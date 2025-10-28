ETV Bharat / state

പത്തനം തിട്ടയുടെ പതിവു തെറ്റിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലമായിരുന്നു 2020 ലേത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡി എഫ് ആധിപത്യം കടപുഴകി. ജില്ലയിലെമ്പാടും പടര്‍ന്നു കയറിയ ബിജെപി ഭരണത്തിലേറുകയും ഭരണ മാതൃകകള്‍ തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

LDF UDF NDA KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
പടയില്‍ പന്തളം പിടിച്ച് ബിജെപി; ജില്ല പിടിച്ച് എല്‍ഡിഎഫും (ETV Bharat graphics)
ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 1:57 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 10:06 AM IST

വി.മായാദേവി

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പതിവ് വ്യാകരണ പുസ്‌തകത്തിലെ പാഠങ്ങള്‍ ആകെ മാറി മറിയുന്നത് 2020 ല്‍ കേരളത്തിലെങ്ങും കണ്ടു. പത്തനംതിട്ടയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നില്ല. മുന്നണി ഘടനയില്‍ വന്ന ചെറിയൊരു മാറ്റം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് എങ്ങനെ വിജയ ഫോര്‍മുല ഒരുക്കിയെന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലേയും ഇടുക്കിയിലേയും കോട്ടയത്തേയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള്‍.കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കൂടി ഒപ്പം ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ പത്തനംതിട്ട യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണി.

എട്ടു ബ്ലോക്കുകളടങ്ങിയ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ 2010 വരെ 17 ഡിവിഷനുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 17 ല്‍ പതിനൊന്നും നേടി യുഡി എഫ് ഭൂരിപക്ഷം പിടിക്കുകയായിരുന്നു. 2015 ല്‍ ഒരു സീറ്റ് കുറഞ്ഞ് ആകെ സീറ്റുകള്‍ 16 ആയപ്പോഴും യുഡി എഫ് 11 സീറ്റുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തി. ഇടതു മുന്നണിക്ക് 5 സീറ്റ് കിട്ടി. 2020 ആയപ്പോള്‍ ഫലം നേരെ കീഴ്മേല്‍ മറിഞ്ഞു. എല്‍ഡി എഫ് 12 സീറ്റുകളുമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോല്‍ യുഡി എഫ് നാല് സീറ്റിലൊതുങ്ങി.

LDF UDF NDA KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ജില്ല പിടിച്ച് എല്‍ഡിഎഫും കിതച്ച് യുഡിഎഫും, പത്തനംതിട്ട ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ (ETV Bharat graphics)

ആകെയുള്ള 53 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 37 ഇടത്ത് ഇടതു മുന്നണി ഭരിക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ എട്ടില്‍ ആറെണ്ണവും എല്‍ ഡി എഫ് ഭരണത്തിലാണ്. 13 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ യുഡി എഫ് ഭരണമാണ്. ബിജെപി മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഭരണം നേടി.ഇടതു മുന്നണി ജില്ലയില്‍ നേടിയ വിജയത്തേക്കാള്‍ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത് പത്തനംതിട്ടയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ബിജെപി നടത്തിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. പാലക്കാടിനു പുറത്ത് രണ്ടാമതൊരു നഗരസഭയില്‍ക്കൂടി ബിജെപി ഭരണം വന്നത് പന്തളത്തായിരുന്നു.

LDF UDF NDA KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ജില്ല പിടിച്ച് എല്‍ഡിഎഫും കിതച്ച് യുഡിഎഫും, പത്തനംതിട്ട ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ (ETV Bharat graphics)

പന്തളത്ത് ആകെയുള്ള 33 സീറ്റില്‍ 18 സീറ്റ് പിടിച്ചാണ് ബിജെപി ഭരണം സ്വന്തമാക്കിയത്. 9 സീറ്റുമായി ഇടതു മുന്നണി രണ്ടാമതു വന്നപ്പോള്‍ യുഡി എഫ് നാലു സീറ്റിലൊതുങ്ങി. 2015 ല്‍ 14 സീറ്റുകളുമായി പന്തളം ഭരിച്ച ഇടതു മുന്നണിക്ക് വന്‍ ഞെട്ടലായിരുന്നു ബിജെപി മുന്നേറ്റം. 2015 ല്‍ ഏഴു സീറ്റ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപിയാണ് 18 സീറ്റുമായി ഭരണത്തിലേറിയത്. യുഡി എഫ് 2015 ലെ 11 സീറ്റില്‍ നിന്ന് നാലിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തുകയായിരുന്നു.

