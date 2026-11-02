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അടിച്ചു മോനെ... ഭാഗ്യവുമായെത്തി 'ഭാഗ്യതാര'; ഒന്നാം സമ്മാനം ഈ നമ്പറിന്

ഇന്ന് നറുക്കെടുത്ത ഭാഗ്യതാര BT-78 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വിശദമായി.

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Bhagyathara BT 78 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 2, 2026 at 3:28 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തിങ്കളാഴ്‌ചകളില്‍ നറുക്കെടുക്കുന്ന 'ഭാഗ്യതാര BT-78' ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ്. ഒന്നാം സമ്മാനം BR399494 എന്ന നമ്പറിന്. BT208354 എന്ന ടിക്കറ്റിന് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചപ്പോള്‍ BT435156 ടിക്കറ്റ് മൂന്നാം സമ്മാനവും അടിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്‌ഷന് സമീപമുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.

ഭാഗ്യതാര BT-78 ലോട്ടറി സമ്മാന ഘടന

ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 കോടി രൂപ - BR399494

രണ്ടാം സമ്മാനം: 30 ലക്ഷം രൂപ - BT208354

മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ - BT435156

നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ - 1710, 9682, 7350, 3985, 0619, 8972, 3423, 1999, 3556, 9203, 5753, 9951, 6761, 7174, 7037, 9130, 7954, 2590

അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ - 4114, 5029, 5955, 6339, 6677, 8045

ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ - TBA

ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ - TBA

എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ - TBA

ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ - TBA

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ - TBA

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ഭാഗ്യതാര BT 78

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