2025ലും ചോരപ്പാടുകൾ പേറിയ കേരളം, മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങള്...
2025 ൽ നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയതും സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തതുമായ കേസുകളുടെ വിശകലനം.
Published : December 18, 2025 at 4:14 PM IST
നടുക്കുന്ന കൊലവിളികളുടെ തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദം മറ്റെല്ലാ വർഷങ്ങളിലേതിലും പോലെ 2025 ലും കേട്ടുവെന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരതയും, പകപോക്കലിൻ്റെ ആനന്ദവും, ലഹരി നൽകുന്ന ഉത്തേജനവും ചോരക്കൊതിയും, കേരള പൊലീസിൻ്റെ ക്രൈം ലിസ്റ്റിൽ 2025 നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതും മാരകമായിട്ട് തന്നെ.
സ്ത്രീകളും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും വൃദ്ധരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഇത്തരം ആക്രമണത്തിലൂടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ആക്രമണങ്ങളിൽ പെട്ട് മരിച്ചവരുടെയും കണ്ണില് നിന്ന് മായാത്ത ക്രൂരതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് മാനസിക ആഘാതങ്ങളും മുറിവുകളും പേറി ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന നിരവധി പേരുടെ നീണ്ട നിരയും പൊലീസ് ഡയറിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വർഷം അതിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പുകളിൽ ഓടി തീർക്കാൻ കിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയും കേരളവും ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിയ കൊലപാതകങ്ങളിലൂടെയും ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയും കടന്ന് പോകാം...
പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ആലസ്യം വിട്ടുമാറുന്നതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു കൊലപാതക കഥ കേട്ട് വിറങ്ങലിച്ചാണ് അന്നത്തെ പുലരി തെളിഞ്ഞത്. എറണാകുളം ചേന്ദമംഗലത്ത് അയൽവാസികളായ മൂന്ന് പേരെ തലയ്ക്കടിച്ചും കുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത ഏറെ അമ്പരപ്പും മരവിപ്പുമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്.
ലഹരിക്ക് അടിമയായ ഋതു എന്ന യുവാവ് മുൻവൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് പേരുടെ ജീവൻ ഹനിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ മലയാളികളുടെ കാതുകളിലേയ്ക്ക് എത്തിയത്. ലഹരിക്ക് അടിമയായ മകൻ സ്വന്തം അമ്മയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്ത കോഴിക്കോട് നിന്നും വരുന്നതും അതേ മാസം 18-ാം തീയതിയാണ്.
1. കേരളം വിറങ്ങലിച്ച വെഞ്ഞാറമ്മൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകം
2017 ലെ നന്തൻകോട് കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കേരള മനഃസാക്ഷിയ്ക്ക് ഏറ്റ ആഘാതമായിരുന്നു വെഞ്ഞാറമ്മൂടിലെ കേസ്. നിരവധി കൊലപാതക കേസുകൾ തെളിയിച്ച സംസ്ഥാന പൊലീസിനെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ച കേസായിരുന്നു വെഞ്ഞാറമ്മൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകം.
കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരതയിൽ സ്വന്തം അനുജനേയും പെണ് സുഹൃത്തിനെയും ഉൾപ്പെടെ ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും അമ്മയെ ഗുരുതര പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതി അഫാൻ നടത്തിയത് റിപ്പർ മോഡൽ കൊലപാതകമാണെന്നായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
25 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ മൂന്ന് വീടുകളിലായായിരുന്നു കൊലപാതകം. പതിനാലുകാരനായ സഹോദരൻ അഫ്സാൻ, അഫാൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അമ്മ സൽമാബീവി, മകൻ ലത്തീഫ്, ഭാര്യ സാജിത, അഫാൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫർസാന എന്നിവരാണ് അഫാൻ്റെ ക്രൂരതയിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവർ. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അഫാനെ കൊലപാതകത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നതിങ്ങനെ: കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം പ്രതിയായ അഫാൻ രാവിലെ പെരുമലയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായ സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അമ്മ ഷെമിയെ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാക്കി.
തുടർന്ന് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് കൊലപാതകം നടത്തി. സുഹൃത്തിനെയും സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരികെയെത്തിയ ഇളയ സഹോദരനെയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് സമാനമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തി.
കടബാധ്യത രൂക്ഷമായ സമയത്ത് ബന്ധുക്കൾ സഹായിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത് അഫാനിൽ കടുത്ത നീരസം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. കടം തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കുടുംബം കൂട്ട ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചവരെ കൊല്ലാൻ അഫാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
2. അമ്മ പുഴയിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയ മൂന്നരവയസുകാരിയും പുറത്തു വന്ന പീഡനവും
2025 മെയ് 19 നാണ് എറണാകുളം മൂഴിക്കുളം പാലത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നുവയസുകാരിയെ അമ്മ പുഴയിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞും അമ്മയുമായുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അംഗനവാടിയിൽ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന കുഞ്ഞുമായി അമ്മ നടന്നുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായത്. അമ്മ വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോയത് ഓട്ടോയിലാണെന്നും സ്ത്രീയോടൊപ്പം കുഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മൊഴിയും കേസിൽ നിർണായകമായി.