LDF UDF NDA KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ജില്ല പിടിച്ച് എല്‍ഡിഎഫും കിതച്ച് യുഡിഎഫും, പത്തനംതിട്ട ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ (ETV Bharat graphics)

ഇത്തവണ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്വാതന്ത്യ ദിനാഘോഷച്ചടങ്ങിലേക്ക് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാര്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരിലൊരാള്‍ പത്തനംതിട്ടയിലെ കവിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എം ഡി ദിനേഷ് കുമാറായിരുന്നു. കവിയൂരില്‍ ആകെയുള്ള 14 ല്‍ 6 സീറ്റ് നേടിയാണ് ബിജെപി ഭരണം നേടിയത്. പ്രവാസികള്‍ ഏറെയുള്ള തിരുവല്ല നഗരസഭയോടടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭയിലും ബിജെപി നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന്‍റെ സൂചനയായിരുന്നു കവിയൂരില്‍ അവര്‍നേടിയ വിജയം. അവിടെ യുഡി എഫ് നാലും എല്‍ഡിഎഫ് മൂന്നും സ്വതന്ത്രര്‍ ഒന്നും സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചു.

കവിയൂരിനു പുറമേ ചെറുകോല്‍ പഞ്ചായത്തിലും ബിജെപി ഭരണം നേടി.ചെറുകോല്‍പഞ്ചായത്തില്‍ 13 ല്‍ 5 സീറ്റ് നേടി ഒന്നാമതെത്തിയ ബിജെപിക്ക് ഭരണം ലഭിച്ചു. യുഡി എഫിനും എല്‍ഡിഎഫിനും നാല് സീറ്റ് വീതം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കെ ആര്‍ സന്തോഷിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി ഭരണസമിതിക്ക് കാലാവധി തികയ്ക്കാനായി.

പന്തളം നഗരസഭയോട് ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന കുളനട പഞ്ചായത്തില്‍ ബിജെപി ഭരണം നിലനിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു.. 2017 ലാണ് ഇടതുമുന്നണിയില്‍ നിന്ന് ബിജെപി ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. മുന്‍ ടേമില്‍ ഏഴംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി 2020ല്‍ 8 അംഗങ്ങളുടെ ബലത്തിലാണ് കുളനടയില്‍ ഭരണത്തുടര്‍ച്ച നേടിയത്.

ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഉള്‍പ്പെടുന്ന റാന്നി പെരുനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ എന്‍ഡിഎ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചു. ശബരിമല വാര്‍ഡ് അടക്കം 5 വാര്‍ഡുകള്‍ നേടിയ എല്‍ഡിഎ ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമായി. 9 സീറ്റുകള്‍ നേടി ഇടതുമുന്നണി ഭരണം നേടിയപ്പോള്‍ ഇവിടെ യുഡി എഫ് ഒറ്റ സീറ്റിലേക്കൊതുങ്ങി.

ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങള്‍ 2020ലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറെ നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. ശബരിമല ക്ഷേത്രവും പന്തളം രാജകൊട്ടാരവും നിലനില്‍ക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഫലിച്ചു. കൊട്ടാരം നിലനില്‍ക്കുന്ന പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കുളനട പഞ്ചായത്തും എന്‍ഡിഎ സ്വന്തമാക്കിയതും ഇതിന്‍റെ തുടര്‍ച്ച ആയിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ശബരിമലയ്ക്ക് കനത്ത വില നല്‍കേണ്ടി വന്നു എന്നതിന്‍റെ സൂചന ആയിരുന്നു പന്തളം നഗരസഭയിലെ എന്‍ഡിഎയുടെ അട്ടിമറി ജയം.

2015ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ മൃദു ഹിന്ദുത്വവും മോദി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു ബിജെപിക്ക് വോട്ടുപിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ശബരിമല വിവാദം അവര്‍ക്ക് പുതിയ തുറുപ്പ് ചീട്ടായി. 2020 ല്‍ നിന്ന് 2025 ലെത്തുമ്പോള്‍ ശബരിമലയിലെ കട്ടിലപ്പാളികളില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണ്ണം കൊള്ള ചെയ്തത് ബിജെപി ശക്തമായിത്തന്നെ പത്തനം തിട്ടയില്‍ പ്രചരണായുധമാക്കുകയാണ്.വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസമാര്‍ജ്ജിക്കാന്‍ യുഡി എഫും അയ്യപ്പ സംഗമം പോലുള്ള പരിപാടികളുമായി എല്‍ഡി എഫുമൊക്കെ ഒരു പോലെ മല്‍സരിക്കുകയാണ്.

