വനം തിന്നുന്ന കാട്ടുതീ; അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ നശിച്ചത് 2758 ഹെക്ടർ
അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ കാട്ടുതീ മൂലം 2758 ഹെക്ടർ വനം നശിച്ചു. സൈലൻ്റ് വാലിയിലെ അപൂർവ ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും വൻ ഭീഷണിയാണെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വനംവകുപ്പ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മൂന്ന് വർഷമായി മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്
Published : February 26, 2026 at 6:00 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിലെ വനമേഖലയിൽ കാട്ടുതീ മൂലം ഉണ്ടായത് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകൾ. 2021 മുതൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2758 ഹെക്ടർ വനഭൂമിയാണ് അഗ്നിക്കിരയായത്. കാസർകോട് ഉർദൂർ സ്വദേശിയും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ മുഹമ്മദ്ദ് അഷറഫിന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ മറുപടിയിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുള്ളത്.
2021ൽ കാട്ടതീ മൂലം 448 ഹെക്ടർ വനം നശിച്ചുവെങ്കിൽ 2022ൽ 308 ഹെക്ടറാണ് ഇല്ലാതായത്. 2023ൽ 457 ഇടങ്ങളിലാണ് കാട്ടുതീ വ്യാപിച്ചത്. 901 ഹെക്ടർ വനമാണ് ഇതിലൂടെ കത്തിനശിച്ചത്. 2024ൽ 568 ഹെക്ടറും ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം 533 ഹെക്ടർ വനവും കത്തി നശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ സൈലൻ്റ് വാലിയിൽ മാത്രം 150 ഹെക്ടർ വനമാണ് കത്തി നശിച്ചത്. ആകെ 1203 ഇടങ്ങളിലാണ് കാട്ടുതീ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സൈലൻ്റ് വാലിയിൽ മാത്രം നശിച്ചത് 150 ഹെക്ടർ
ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രധാന്യമുള്ള സൈലൻ്റ് വാലിയിൽ 2020-21 കാലയളവിൽ 17.70 ഹെക്ടർ വനമാണ് ഏഴിടങ്ങളിലായുള്ള കാട്ടുതീയിൽ നശിച്ചത്. 2021-22ൽ ആറിടങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നപ്പോൾ 28.25 ഹെക്ടർ വനമില്ലാതായി. 2022-23 കാലയളവിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാട്ടുതീ മേഖലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 17 ഇടങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നപ്പോൾ 74.55 ഹെക്ടർ വനം കത്തിനശിച്ചു. 2023-24ൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കാട്ടു തീ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ 13 ഹെക്ടർ വനമില്ലാതായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം കാട്ടുതീയിൽ വെന്തുരുകിയത് 16.45 ഹെക്ടർ വനമാണ്.
നിശബ്ദ താഴ്വരയുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യം
ദേശീയോദ്യാനമായുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷമുള്ള ഓരോ വർഷം സൈലൻ്റ്വാലിയിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും ഓരോ പുതിയ ചെടികളെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താറുണ്ട് എന്നത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യത്തിനുള്ള പ്രധാന തെളിവാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന രണ്ടിനം ചെടികളെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള തവളവായൻ കിളി(Ceylon Frogmouth) എന്ന അത്യപൂർവ പക്ഷിയും ശ്രീലങ്കയിലാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് ഇവ നയിച്ചേക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നത്. സൈലൻ്റ്വാലിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്(Lion-tailed macaque), കരിങ്കുരങ്ങ്(Nilgiri langur)എന്നിവയാകട്ടെ ഐയുസിഎൻ (International Union for Conservation of Nature -IUCN) ചുവന്ന പട്ടികയിൽ (RED LIST) വംശനാശോന്മുഖത്വം മൂലം സ്ഥാനം പിടിച്ചവയാണ്.
വളരെ പഴക്കമുള്ള വനങ്ങളായതിനാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിനു ജൈവജാലങ്ങൾക്കൊപ്പം തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തവയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. 1000 സസ്യവംശങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ മലബാർ മഴക്കാടുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 966 ഇനം സസ്യങ്ങളും പുഷ്പിക്കുന്നവയാണ്. 108 ഇനം ഓർക്കിഡുകളും അവയിൽ പെടുന്നു.
170 ഇനം പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളവയിൽ 31 ഇനം ദേശാടകർ ആണെന്നാണ് അനുമാനം. 100 ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളേയും 400 ഇനം മറ്റു ശലഭങ്ങളേയും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, കരിങ്കുരങ്ങ്, കുട്ടിത്തേവാങ്ക്, കടുവ, പുള്ളിപ്പുലി, അരയൻ പൂച്ച, ചെറു വെരുക്, തവിടൻ വെരുക്, പാറാൻ, കരടി, മ്ലാവ്, കേഴ, പുള്ളിമാൻ, കൂരമാൻ, ആന മുതലായവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തു കാണുന്ന പ്രധാന മൃഗങ്ങൾ. കുറുച്ചെവിയൻ മൂങ്ങ, തവളവായൻ കിളി, ഷഹീൻ പ്രാപ്പിടിയൻ, മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പക്ഷികളേയും ഇവിടെ കാണാം.
കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണ - പ്രതിരോധ സംവിധാനമിങ്ങനെ
കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഇവയെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കും. തീവ്ര സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശം, താരതമ്യേന സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശം, തീരെ സാധ്യത കുറഞ്ഞ പ്രദേശം എന്ന നിലയിലായിരിക്കും തരം തിരിവ് നടക്കുക. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നതിന് തീവ്രസാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ തീപടരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉണങ്ങിപ്പോയവ അടക്കം കുറഞ്ഞതോതിൽ മുൻകൂർ കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കും. നിയന്ത്രിതമായുള്ള കത്തിക്കലും നടക്കും. കൂടുതൽ ഫയർ ലൈനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ഫയർവാച്ചറുമാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിരോധിക്കുക എന്നിവയും ചെയ്ത് വരുന്നു.
വനപ്രദേശങ്ങളിലെ നീരുറവകൾ വറ്റി പോകുന്നത് തടയാനും ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഫയർ പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി എല്ലാ ജീവനക്കാരും വാച്ചര്മാരും കാട്ടുതീ പടരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യും. പങ്കളിത്ത വനപരിപാലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫയർ ലൈനുകൾ തെളിക്കുകയും വിവിധ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം കാട്ടുതീ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസുകളും സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിവരാവകാശ രേഖയിൽ വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ & അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മുടങ്ങി
എല്ലാ സാമ്പത്തിക വർഷവും വനംവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ (FOREST STATITICAL REPORT)& അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ(FOREST ADMINISTRATIVE REPORT) പുറത്തിങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി. 2023-24 മുതൽ മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വനം വകുപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള സമഗ്രവും ഏറ്റവും പുതിയതുമായ വിവരങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്.