തുടർന്ന് അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നടുങ്ങുന്ന സത്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നത്. കുഞ്ഞിനെ പുഴയിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞത് അമ്മ തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു മൊഴി. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ചാലക്കുടി പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നര വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. വിശദമായ പരിശോധനയുലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലും കണ്ടെത്തൽ ശരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയ വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലും പീഡനവിവരം തെളിഞ്ഞിരുന്നു.
അന്വേഷണത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരൻ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിയതിനെ തുടർന്ന് പോക്സോ, ബാലനീതി വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പ്രതിയ്ക്ക് എതിരെ കേസ് എടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി പ്രതി നിരന്തരം കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്.
3. നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണവും ചുരുളഴിഞ്ഞ രഹസ്യവും
ലഹരിയിലായിരുന്ന യുവാവ് രണ്ട് നവജാത ശിശുക്കളുടെ അസ്ഥികളുമായി പുതുക്കാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയെന്ന വാർത്ത കേട്ടാണ് കേരളം അന്ന് ഉണർന്നത്. നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണം സ്വാഭാവികമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയ പൊലീസ് അമ്മ അനീഷയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സത്യം ചുരുളഴിയുകയായിരുന്നു.
അനീഷയും സുഹൃത്തായ ബവിനും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു എന്നും വിവാഹം കഴിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ഇതിനിടെ ഗർഭിണിയായ അനീഷ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വിവരം മറച്ചു വച്ച് യൂട്യൂബ് നോക്കി സ്വയം പ്രസവമെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസവത്തോടെ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ബവിനെ അനീഷ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ആദ്യ കുട്ടിയെ അനീഷ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
2023 നവംബർ ആറിനാണ് അനീഷ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ബവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അന്ന് തന്നെ കുട്ടിയെ സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ കുഴിച്ചുമൂടി. എന്നാൽ എട്ടുമാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുഴി തോണ്ടി മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അസ്ഥികൾ പുറത്തെടുത്ത് ബവിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഗർഭിണിയായ അനീഷ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രസവിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാതിരിക്കാനായി വായ പൊത്തി പിടിച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണം. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് 2024 ഓഗസ്റ്റ് 29 നാണ്.
തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം പിറ്റേദിവസമാണ് ബവിന് കൈമാറുന്നത്. ബവിൻ്റെ വീടിന് പിന്നിലെ തോട്ടിൽ മൃതദേഹം കുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബവിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം അസ്ഥികൾ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
അസ്ഥികൾ സൂക്ഷിച്ചത് ദോഷം തീരുന്നതിന്: മരണപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് കർമം ചെയ്യാനാണ് അസ്ഥികൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ബവിൻ അനീഷയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അനീഷ ബവിനെ വിട്ട് മറ്റൊരു ബന്ധത്തിലേയ്ക്ക് പോയാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണ് അസ്ഥികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.
അനീഷയെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതും ബവിനാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ബന്ധത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതോടെയാണ് ബവിൻ അസ്ഥികളുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്.
മദ്യപിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ ബവിൻ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. മാസം തികയാതെ ജനിച്ച ആൺകുട്ടികളുടെ അസ്ഥി ബാഗിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ബവിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികണം. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടികളുടെ അസ്ഥി ലഭിക്കുന്നത്.
ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ബവിനും അനീഷയും പരിചിതരാകുന്നത്. അഞ്ച് വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായും ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായും മൊഴി നൽകിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
4. കേരളത്തെ നടുക്കിയ റാഗിങ് ഭീകരത
റാഗിങ് ഭീകരതയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയുടെ മരണവാർത്തയാണ് ഈ വർഷം ആദ്യമായി കേട്ട വിദ്യാർഥി കൊലപാതകം. കോട്ടയത്തെ ഗാന്ധിനഗർ ഗവൺമെൻ്റ് നഴ്സിങ് കോളജിലെ അഞ്ച് സീനിയർ വിദ്യാർഥികൾ ചേർന്ന് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥികള്ക്കെതിരെ ക്രൂരമായ റാഗിങ്ങ് ഭീകരത അഴിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. കോട്ടയം മൂന്നിലവ് സ്വദേശി സാമുവൽ, വയനാട് നടവയൽ സ്വദേശി ജീവ, മലപ്പുറം മഞ്ചേരി സ്വദേശി റിജിൽ ജിത്ത്, മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശി രാഹുൽ രാജ്, കോട്ടയം കോരുത്തോട് സ്വദേശി വിവേക് എന്നിവരെയാണ് കേസിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡംമ്പൽ തൂക്കിയെന്നും കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തിപ്പരിക്കേല്പ്പിച്ചുവെന്നുമാണ് അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കേസ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആൻ്റി റാഗിങ് സെൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികളായ അഞ്ച് പേരെയും കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
മൂന്ന് മാസത്തോളമാണ് വിദ്യാർഥികൾ റാഗിങ്ങിന് ഇരയായതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. റാഗിങ്ങിൻ്റെ ഭീകരതയുളവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ശരീരത്തിൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു.