ആയാറാം ഗയാറാം

20 വര്‍ഷം ഭരിച്ച തിരുവല്ല നഗരസഭയില്‍ 2020ല്‍ യുഡി എഫിന് ഭരിക്കാനാവശ്യമായ സീറ്റുകള്‍ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. യുഡി എഫ് 16 എല്‍ഡി എഫ് 15 ബിജെപി 6 എസ് ഡി പിഐ 1 സ്വതന്ത്രന്‍ 1 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷി നില. കോണ്‍ഗ്രസിലെ ബിന്ദു ജയകുമാറിനെ ചെയര്‍പേഴ്സണാക്കി യുഡി എഫ് തിരുവല്ലയില്‍ ഭരണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭരണം നഷ്ടമായി. മുന്നണിക്കകത്തെ ധാരണ പ്രകാരം ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സ്ഥാനം കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന് കൈമാറാന്‍ ബിന്ദു ജയകുമാര്‍ രാജിവെച്ചു. പക്ഷേ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെ യുഡി എഫ് അംഗം കൂടിയായ ശാന്തമ്മ വര്‍ഗീസ് ഇടതു പക്ഷത്തോടൊപ്പം പോയതോടെ ഭരണം ഇടതു മുന്നണിക്കായി. എന്നാല്‍ 8 മാസം മാത്രം നീണ്ട ഈ ഭരണത്തിനു ശേഷം യുഡി എഫ് തിരുവല്ല നഗരസഭാ ഭരണം തിരികെ പിടിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ അനു ജോര്‍ജ്ജ് ചെയര്‍പേഴ്സണായി. എന്നാല്‍ മുന്നണി ധാരണ അനുസരിച്ച് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ പദവി വെച്ചു മാറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അനു ജോര്‍ജ്ജ് പദവിയില്‍ തുടര്‍ന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയിലും മുന്നണിയിലുമൊക്കെ പുകയുകയാണ്. അതിനിടെ നടന്ന വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉറപ്പായിരുന്ന യുഡി എഫ് വിജയം മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍മാരുടെ വോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിലൂടെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചതും തിരുവല്ലയില്‍ കണ്ടു.

ആദര്‍ശം വേറെ ഭരണം വേറെ

കോട്ടാങ്ങല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ 2020 ല്‍ ബിജെപിക്കും എല്‍ഡി എഫിനും 5 വീതം അംഗങ്ങളായിരുന്നു. യുഡി എഫിന് രണ്ട് അംഗങ്ങളും . ഒരു എസ് ഡി പി ഐ അംഗത്തിന്‍റെ പിന്തുണയിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇടതുമുന്നണി ഭരിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോള്‍ സിപിഎമ്മിലെ ബിനു ജോസഫിനെയാണ് എസ് ഡി പിഐ പിന്തുണച്ചത്. സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ത്തന്നെ ഇത് ചര്‍ച്ചയായപ്പോള്‍ പ്രസിഡണ്ട് പദം ഏല്‍ക്കേണ്ടെന്ന് സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടാമതും പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു. അപ്പോഴും എസ് ഡി പിഐ അംഗം ജസീല സിറാജ് സിപിഎം അംഗം ബിനു ജോസഫിന് തന്നെ വോട്ടു ചെയ്തു. വീണ്ടും പ്രസിഡണ്ട് പദം ഏല്‍ക്കേണ്ടെന്ന് സി പിഎം തീരുമാനിച്ചു. മൂന്നാമതും പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇതേ രീതി ആവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ സിപി എം പ്രസിഡണ്ട് പദം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തു.

കോയിപ്രം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ അധികാര നാടകങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ, സിപിഎം വിമതയ്ക്ക് അധ്യക്ഷ പദവി

കോയിപ്രം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചു. പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ഉണ്ണി പ്ലാച്ചേരി എന്ന സജി ഇടത് പക്ഷത്ത് ചേര്‍ന്ന് യുഡിഎഫ് ഭരണം അട്ടിമറിച്ചു. പിന്നീട് ഇതേ നാണയത്തിലൂടെ യുഡിഎഫ് ഭരണം തിരികെ പിടിച്ചു.

