ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്: കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ചെലവാക്കിയത് 207 കോടി
നിലവിൽ പെൻഷനോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ യാതൊരുവിധ കുടിശ്ശികയുമില്ല. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് യഥാസമയം തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ബോർഡ്
Published : September 8, 2026 at 7:27 AM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജൻ്റുമാരുടെയും വിൽപനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ചെലവഴിച്ചത് 207 കോടിയിലേറെ രൂപ. സംസ്ഥാനത്താകെ 27,198 സജീവ അംഗങ്ങളും 9,713 പെൻഷൻകാരുമുണ്ടെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാസർകോട് സ്വദേശിയായ വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിന് 2026 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ക്ഷേമ ഓഫിസർ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
അഞ്ച് വർഷത്തെ ചെലവ് 207 കോടി
നിലവിൽ ഒമ്പത് പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഇതിനായി 2,07,50,12,410 രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 41,58,05,690 രൂപയും 2022-23ൽ 32,34,47,699 രൂപയും നൽകി. 2023-24ൽ 36,11,91,971 രൂപ, 2024-25ൽ 43,12,61,255 രൂപ, 2025-26ൽ 54,33,05,795 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് തുക വിതരണം ചെയ്തത്. നിലവിൽ പെൻഷനോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ യാതൊരുവിധ കുടിശ്ശികയുമില്ല. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് യഥാസമയം തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അംഗത്വത്തിനുള്ള യോഗ്യതകൾ
ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വം നേടാൻ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം. 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാൻ പാടില്ല. അംഗീകൃത ഭാഗ്യക്കുറി ഏജൻ്റോ വിൽപനക്കാരനോ ആയിരിക്കണം. ഒരു മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 25,000 രൂപയുടെ കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നയാളായിരിക്കണമെന്നും നിബന്ധനയുണ്ട്. കേരള ലോട്ടറി മാത്രം വിൽക്കുന്നവർക്കാണ് അവസരം. മറ്റ് ക്ഷേമനിധികളിലോ പദ്ധതികളിലോ അംഗമാകാൻ പാടില്ല. സർക്കാർ, അർധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരായിരിക്കുകയോ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവരായിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ വിമുക്തഭടന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഇതിൽ ഇളവുണ്ട്. അംഗത്വത്തിനായി നാല് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ, വയസ്സ്, ജനനത്തീയതി, മേൽവിലാസം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സഹിതം നിശ്ചിത ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് 25 രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ല ക്ഷേമ ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കണം.
ആനുകൂല്യങ്ങളും സർക്കാർ ഗ്രാൻ്റും
പെൻഷൻ, കുടുംബ പെൻഷൻ, അവശതാ പെൻഷൻ, ചികിത്സാ സഹായം, പ്രത്യേക ചികിത്സാ ധനസഹായം, പ്രസവാനുകൂല്യം, വിവാഹ ധനസഹായം, ഓണം ഉത്സവബത്ത, വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നിവയാണ് ഒമ്പത് പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ. പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ 50 രൂപയും പ്രതിമാസ പെൻഷൻ തുക 2,000 രൂപയുമാണ്. അംഗങ്ങളുടെ അംശദായത്തിനും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിനും പുറമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാൻ്റാണ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം. അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ നൽകിയ ആകെ ഗ്രാൻ്റ് 2,31,60,59,853 രൂപയാണ്. 2021-22ൽ 46,81,00,400 രൂപ, 2022-23ൽ 39,61,04,400 രൂപ, 2023-24ൽ 32,15,66,000 രൂപ, 2024-25ൽ 45,26,38,400 രൂപ, 2025-26ൽ 67,76,49,653 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻ്റ് ലഭിച്ചത്. ബോർഡിൻ്റെ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2027 ജൂലൈ മാസം വരെയുള്ള കണക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല. ബോർഡ് വായ്പകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പുറത്തേക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മറുപടിയിലുണ്ട്.
ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ
ബോർഡിൽ ആകെ 66 ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ഹെഡ് ഓഫിസിൽ ഒമ്പത് പേരുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം അഞ്ച്, കൊല്ലം അഞ്ച്, പത്തനംതിട്ട മൂന്ന്, ആലപ്പുഴ അഞ്ച്, കോട്ടയം നാല്, ഇടുക്കി നാല്, എറണാകുളം നാല്, തൃശൂർ നാല്, പാലക്കാട് നാല്, മലപ്പുറം മൂന്ന്, കോഴിക്കോട് നാല്, വയനാട് മൂന്ന്, കണ്ണൂർ നാല്, കാസർകോട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം. എന്നാൽ പട്ടികയിലെ എണ്ണങ്ങളുടെ ആകെ തുക 64 മാത്രമാണ്. ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 66 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ വ്യത്യാസം കണക്കിലുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് നൽകുന്നത്. ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അഞ്ജു കെ.എസ് ആണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ. സി.ഇ.ഒയുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നതും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പാണ്.
പെൻഷൻകാരും സജീവ അംഗങ്ങളും
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ആകെ 9,713 പെൻഷൻകാരാണുള്ളത്. എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൻഷൻകാരുള്ളത് (1,128). തൃശൂർ (1,121), ആലപ്പുഴ (1,032), കണ്ണൂർ (995), പാലക്കാട് (995), കൊല്ലം (837), തിരുവനന്തപുരം (746), കോട്ടയം (742), കോഴിക്കോട് (503), ഇടുക്കി (440), മലപ്പുറം (386), കാസർകോട് (317), പത്തനംതിട്ട (252) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് പെൻഷൻകാർ വയനാട്ടിലാണ് (199).
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സജീവ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൊല്ലമാണ് മുന്നിൽ (4,164). പാലക്കാട് (3,464), ആലപ്പുഴ (3,124), എറണാകുളം (2,878), തൃശൂർ (2,593), തിരുവനന്തപുരം (2,390), കോട്ടയം (1,772), ഇടുക്കി (1,618), കണ്ണൂർ (1,392), കോഴിക്കോട് (1,115), കാസർകോട് (776), പത്തനംതിട്ട (743), മലപ്പുറം (643), വയനാട് (617) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ സജീവ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം. സംസ്ഥാനത്താകെ 27,198 സജീവ അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതോടെ ബോർഡിൻ്റെ സജീവ അംഗങ്ങളും പെൻഷൻകാരും ചേർന്നുള്ളവർ ആകെ 36,911 പേരാണ്.
Also Read:- ആനക്കാംപൊയിൽ-മേപ്പാടി തുരങ്കപാത: അനിശ്ചിതത്വത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി നാട്ടുകാർ