വേദന വർധിക്കാനായി മുറിവുകളിൽ ലോഷൻ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡംബെൽ കൊണ്ട് പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതും കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.
2025 ഫെബ്രുവരി 12 നാണ് ഗാന്ധി നഗർ പൊലീസ് നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥികളെ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളും കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലും നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ: വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപകടകരമായ ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ പതിവായി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമായിരുന്നും വ്യക്തമായി. റാഗിങ്ങിന് ഇരയായവരിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്താണ് മയക്കുമരുന്നിന് പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്.
5. ട്യൂഷൻക്ലാസിലെ തർക്കം; അവസാനിച്ചത് മരണത്തിൽ
ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിലുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് നഞ്ചക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് ആബാല വൃദ്ധം ജനങ്ങളെയും ഞെട്ടിച്ച ഒന്നായിരുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പതിനഞ്ച് വയസുകാരനായ ഷഹബാസിനെ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ വച്ച് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിലെ സെൻ്റ് ഓഫ് പരിപാടിക്കിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായതെന്നും വാക് തർക്കം മൂർഛിച്ചപ്പോൾ ഷഹബാസിന് നേരെ നഞ്ചക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മർദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തലയ്ക്കേറ്റ അടി തലച്ചോറിനുണ്ടാക്കിയ ഗുരുതര പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആക്രമണം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നതിന് വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളും തെളിവായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ വൻ തോതിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ആറ് വിദ്യാർഥികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വട്ടോളി എംജെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ഷഹബാസ്. വട്ടോളി എംജെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും താമരശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിലായിരുന്നു സംഘർഷം.
6. ഗോത്രവർഗക്കാരനെ അർധ നഗ്നനാക്കി കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ച കേസ്
ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചതിന് ജനക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന ഗോത്രവർഗ യുവാവായ മധു മരിച്ചിട്ട് ഏഴു വർഷം പൂർത്തിയായ വർഷമാണ് ഗോത്രവർഗത്തിനെതിരെയുള്ള അതിക്രമം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്. പുരോഗമന കാലത്തും കാടിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വിവേചനവും മർദനവും നേരിടേണ്ടി വരുന്നതിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു പാലക്കാടുണ്ടായത്.
മധ്യവയസ്കനായ ഗോത്രവർഗക്കാരനെ അർധ നഗ്നനാക്കി കെട്ടിയിട്ട് മർദിക്കുകയും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തെന്നായിരുന്നു കേസ്. പാലക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ഫാം സ്റ്റേയിൽ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഗോത്രവർഗക്കാരനായ മധ്യവയസ്കനെ ആക്രമിച്ചത്.
2025 ഓഗസ്റ്റിലാണ് മുതലമടയിലെ റിസോർട്ടിൽ 54 വയസുള്ള വെള്ളയ്യനെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടത്. അഞ്ച് ദിവസം ഭക്ഷണം പോലും നൽകാതെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അനുവാദമില്ലാതെ മദ്യം കഴിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് അക്രമികൾ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു,
ദിവസവേതനത്തിന് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന വെള്ളയ്യൻ പലപ്പോഴും ഫാം സ്റ്റേകളിലും സമീപത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകളിലുമാണ് തൊഴിലെടുത്തിരുന്നത്. ഫാം സ്റ്റേയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തെങ്ങിൽ കയറുമ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് മദ്യം കുടിച്ചിരുന്നു. ഇത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അക്രമം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ അഞ്ച് ദിവസം മുറിക്കുള്ളിലായിരുന്ന വെള്ളയ്യനെ പ്രദേശവാസികളും പൊലീസും ചേർന്ന് വാതിൽ പൊളിച്ചാണ് രക്ഷിച്ചത്. മുതലമട പഞ്ചായത്ത് അംഗം കൽപ്പന ദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വെള്ളയ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഗുരുതരമായ സംഭവത്തിൽ റിസോർട്ട് ഉടമ പ്രഭുവിനെ കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയാക്കിയിരുന്നു.