കൂറുമാറി ഇടത് പക്ഷത്ത് ചേര്‍ന്ന് മുന്‍പ് യു.ഡി.എഫ് ഭരണം അട്ടിമറിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗം ഉണ്ണി പ്ലാച്ചേരിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ അയോഗ്യനാക്കുക കൂടി ചെയ്‌തത് ഇരട്ടി മധുരം സമ്മാനിച്ചു. സി.പി.എം വിട്ട് യു.ഡി.എഫിനൊപ്പം വന്ന എടക്കാട് ഡിവിഷന്‍ അംഗം ജെസി സൂസന്‍ ജോസഫാണ് പ്രസിഡന്‍റായത്. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിനിധി എല്‍സാ തോമസ് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി.

കുറൂമാറ്റത്തിലൂടെ ഇടതുമുന്നണി കൈക്കലാക്കിയ ഭരണം അതേ നാണയത്തില്‍ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു യുഡിഎഫ്. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ ഇടതുമുന്നണി ഭരണ സമിതി പുറത്തായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രസിഡന്‍റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത്. ഭരണം പിടിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗത്തെയാണ് ഇടതുമുന്നണി കുറുമാറ്റിയതെങ്കില്‍ രണ്ട് സിപിഎം അംഗങ്ങളെ മറുകണ്ടം ചാടിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് കെ.കെ.വത്സലയും വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍.എസ്.രാജീവും എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളായി. ഇവര്‍ക്ക് അഞ്ച് വോട്ടുകള്‍ വീതം ലഭിച്ചു.

നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാടകീയതകള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഏറെ നാടകീയതകള്‍ അരങ്ങേറിയത് നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു. അതിനാടകീയതകളിലൂടെ ആയിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഭരണം കടന്ന് പോയത്. ഇടതുമുന്നണി നാല് സീറ്റും യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റും നേടി. നാല് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയോടെ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്‌തു. ബിലീവേഴ്‌സ് സഭാ അധ്യക്ഷന്‍ കെ പി യോഹന്നാന്‍റെ സഹോദരനും തിരുവല്ല ബിലീവേഴ്‌സ് ചര്‍ച്ച് ഹോസ്‌പിറ്റല്‍ ട്രസ്റ്റംഗവുമായ കെ പി പുന്നൂസ് ആയിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ്. ഇദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസുകളില്‍ പ്രതിയായതോടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം ത്രിശങ്കുവിലായി. ഇടതുമുന്നണി അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടു വരികയും 13 അംഗങ്ങളിൽ ഇടതുമുന്നണിയിലെ ആറ് അംഗങ്ങളും യുഡിഎഫിലെ ജോളി ഈപ്പനും അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. സിപിഎമ്മിലെ എം ജി രവിയെ ആണ് പുതിയ പ്രസിഡന്‍റായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന ഒരാള്‍ കൂടി ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയതോടെയാണ് മുന്നണി ഭരണം സ്വന്തമാക്കിയത്.

കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇങ്ങനെ..

കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അധ്യക്ഷ പദവി നല്‍കി ആദ്യം യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേറി. പിന്നീട് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന് പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനം എന്നതായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാല്‍ അവര്‍ ഈ ധാരണ ലംഘിക്കുകയും സ്ഥാനം ഒഴിയാന്‍ തയാറാകാതെയും ഇരുന്നതോടെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടു വരാന്‍ ഇടതുമുന്നണി തീരുമാനിച്ചു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗവും ചേര്‍ന്നു. അതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജിജി വര്‍ഗീസ് രാജി വയ്ക്കാന്‍ തയാറായി.

ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ ഒരു പേര് മാത്രം നിർദേശിച്ചതോടെ കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ റോയ് ഫിലിപ് പ്രസിഡന്‍റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബിജെപിയിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജിവച്ച പ്രസിഡൻ്റ് കോൺഗ്രസിലെ ജിജി വറുഗീസും എൽഡിഎഫിലെ ജനതാ ദൾ അംഗം ബിജോ പി മാത്യുവും പേര് നിദ്ദേശിക്കുകയും കോൺഗ്രസിലെ റാണി കോശിയും സിപിഎമ്മിലെ ബിജിലി പി ഈശോയും പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായി ഇടതുമുന്നണിയില്‍ നിന്ന് സിപിഐയുടെ മിനി സുരേഷ് ചുമതലയേറ്റു.

