ഒരേ നമ്പറിൽ ഇരട്ട ടിക്കറ്റ്: വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ലോട്ടറി ഏജൻസിയുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യക്കുറി ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അച്ചടിപ്പിഴവുകളും അഴിമതിയുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലോട്ടറി ഏജൻസികളുടെ ആരോപണം
Published : November 5, 2026 at 12:12 PM IST
കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് ഒരേ നമ്പറിൽ രണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ അച്ചടിച്ച് വന്ന ഗുരുതരമായ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഏജൻസിയുടെ ലൈസൻസ് സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വകുപ്പിൻ്റെ വീഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചതിലൂടെ സർക്കാരിന് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കി എന്നാരോപിച്ചാണ് കുണ്ടറ ചെറുമൂട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഖി ലോട്ടറി ഏജൻസിക്കെതിരെ ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒരേ നമ്പറിൽ ഇരട്ട ടിക്കറ്റുകൾ
കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യക്കുറി ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അച്ചടിപ്പിഴവുകളും അഴിമതിയുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലോട്ടറി ഏജൻസികളുടെ ആരോപണം. കൊല്ലം കുണ്ടറ ചെറുമൂടിലെ അഖി ലോട്ടറി ഏജൻസി ഉടമ സന്തോഷ് ആർ, ഡീസൻ്റ് ജംക്ഷനിലെ മീനാക്ഷി ലോട്ടറി ഏജൻസി നടത്തുന്ന ഹരീഷ് എന്നിവർക്കാണ് വിതരണത്തിനിടയിൽ ഒരേ നമ്പറിലുള്ള ഇരട്ട ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചത്. സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ടിക്കറ്റുകളിലാണ് ഈ ഗുരുതരമായ പിഴവ് കണ്ടെത്തിയത്.
സാധാരണയായി 12 ടിക്കറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്കിൽ 13 ടിക്കറ്റുകൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഏജൻ്റുമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ അപാകത പെട്ടത്. ഒരേ സീരിയൽ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപനയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയും, ഭാവിയിൽ അതിന് സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ യഥാർഥ അവകാശികൾ ആരെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരും. ഇത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെയും ഏജൻ്റുമാരെയും ഒരുപോലെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കും.
വ്യാജ ടിക്കറ്റ് വിറ്റെന്ന പേരുദോഷം കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്നും, നിയമക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുമെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇവർ ഉടൻതന്നെ വിവരം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെയും അധികാരികളെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അഖി ലോട്ടറി ഏജൻസിയിൽ ഈ സംഭവം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച മറ്റൊരു ഏജൻസിയിലും സമാനമായ പിഴവ് ആവർത്തിച്ചു.
ഏജൻസിക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി
എന്നാൽ, ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത് കരാർ വ്യവസ്ഥയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഖി ലോട്ടറി ഏജൻസി ഉടമ സന്തോഷ്, ബിജു എസ് എന്നിവരുടെ ലൈസൻസാണ് സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ സത്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സ്വന്തം വീഴ്ച മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ലോട്ടറി വിൽപന ഉപജീവനമാക്കിയ തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരെ ബലിയാടാക്കുന്ന വഞ്ചനാപരമായ നടപടിയാണിതെന്ന് ഏജൻ്റുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അച്ചടിപ്പിഴവാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സിഐടിയുവിൻ്റെ പ്രതിഷേധം
ഈ ഗുരുതരമായ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ (സിഐടിയു) കൊല്ലം ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചു. ഉപരോധ സമരം സിഐടിയു ജില്ലാ ട്രഷറർ ഇഖ്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ തെറ്റായ നടപടി അടിയന്തരമായി തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മദ്യത്തിലും ലോട്ടറിയിലും നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
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ആ ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഏജൻ്റുമാരുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും ഇഖ്ബാൽ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ലോട്ടറി ഡയറക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്താമെന്ന അധികൃതരുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സമരം താത്കാലികമായി അവസാനിപ്പിച്ചത്. സർക്കാരിൻ്റെ പിഴവുകൾ മൂടിവച്ച് തൊഴിലാളികളെ വേട്ടയാടുന്ന നിലപാട് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് യൂണിയൻ്റെ തീരുമാനം. ലോട്ടറി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിഐടിയു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് മുരളി, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ആനന്ദൻ ഷാജി തുടങ്ങിയവർ ഉപരോധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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