7. സിജുവിനെ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ച ക്രൂരത
ഗോത്രവർഗ യുവാവായ സിജുവിനെ റോഡരികിലെ വൈദ്യുത തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ച വാർത്ത മലയാളികളാരും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച്, മഴയിൽ നനഞ്ഞുകുതിർന്നു നിൽക്കുന്ന സിജുവിൻ്റെ ദൃശ്യം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൻ തോതിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
മദ്യപിച്ച് അക്രമാസക്തനായി വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പെരുമാറിയതാണ് സിജുവിനെ വൈദ്യുതി തൂണിൽ കെട്ടിയിടാൻ കാരണമെന്നാണ് അക്രമികൾ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഷോളയൂർ സ്വദേശി റെജിൻ മാത്യു, ആലപ്പുഴ സ്വദേശി വിഷ്ണുദാസ് എന്നിവരാണ് സിജുവിനെ മർദിച്ചത്.
ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായ കേസുകൾക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്രമത്തിൻ്റെ രീതിയ്ക്കും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന നിസംഗതയ്ക്കും മാറ്റമില്ലാതെ ഇന്നും തുടരുകയാണെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സിജുവിൻ്റെ കേസിൽ പൊലീസ് അനാസ്ഥ പ്രകടമായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. 2025 മെയ് 24 ന് വൈകുന്നേരം 4.30 ഓടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
പക്ഷേ, മെയ് 27 ന് രാത്രിയിലാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ആക്രമണം നടന്നയുടനെ സിജുവിനെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെന്നും വിഷയം വാർത്തയായതിനുശേഷം മാത്രമാണ് പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. സംഭവം നടന്നതിൻ്റെ നാലാം ദിവസമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
8. പതിമൂന്ന് വയസുമുതൽ പീഡനം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി 18 കാരി
പത്തനംതിട്ടയിൽ 13 വയസ് മുതൽ ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ 64 പേർ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്ത പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിനേറ്റ മങ്ങലായിരുന്നു. 18 വയസുള്ള ദളിത് പെൺകുട്ടി അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 64 പേരിൽ നിന്ന് ലൈംഗിക പീഡനം നേരിട്ടതായായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ.
17 മുതൽ 47 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവരാണ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അയൽക്കാർ, കായിക പരിശീലകർ, സഹപാഠികൾ, പിതാവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
ആൺ സുഹൃത്ത് സുബിൻ ഉൾപ്പെടെ 40 ലധികം പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യമായി ആക്രമിച്ചത് സുബിനാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പീഡന ദൃശ്യങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
9. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവതിയ്ക്ക് നേരെ പീഡനം
മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന 36 വയസുകാരിയെ പ്രദേശവാസികളും ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർ ചേർന്ന് ക്രൂരമായി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത വാർത്ത മലയാളികളെല്ലാം ഞെട്ടലോടെ കേട്ട വാർത്തയായിരുന്നു. 2023 മുതൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് നിരവധി പേർ ചൂഷണം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
10. പത്ത് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ
പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് പത്ത് വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിനെ കുറിച്ച് ഞെട്ടലോടെയും ആശങ്കയോടെയുമല്ലാതെ കേൾക്കാനാവില്ല. എറണാകുളം വടയമ്പാടി സ്വദേശിയും കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്കിലെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുമായ സുധീഷ് രമേശ് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെ കുട്ടിയെ വീടിനടുത്ത് നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ചെന്നംപുത്തൂർ ഉന്നതിയിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിലെത്തിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
11. സ്ത്രീ സുരക്ഷ ചോദ്യ ചിഹ്നമാകുന്ന ട്രെയിൻ യാത്രകൾ
2025 നവംബർ രണ്ടിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കുള്ള കേരള എക്രസ്പ്രസിൽ നിന്ന് 19 കാരിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസ് ട്രെയിനിലെ സത്രീസുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പനച്ചിമൂട് വടക്കുംകര സ്വദേശി സുരേഷ് കുമാറാണ് പെൺകുട്ടിയെ അപായപ്പെടുത്തിയത്. ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആക്രമിക്കുന്നത് തടുക്കാൻ ചെന്ന മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയേയും പ്രതി ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യാത്രക്കാരിലൊരാളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
12. പ്രതിയെന്ന് ആരോപണം; യുവാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ
വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര വർഗക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ, പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവിനെ സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ഗോകുലിന് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല.
2025 മാർച്ച് 26 മുതൽ പെൺകുട്ടിയെ കാണ്മാനില്ലായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെ പെൺകുട്ടിയെയും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും വയനാട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ച ശേഷം പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. യുവാവിനോട് കൽപ്പറ്റ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തുടരാനും ആവശ്യപ്പെട്ടുരുന്നു.
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, രാവിലെ 7.45 ഓടെ കുളിമുറിയിൽ കയറിയ ഗോകുൽ പുറത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നില്ല. സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തുകടന്നപ്പോൾ ഗോകുലിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ എഎസ്ഐയെയും സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