കോൺഗ്രസ് -3, കേരളാ കോൺഗ്രസ് -2, സിപിഎം -2 ,സിപിഐ -1, ജനതാദൾ -1, എൻസിപി -1, ബിജെപി -2, സ്വതന്ത്രൻ -1 എന്നിങ്ങനെയാണ് 13 അംഗ ഭരണസമിതിയിലെ കക്ഷി നില.

റാന്നിയില്‍ ബിജെപി കരുത്തില്‍ ഇടത് ഭരണം

റാന്നിയിൽ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും അഞ്ചു സീറ്റ് വീതവും ബിജെപിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകളുമായിരുന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചിരുന്നു. സ്വതന്ത്രന്‍റെ പിന്തുണയോടെ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു അവസാനനിമിഷം വരെയുണ്ടായിരുന്ന കണക്കുക്കൂട്ടൽ. യു‌ഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കെആർ പ്രകാശ് കുഴിക്കാല പ്രസിഡന്‍റാകുമെന്നും കരുതി. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് റാന്നിയിൽ എൽഡിഎഫും ബിജെപിയും കൈക്കോർത്തത്. കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) പ്രതിനിധിയായ ശോഭ ചാർളിയെയയാണ് പ്രസിഡന്‍റായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ബിജെപിയുടെ രണ്ട് വോട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വോട്ടുകളാണ് ശോഭ ചാർളിക്ക് ലഭിച്ചത്.

റാന്നി പഞ്ചായത്തില്‍ തുടക്കത്തില്‍ ബിജെപി പിന്തുണയോടെ ലഭിച്ച ഭരണം ഇടതു മുന്നണി രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളം തുടര്‍ന്നെങ്കിലും എല്‍ ഡി എഫ് ബിജെപി അംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയെത്തുടര്‍ന്ന് ശോഭാ ചാര്‍ളി പ്രസിഡണ്ട് പദം രാജി വെക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര അംഗം കെ ആര്‍ പ്രകാശ് യുഡി എഫിന്‍റേയും ബിജെപിയുടേയും പിന്തുണയോടെ പ്രസിഡണ്ട് പദത്തിലെത്തി. കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപി സഖ്യം ഭരണം തുടരുന്നതിനിടെ വന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജയിച്ചതോടെ ഇടതു മുന്നണിക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഭൂരിപക്ഷമായി. അതോടെ പ്രസിഡണ്ട് പ്രകാശ് രാജി വെച്ചു. എന്നാല്‍ സ്വതന്ത്രനെത്തന്നെ പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തുണക്കാന്‍ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചതോടെ യുഡി എഫ് പ്രസിഡണ്ടാക്കിയ കെ ആര്‍ പ്രകാശ് തന്നെ ഇടതു മുന്നണിയുടേയും പ്രസിഡണ്ടായി.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നാല് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും നാല് തരത്തിലാണ് വിധിയെഴുതിയത്. അടൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇടതിനൊപ്പം നില കൊണ്ടപ്പോള്‍ പന്തളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എന്‍ഡിഎ സ്വന്തമാക്കി. പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവല്ലയിലും ആര്‍ക്കും ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നുമില്ല.

അടൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഇടതുമുന്നണി പതിനാല് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് പതിനൊന്നും എന്‍ഡിഎ ഒന്നും സ്വതന്ത്രര്‍ രണ്ടും സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. പന്തളത്ത് 18 സീറ്റുകളുമായി ആയിരുന്നു എന്‍ഡിഎയുടെ തേരോട്ടം. ഇടതുമുന്നണി ഒന്‍പത് സീറ്റും യുഡിഎഫ് അഞ്ചും സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ പതിമൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. മറ്റുള്ളവര്‍ ആറ് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. തിരുവല്ലയില്‍ പത്ത് സീറ്റുകള്‍ ഇടതുമുന്നണി നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് പതിനാറു സീറ്റുകള്‍ നേടി. എന്‍ഡിഎ ആറും മറ്റുള്ളവര്‍ ഏഴും സീറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി.

