മാരിടൈം ബോർഡ് ഭേദഗതി ബിൽ പാസായി; പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി, മിഷൻ സമുദ്ര കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വികസനത്തെ കടൽ കൊള്ളയെന്ന് പറഞ്ഞയാളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Published : October 28, 2026 at 5:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിയോജിപ്പോടെ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കി. ബില്ലിനെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് മിഷൻ സമുദ്രയെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബഹിഷ്കരണം ഒരു വിസ്മയവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. തീരദേശവാസികളായ ജനത കാത്തുസൂക്ഷിച്ച മണ്ണും കടലും നേരിട്ട് തകർക്കുന്ന ബില്ലാണിതെന്നും പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾക്ക് കടലിലേക്കുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രവേശനം എന്നന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ എതിർപ്പ് ഇന്നുണ്ടായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വികസനത്തെ കടൽ കൊള്ളയെന്ന് പറഞ്ഞയാളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞവർ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമായപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിഴുങ്ങി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡി പോലും കൂട്ടാതിരുന്നവരാണ് മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾ ഈ തുറമുഖ നഗരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. എഡിബിക്കെതിരെ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ പുറകെ പോയവരാണ് എൽഡിഎഫ്. എന്നിട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണമെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ മാറ്റത്തിൻ്റെയും വഴിമുടക്കി നിന്നവരാണ്. മിഷൻ സമുദ്ര വഴി സർക്കാരിന് ഗ്രേസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. ഇന്ന് സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടായ എതിർപ്പാണിത്.
കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ തുറമുഖ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭൂമിയാണ് ലാൻഡ് ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുഴുവൻ ഭൂമിയും ലാൻഡ് ബാങ്കിൽ എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് പോർട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. മാരിടൈം ബോർഡ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 18 തുറമുഖവും വികസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല. അതിനാൽ അവിടെ കോർപ്പറേറ്റ് വരും. നിക്ഷേപങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ വികസനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റൂ. സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരണം. നിക്ഷേപകർക്ക് പുറമെ പുറത്തുനിന്നുള്ള സർക്കാരുകൾ വരും. വിദേശരാജ്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിരവധി വരും. അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തുറമുഖം സർക്കാർ കാണിച്ചുകൊടുക്കും. തുറമുഖത്തിൻ്റെ പരിധി എതുവരെയെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തീരദേശത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണ് മാരിടൈം ബോർഡ് ബില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. 222 മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമത്തിലെ 10 ലക്ഷത്തിലധികം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാക്കുന്നതാണ് ബിൽ.
മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്താണ് ലാൻഡ് ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നത്. കടലിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളെ ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അവരെ ആട്ടിപ്പായിച്ച് തൊഴിൽരഹിതരാക്കുന്നതാണ് ഈ നീക്കം. ധാതു സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് സർക്കാർ ചെലവിൽ വാതിൽ തുറക്കുന്നതാണ് ഈ ബിൽ. എന്നെന്നേക്കുമായി ഈ ഭൂമി സ്വകാര്യ ശക്തികൾക്ക് അടിയറ വയ്ക്കും. തീരദേശത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് മാഫിയക്ക് തീറെഴുതുന്ന സമ്മതപത്രമാണ് ബില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു.
ബോർഡ് ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർപേഴ്സണും
വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനാകുന്ന മാരിടൈം ബോർഡാകും സംസ്ഥാനത്തെ തുറമുഖങ്ങളുടെ സർവാധികാരി. വിഴിഞ്ഞം, കൊച്ചി, വല്ലാർപാടം തുറമുഖങ്ങളും, 18 ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. തുറമുഖങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള വികസനത്തിന് സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കും. ടൗൺഷിപ്പിനും സ്വകാര്യ-സംയുക്ത മേഖലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകും. പാട്ടക്കാലാവധി 30ൽ നിന്ന് 45 വർഷമാക്കും.
ഇതിനെല്ലാം മാരിടൈം ബോർഡിന് സർവാധികാരങ്ങളും ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2025ലെ കേന്ദ്രനിയമമനുസരിച്ച് തുറമുഖങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ്. ഇതിനനുസരിച്ച് കേരള മാരിടൈം നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് പുതിയ ബിൽ. മിഷൻ സമുദ്രയ്ക്ക് ഇത് ഗുണമാകുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ തുറമുഖവകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്.
ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തുറമുഖം, ഫിഷറീസ്, വ്യവസായം, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം, ധനകാര്യം, റവന്യു, നിയമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ, കസ്റ്റംസ് പ്രതിനിധി, നാവികസേനാ പ്രതിനിധി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പ്രതിനിധി, തീര സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള എ.ഡി.ജി.പി, വിസിൽ എം.ഡി എന്നിവർ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. വിസിൽ സി.ഇ.ഒ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയാകും. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള നാല് വിദഗ്ധരെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കു സർക്കാർ നാമനിർദേശം ചെയ്യും.
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