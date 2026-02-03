19 ദിനരാത്രങ്ങൾ നീണ്ട കേരള കുംഭമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് സമാപനം; 2028 ൽ പ്രയാഗ്രാജിന് സമാനം വമ്പൻ പരിപാടിക്ക് ഒരുങ്ങി സംഘാടകര്
2028-ൽ വിപുലമായ മഹാമാഘം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ വർഷം കേരള കുംഭമേള നടത്തിയത്.
മലപ്പുറം: നിളാ തീരത്തെ കേരള കുംഭമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 03) സമാപനം. തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജനുവരി 16 ന് പിതൃബലിയോടെ ആരംഭിച്ച മഹാമാഘ മഹോത്സവം അമൃത സ്നാനമുൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകളോടെ ഇന്ന് സമാപിക്കും. 'കേരള കുംഭമേള' എന്ന പേരിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ മഹാമാഘ മഹോത്സവം വൈകുന്നേരം നിളാ ആരതിയോടെ സമാപന ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാകും.
19 ദിനരാത്രങ്ങളായി നടന്നുവന്ന ആത്മീയോത്സവത്തിന് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് നിളാ തീരത്ത് എത്തിയത്. മലയാള മാസമായ മകരത്തിലെ മകം നക്ഷത്ര ദിനമായ ഇന്നത്തെ പ്രധാന ആചാരമായ മാഘ അമൃത സ്നാൻ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ആരതി ഘട്ടിൽ നടന്നു. നാഗ സന്യാസിമാരും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരും പുണ്യസ്നാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
അമൃത സ്നാനത്തിന് ശേഷം, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആരാധനയായ യതി പൂജ നടക്കുകയും തുടർന്ന് ഭണ്ഡാര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആചാരം നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് സന്യാസിമാർക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വഴിപാടുകൾ എന്നിവ നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് സമാപന ചടങ്ങ് നടക്കുക.
ഉച്ചക്ക് അന്നദാനം ഉണ്ട്. ഭണ്ഡാരയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാഴ്ച 'പങ്കാട്ട്' ആണ്. അവിടെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും സാധാരണക്കാരും നിലത്ത് ഒരു നിരയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. എല്ലാ സാമൂഹിക വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ ആചാരം സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ സമത്വ മനോഭാവത്തെയും മാനവിക മൂല്യങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷവും മേള നടത്തും.
കേരള കുംഭമേള പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. "തിരുനാവായയിലെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ ആത്മീയ ഉണർവിനും ധാർമ്മിക ബോധത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു," പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാ മണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി ആനന്ദവൻ ഭാരതി പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം മഹാമാഘ മഹോത്സവം കൂടുതൽ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുമെന്നും 2028 ൽ പ്രയാഗ്രാജിൽ നടക്കുന്ന മാതൃകയിൽ മഹാകുംഭമേളയായി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പണ്ട് തിരുനാവായയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മഹാമാഘം എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ ഉത്സവം നടന്നിരുന്നു. ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കുംഭമേളയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ആത്മീയ സംഗമമായിരുന്നു. ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് വള്ളുവക്കോനാതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായി. ഏകദേശം 250 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് ഈ ഉത്സവം നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടത്.
കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ചരിത്രരേഖകളിൽ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, മാമാങ്കം പോലുള്ള വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന പരിപാടികൾ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിലയിരുത്തലായിരിക്കാം നിർത്തലാക്കിയതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം.
2016-ൽ തിരുനാവായ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ നദീപൂജ ചടങ്ങുകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയും, 2028-ൽ വിപുലമായ മഹാമാഘം ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് 2026 ജനുവരി 18 മുതൽ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് വരെ കേരള കുംഭമേള നടത്തിയത്.