മുനിസിപ്പാലിറ്റിഇടത് മുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
അടൂര്‍ 14 11 1 2
പന്തളം 9 5 18 1
പത്തനംതിട്ട 13 13 0 6
തിരുവല്ല 10 16 6 7

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചു. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. എന്‍ഡിഎ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നില്ല. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കാന്‍ ഇടതിനെ തുണച്ചത് ജോസ്‌ കെ മാണി തന്നെയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്ഇടത് മുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
പത്തനംതിട്ട 12 4 0 0

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍

എട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ആറും പിടിച്ചായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ തേരോട്ടം. രണ്ടിടത്ത് യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.

എലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴു സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റുകള്‍ നേടി. കോയിപ്രം ബ്ലോക്കില്‍ പക്ഷേ യുഡിഎഫിനായിരുന്നു മുന്‍തൂക്കം. ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി അവര്‍ ഭരണം പിടിച്ചപ്പോള്‍ ആറ് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി പ്രതിപക്ഷമായി.

കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും ഇതേ കാഴ്‌ച തന്നെ ആയിരുന്നു. ഏഴ് സീറ്റ് നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചപ്പോള്‍ ആറ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നു. മല്ലപ്പള്ളിയില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റ് കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

LDF UDF NDA KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ജില്ല പിടിച്ച് എല്‍ഡിഎഫും കിതച്ച് യുഡിഎഫും, പത്തനംതിട്ട ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ (ETV Bharat graphics)

പന്തളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇടതുമുന്നണി നേടി. ഏഴ് സീറ്റുകളുമായാണ് ഇടത് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്കും ഇവിടെ വിജയം കൊയ്യാനായി. അവര്‍ക്കും മൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് കിട്ടിയത്. പറക്കോട് ബ്ലോക്കില്‍ ഇടതുമുന്നണിയുടെ തേരോട്ടം തന്നെ ആയിരുന്നു. പതിനാല് സീറ്റുകളാണ് അവര്‍ക്ക് കിട്ടിയത്. യുഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റ് പിടിച്ചു.

പുളിക്കീഴ് ബ്ലോക്കില്‍ ഇടതു മുന്നണി ആറ് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎയും സ്വതന്ത്രനും ഒരു സീറ്റ് വീതം കയ്യടക്കി.

റാന്നിയിലും ഇടത് മുന്നണിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഏഴ് സീറ്റ് അവര്‍ നേടിയപ്പോള്‍ ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് തൊട്ടുപിന്നില്‍ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ഇടത് മുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
എലന്തൂര്‍ 7 6 0 0
കോയിപ്രം 6 7 0 0
കോന്നി 6 7 0 0
മല്ലപ്പള്ളി 7 5 0 1
പന്തളം 7 3 3 0
പറക്കോട് 14 1 0 0
പുളിക്കീഴ് 6 5 1 1
റാന്നി 7 6 0 0

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

ആനിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകളേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ ഒരു സീറ്റും നേടി. ആറന്‍മുള പഞ്ചായത്തും യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. പത്ത് സീറ്റ് നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചപ്പോള്‍ ഇടതുമുന്നണി അഞ്ച് സീറ്റ് പിടിച്ചു. എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റും നേടി.

അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റ് നേടി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ട് സീറ്റ് നേടി. അയിരൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റ് നേടി ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎ അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

ചെന്നീര്‍ക്കര പഞ്ചായത്തും ഇടതുമുന്നണി സ്വന്തമാക്കി. ആറ് സീറ്റ് ഇടതുമുന്നണി നേടിയപ്പോള്‍ നാല് സീറ്റ് യുഡിഎഫ് എടുത്തു. എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. ചെറുകോല്‍ പഞ്ചായത്ത് അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി എന്‍ഡിഎ സ്വന്തമാക്കി. ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ക്ക് നാല് വീതം സീറ്റുകളേ നേടാനായുള്ളൂ.

ചിറ്റാര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണി അഞ്ച് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ഏറത്ത് പഞ്ചായത്തില്‍ എട്ട് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റും നേടി.

എലന്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് നാല് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ഏനാദിമംഗലത്ത് എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ ഒരു സീറ്റ് എന്‍ഡിഎയും സ്വന്തമാക്കി.

ഇരവിപേരൂരില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരം കയ്യാളി. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ മൂന്ന് സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ രണ്ട് സീറ്റും നേടി. ഏഴംകുളത്ത് ഇടത് മുന്നണി പതിമൂന്ന് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറും എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും നേടി. എഴുമറ്റൂരില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റും യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റും മറ്റുള്ളവര്‍ ഒരു സീറ്റും നേടി.

കടമ്പനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. കടപ്രയില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് അഞ്ച് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

കലഞ്ഞൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരം പിടിച്ചു. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎ നാലും. കല്ലൂപ്പാറയില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് അഞ്ച് സീറ്റും കിട്ടി. താമരവിരിഞ്ഞില്ല. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. കവിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ആറ് സീറ്റുകളുമായി എന്‍ഡിഎ പിടിച്ചു. ഇടതിന് മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റ് പിടിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

കൊടുമണ്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനൊന്ന് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് ഏഴ് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ നിരാശരായി. കോയിപ്രം പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് മുന്നണി മൂന്നും യുഡിഎഫ് ആറും എന്‍ഡിഎ അഞ്ചും സ്വതന്ത്രര്‍ മൂന്നും സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. കോന്നി പഞ്ചായത്തില്‍ യുഡിഎഫിന്‍റെ തേരോട്ടമായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളുമായി അവര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് നാല് സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎയും സ്വതന്ത്രനും ഓരോ സീറ്റുകള്‍ നേടി.

കൊറ്റനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതിന് മൂന്നും വലതിന് ഒരു സീറ്റും കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ നാല് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ അഞ്ച് സ്വതന്ത്രര്‍ ഇവിടെ വിജയം കണ്ടു. കോഴഞ്ചേരിയില്‍ ഇടത് മുന്നണി നാലും യുഡിഎഫും അഞ്ചും സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചു. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ സ്വതന്ത്രര്‍ മൂന്ന് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു. കുളനട പഞ്ചായത്ത് എന്‍ഡിഎ സ്വന്തമാക്കി. ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി എട്ട് സീറ്റുകളോടെ ആയിരുന്നു എന്‍ഡിഎയുടെ മിന്നും വിജയം. ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ക്ക് നാല് വീതം സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ.

കുന്നന്താനം പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടി. കുട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടത് മുന്നണി എട്ട് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. മലയാലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതുമുന്നണി ഏഴ് സീറ്റുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎ നാലും.

മല്ലപ്പള്ളിയില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതിന് ഒരു സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റ് പിടിച്ചപ്പോള്‍ അഞ്ച് സ്വതന്ത്രര്‍ വിജയം കണ്ടു. മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്തില്‍ ആറ് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫും എന്‍ഡിഎയും മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

മെഴുവേലി പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് ആറ് സീറ്റുകള്‍ കിട്ടി. മൈലപ്രയില്‍ ഇടത് മുന്നണി ആറ് സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ഓരോ സീറ്റും കിട്ടി നാറാണമൂഴി പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ.

നാരാങ്ങാനം പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് നാല് സീറ്റും എന്‍ഡിഎ രണ്ടും സീറ്റും പിടിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. നെടുമ്പ്രം പഞ്ചായത്തില്‍ ആറു സീറ്റുകളുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് രണ്ട് സീറ്റും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റും കിട്ടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു.

പള്ളിക്കല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനഞ്ച് സീറ്റുമായി ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റ് നേടിയപ്പോള്‍ രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. പന്തളം തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തില്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് രണ്ടും എന്‍ഡിഎ നാലും സീറ്റുകള്‍ നേടി.

പെരിങ്ങരയില്‍ ഇടതുമുന്നണി എട്ട് സീറ്റുകളുമായി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് രണ്ടും എന്‍ഡിഎ നാലും സീറ്റുകള്‍ നേടി. ഒരു സ്വതന്ത്രന്‍ വിജയിച്ചു. പ്രമാടം പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് ഏഴ് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റും. പുരമറ്റം പഞ്ചായത്തില്‍ ഏഴ് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തില്‍ വന്നു. യുഡിഎഫ് ആറ് സീറ്റ് നേടി.

റാന്നിയില്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ അഞ്ച് സീറ്റ് വീതം നേടി. എന്‍ഡിഎ രണ്ടും സീറ്റ് പിടിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. റാന്നി പഴവങ്ങാടി പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണി അഞ്ച് സീറ്റ് നേടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. റാന്നി അങ്ങാടിയില്‍ ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ ആറ് സീറ്റുകള്‍ വീതം നേടി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തില്‍ പത്ത് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തില്‍ വന്നു. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി. താന്നിമൂട് പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. അവര്‍ എട്ട് സീറ്റ് നേടി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. തോട്ടപ്പുഴശേരി പഞ്ചായത്തില്‍ അഞ്ച് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി. എന്‍ഡിഎയ്ക്കും മൂന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി. രണ്ട് സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു.

തുമ്പമണ്‍ പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. എട്ട് സീറ്റാണ് അവര്‍ നേടിയത്. മൂന്ന് സീറ്റ് ഇടതിന് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റ് കൊണ്ടുപോയി. വടശേരിക്കര പഞ്ചായത്തില്‍ ഇടതിന് ഏഴ് സീറ്റ് കിട്ടി. യുഡിഎഫിന് ആറും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് ഒന്നും സീറ്റുകള്‍ വീതം ലഭിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു.

വള്ളിക്കോട് പഞ്ചായത്തില്‍ എട്ട് സീറ്റുമായി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫിന് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ രണ്ട് സീറ്റ് പിടിച്ചു. വെച്ചൂച്ചിറയില്‍ ഒന്‍പത് സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് കിട്ടി. എന്‍ഡിഎ ഒരു സീറ്റും പിടിച്ചു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്ഇടത് മുന്നണിഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിഎന്‍ഡിഎമറ്റുള്ളവര്‍
ആനിക്കാട് 3 7 2 1
ആറന്‍മുള 5 10 3 0
അരുവാപ്പുലം 9 4 0 2
അയിരൂര്‍ 6 4 5 1
ചെന്നീര്‍ക്കര 6 4 3 1
ചെറുകോല്‍ 4 4 5 0
ചിറ്റാര്‍ 5 6 2 0
ഏറത്ത് 8 6 3 0
എലന്തൂര്‍ 4 7 2 0
ഏനാദിമംഗലം 8 6 1 0
ഇരവിപേരൂര്‍ 7 5 3 2
ഏഴംകുളം 13 6 1 0
എഴുമറ്റൂര്‍ 7 4 2 1
കടമ്പനാട് 10 4 0 2
കടപ്ര 5 7 2 1
കലഞ്ഞൂര്‍ 10 6 4 0
കല്ലൂപ്പാറ 5 7 0 2
കവിയൂര്‍ 3 4 6 1
കൊടുമണ്‍ 11 7 0 0
കോയിപ്രം 3 6 5 3
കോന്നി 4 12 1 1
കൊറ്റനാട് 3 1 4 5
കോട്ടാങ്ങല്‍ 3 2 4 4
കോഴഞ്ചേരി 4 5 3 1
കുളനട 4 4 8 0
കുന്നന്താനം 9 6 0 0
കുട്ടൂര്‍ 8 3 3 0
മലയാലപ്പുഴ 7 3 4 0
മല്ലപ്പള്ളി 1 6 2 5
മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി 6 3 3 1
മെഴുവേലി 7 6 0 0
മൈലപ്ര 6 5 1 1
നാറാണമൂഴി 3 10 0 0
നാരങ്ങാനം 7 4 2 1
നെടുമ്പ്രം 6 2 3 2
നിരണം 4 5 0 4
ഓമല്ലൂര്‍ 5 7 2 0
പള്ളിക്കല്‍ 15 5 1 2
പന്തളം തെക്കേക്കര 8 2 4 0
പെരിങ്ങര 8 2 4 1
പ്രമാടം 10 7 2 0
പുരമറ്റം 7 6 0 0
റാന്നി 5 5 2 1
റാന്നി പഴവങ്ങാടി 5 10 0 2
റാന്നി അങ്ങാടി 6 6 1 0
റാന്നി പെരുനാട് 9 1 5 0
സീതത്തോട് 10 3 0 0
താന്നിമൂട് 5 8 0 0
തോട്ടപ്പുഴശേരി 5 3 3 2
തുമ്പമണ്‍ 3 8 2 0
വടശേരിക്കര 7 6 1 1
വള്ളിക്കോട് 8 5 2 0
വെച്ചൂച്ചിറ 5 9 1 0
Last Updated : November 13, 2025 at 10:06 AM IST

