പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി; സംസ്ഥാനത്ത് 'വാർ റൂം' തുറന്നു, ആശുപത്രികൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും വിതരണത്തിൽ മുൻഗണന

ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്‍റെ സവിശേഷ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഇളവുകൾ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓയിൽ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 14, 2026 at 6:27 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തെത്തുടർന്ന് പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ കേരള സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഗാർഹിക-വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ എൽപിജി ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെയും ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിലിന്‍റെയും അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഓയിൽ കമ്പനികളുടെയും (IOC, BPCL, HPCL) യോഗം ചേർന്നു.

ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ശാസ്ത്രീയമായി നേരിടുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറേറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാർ റൂം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്‍റെ സവിശേഷ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വിതരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഇളവുകൾ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓയിൽ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയ്ക്ക് മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ കത്ത് നൽകി.

വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, ജനകീയ-സുഭിക്ഷാ ഹോട്ടലുകൾ, സ്കൂൾ-കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകൾ, സർക്കാർ-പൊതുമേഖലാ ഓഫീസ് കാന്‍റീനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന സർക്കാരിന്‍റെ ആവശ്യം ഓയിൽ കമ്പനികൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച് കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറും.

ഐടി മിഷന്‍റെ പിന്തുണയോടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക വാർ റൂം ഉടൻ തയ്യാറാക്കും. പൊതുമേഖലാ ഗ്യാസ് ഏജൻസികളുടെ സ്റ്റോക്ക്, വിതരണം, നീക്കിയിരിപ്പ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് മുൻപായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും പൊതുവിതരണ വകുപ്പിനും ലഭ്യമാക്കാൻ ഓയിൽ കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഡാഷ്ബോർഡ് സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഐടി മിഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡ് സജ്ജമാകുന്നതുവരെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് വഴി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ധാരണയായി.

ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്‍റുകളുടെ പ്രതിദിന ഉൽപ്പാദനവും നീക്കിയിരിപ്പും സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയത്തിന് ദിവസേന നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. സ്വകാര്യ ഗ്യാസ് ഏജൻസികളുടെ സ്റ്റോക്ക് നില താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർ ദിവസേന ശേഖരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യും. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകൾ കൂടാതെ പരമാവധി അഞ്ച് സിലിണ്ടറുകളിൽ കൂടുതൽ ആരും സംഭരിച്ചുവെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് സർക്കാർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ ഹോട്ടലുകളിലേക്കും മറ്റും കടത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയാൽ 1955-ലെ അവശ്യസാധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാനും പിടിച്ചെടുക്കാനും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 84 ഗ്യാസ് ഏജൻസികളിലും 252 ഹോട്ടലുകളിലും പരിശോധന നടത്തി. കോട്ടയത്തു നിന്ന് 57-ഉം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഏഴും അനധികൃത സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതിസന്ധി മുതലെടുത്ത് കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങളിലടക്കം സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ച് കർശന പരിശോധന തുടരാനും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു.

