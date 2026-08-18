17ൽ 13 തുറമുഖങ്ങളും നോക്കുകുത്തി, ശമ്പളം ലക്ഷങ്ങൾ; മാരിടൈം ബോർഡ് പിരിച്ചുവിട്ടത് വെറുതെയല്ല
വെറുതേയല്ല പിരിച്ചു വിടൽ, സംസ്ഥാനത്തെ 17 തുറമുഖങ്ങളിൽ 13 എണ്ണം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. ചെയർചെയർമാന് പ്രതിമാസ ശമ്പളം രണ്ടര ലക്ഷം. മരിടൈം ബോർഡ് പിരിച്ച് വിട്ടതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഗുരുതര വീഴ്ച്ച...
Published : August 18, 2026 at 8:12 AM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ എക്സിം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നതിനിടെ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് പിരിച്ചുവിട്ടതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ പുറത്ത്. ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ തുടർച്ചയായി വരുത്തിയ വീഴ്ചയും തുറമുഖ നടത്തിപ്പിലെ പരാജയവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2026 ജൂലൈ ആറിനാണ് ബോർഡിനെ പൂർണമായി പിരിച്ചുവിട്ട് സർക്കാർ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി സർക്കാർ പ്ലാൻ വിഹിതമായി 453 കോടിയിലധികം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിഭാഗം തുറമുഖങ്ങളും നോക്കുകുത്തിയായി തുടർന്നതാണ് പിരിച്ചുവിടലിന് പ്രധാന കാരണം. ബോർഡ് നിലവിൽ വന്ന 2018 മുതൽ ഇതുവരെ 453,97,09,303 രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചതായും ചെയർമാന് മാത്രം പ്രതിമാസം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേതനമായി നൽകിയതായും വിവരാവകാശ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാസർകോട് സ്വദേശിയും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിന് ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
സിഎജി കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ
റവന്യു കുടിശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച, ബജറ്റ് വിഹിതമില്ലാത്ത ചെലവുകൾ, ഫണ്ടുകളുടെ വകമാറ്റൽ, ഫണ്ട് കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കൽ എന്നിവ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ (സിഎജി) റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ 2022-23 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള വാർഷിക ഭരണ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിലും ബോർഡ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എൻ എസ് പിള്ള ചെയർപേഴ്സണായും ജെറോമിക് ജോർജ് ഐഎഎസ് സിഇഒ ആയും പ്രവർത്തിച്ച ഭരണസമിതിയെ 2017ലെ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ആക്റ്റിലെ 90-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പൂർണമായും പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ആകെ എത്ര വെസ്സലുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന കണക്ക് പോലും ഹെഡ് ഓഫിസിൽ ലഭ്യമല്ലെന്ന വിചിത്രമായ വസ്തുതയും വിവരാവകാശ മറുപടിയിലുണ്ട്.
13 തുറമുഖങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
സംസ്ഥാനത്തെ 17 ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനമാണ് ബോർഡിൻ്റെ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്നത്. വലിയതുറ, വിഴിഞ്ഞം, കൊല്ലം, നീണ്ടകര, കായംകുളം, ആലപ്പുഴ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പൊന്നാനി, ബേപ്പൂർ, കോഴിക്കോട്, വടകര, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ, അഴീക്കൽ, കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം, നീലേശ്വരം എന്നിവയാണ് ഈ തുറമുഖങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇതിൽ 13 തുറമുഖങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഇല്ല. ഇവയെ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തവ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ബോർഡ് തന്നെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ബോർഡ് അടിയന്തരമായി പിരിച്ചുവിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
ലക്ഷങ്ങളുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും
സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച തുകയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്കും അഴീക്കൽ പോർട്ടിനുമാണ് കൈമാറിയത്. 2018 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആകെ ലഭിച്ച 453 കോടിയിലധികം രൂപയിൽ 296,68,00,371 രൂപ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്കും 54,79,54,179 രൂപ അഴീക്കൽ പോർട്ടിനും കൈമാറി. ബാക്കി തുകയുടെ വിനിയോഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകൾ ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
Also Read:- വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ചരക്ക് കയറ്റുമതിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം; ഫ്ലാഗ് ഓഫ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും