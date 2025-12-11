"റെക്കോർഡ് ഭേദിക്കാനായില്ല; പോളിങ് 74% കടന്നു; വയനാടും മലപ്പുറവും മുന്നിൽ; കണ്ണൂരിൽ വൻ ഇടിവ്"
ഒളിവിലായിരുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട്ടെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. കള്ളവോട്ട് ശ്രമങ്ങളും അക്രമസംഭവങ്ങളും ചിലയിടങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : December 11, 2025 at 6:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മുൻകാല കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക ജില്ലകളിലും വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന ശരാശരി 74 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിലും 2015, 2020 വർഷങ്ങളിലെ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കാൻ ഇത്തവണ സാധിച്ചില്ല. വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും മുൻകാലങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാൻ ഇവർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. 6,47,378 വോട്ടർമാരിൽ 4,93,630 പേർ വോട്ട് ചെയ്തതോടെ 76.25 ശതമാനം പോളിങ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മുൻകാല കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വയനാട്ടിൽ 82.42 ശതമാനം വരെ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമുണ്ട്. മുൻ കണക്കുകളിലെ 79-80 ശതമാനം എന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും ഇത്തവണ 76 ശതമാനത്തിലേക്ക് പോളിങ് താഴ്ന്നു. 2015ൽ 81.5 ശതമാനം പോളിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന വയനാട്ടിൽ 2020ൽ അത് 79.5 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും താരതമ്യേന ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ മലപ്പുറം ജില്ല ശതമാനക്കണക്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 36,18,851 വോട്ടർമാരിൽ 27,54,464 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ 76.11 ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ പോളിങ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ 79.97 ശതമാനം വരെ അതായത് ഏകദേശം 80 ശതമാനം വരെ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ജില്ലയാണിത്. 2015ൽ 79.7 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 2020ൽ 79.0 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇത്തവണയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചെങ്കിലും മുൻ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ ഇടിവ് പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ദൃശ്യമാകുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. 20,31,462 പേർ വോട്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ 75.73 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻകാലങ്ങളിൽ 83.06 ശതമാനം വരെ ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലയാണിത്. 2015ൽ 80.1 ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന പോളിങ് 2020ൽ 77.4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. മുൻ ഉയർന്ന കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനത്തിലധികം കുറവാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ പ്രബുദ്ധമായ കണ്ണൂരിൽ ഇത്തവണ 74.64 ശതമാനം (15,58,789 വോട്ടുകൾ) വോട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുൻകാല കണക്കുകൾ 81.83 ശതമാനം വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 2015ൽ 78.9 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കണ്ണൂരിൽ 2020ൽ 73.4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 5.5 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് 2015നെ അപേക്ഷിച്ച് 2020ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലയും കണ്ണൂരാണ്.
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മുൻപ് 78.69 ശതമാനം വരെ പോളിങ് നടന്നയിടത്ത് ഇത്തവണ 73.02 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ 2015 (77.6), 2020 (77.1) വർഷങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കാസർകോട്ട് 0.5 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 71.14 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. തൃശൂരിൽ 27,54,275 വോട്ടർമാരിൽ 19,59,400 പേർ തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് 78.78 ശതമാനം വരെയായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2015ൽ 76.5 ശതമാനം പോളിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന തൃശൂരിൽ 2020ൽ 72.5 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 74.89 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. 24,33,390 വോട്ടർമാരിൽ 18,22,266 പേരാണ് ബൂത്തുകളിലെത്തിയത്. മുൻകാല കണക്കുകളിൽ അത് 80.93 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നുനിന്നിരുന്നു. 2015ൽ 78.9 ശതമാനമായിരുന്ന പോളിങ് 2020ൽ 76.2 ശതമാനമായി പാലക്കാട്ട് കുറഞ്ഞിരുന്നു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ബലാത്സംഗ കേസുകളിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 15 ദിവസമായി ഒളിവിലായിരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തി. അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തെത്തിയത്. പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ കുന്നത്തൂർമേട് സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാം കോടതിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി തീരുമാനിക്കുമെന്നും വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. രാഹുൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പൂവൻ കോഴിയുടെ ചിത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു.
കള്ളവോട്ടും ക്രമക്കേടുകളും വിവിധ ജില്ലകളിൽ കള്ളവോട്ട് ശ്രമങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ഇരുപതാം ഡിവിഷനിൽ കുളപ്പുള്ളിയിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി. മങ്കര തരു പീടികയിൽ അൻവർ (42) എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്. മങ്കര സ്വദേശിയായ ഇയാൾക്ക് കുളപ്പുള്ളിയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ട്. അവിടെ ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത ഇയാൾ വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ കൈയിൽ മഷി പുരണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസറുടെ പരാതി പ്രകാരം ഇയാളെ പൊലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിൽ വച്ചു.
കാസർകോട് ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്ത് അംഗം വത്സല നാലും ആറും വാർഡുകളിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതായി കാണിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി. തൃശൂർ നെടുപുഴ 45-ാം ഡിവിഷനിൽ പ്രദീപ് എന്നയാളുടെ വോട്ട് മറ്റാരോ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് പ്രദീപിന് ടെൻഡർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകി.
അക്രമസംഭവങ്ങൾ പഴഞ്ഞി പെങ്ങാമുക്കിൽ സിപിഐഎം ബൂത്തിന് നേരെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണമുണ്ടായി. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനുമായ ഷബീർ ആണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. പെങ്ങാമുക്ക് ഹൈസ്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള ആനപ്പറമ്പ് പതിനേഴാം വാർഡിൻ്റെ ഒന്നാം ബൂത്താണ് ആക്രമിച്ചത്. ബൂത്തിലെ വോട്ടർപട്ടികയും മെഷീനും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇയാൾ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇയാളെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും വന്ന് ബൂത്തിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതായി പറയുന്നു. ഇതോടെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. വിവരമറിഞ്ഞ് സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം ബാലാജി, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി സി ചെറിയാൻ, ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി കെ ബാബുരാജ്, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.
മറ്റിടങ്ങളിലും അക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാസർകോട് കുബഡാജെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ പ്രകാശിൻ്റെ വീടിന് സമീപം നാല് നാടൻ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി. ഇതിലൊന്ന് കടിച്ച് പൊട്ടിച്ച നായ ചത്തു. തൃശൂർ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ ബൂത്ത് കെട്ടുന്നതിനെച്ചൊല്ലി സിപിഎം-കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെകെ യോഗേഷ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് അജു നെല്ലുവായ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പാലക്കാട് കല്ലേക്കാട് ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഒരാൾക്ക് കണ്ണിന് പരിക്കേറ്റു. തോൽവി ഭയന്നാണ് ബിജെപി അക്രമം നടത്തുന്നതെന്ന് വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി ആരോപിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാർ തിരിച്ചടിച്ചു.
നേതാക്കളുടെ വാക്പോര് വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിലും നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് തുടർന്നു. എൽഡിഎഫിന് ചരിത്രവിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ച അദ്ദേഹം, സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ ഇരകളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും യുഡിഎഫ്-ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ബന്ധം ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമെന്നും പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്ത്രീലമ്പടൻ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ പീഡനാരോപിതരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം നിലക്ക് നിർത്തേണ്ടതെന്ന് ചെന്നിത്തല വിമർശിച്ചു. ഇതിനിടെ, യുഡിഎഫ്-വെൽഫെയർ പാർട്ടി സഖ്യം മണ്ടത്തരമാണെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ എംഎൻ കാരശ്ശേരി വിമർശിച്ചു.
പ്രമുഖർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി നിയമസഭ സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ തലശ്ശേരിയിലും മന്ത്രിമാരായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കോഴിക്കോടും ഒആർ കേളു തിരുനെല്ലിയിലും വോട്ട് ചെയ്തു. മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, നടൻ ഉണ്ണിരാജ, ക്രിക്കറ്റ് താരം സജ്ന സജീവൻ എന്നിവരും തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. കണ്ണൂർ ചേരിക്കൽ സ്കൂളിൽ കുടുംബസമേതമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ട് ചെയ്തത്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയ കുട്ടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഹസ്തദാനം നൽകിയത് കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയായി.
കൗതുക കാഴ്ച്ചകളും വിയോഗവും കാസർകോട് കന്നിവോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇരട്ടകളായ ഹരിചന്ദനയും ഹരിനന്ദനയും എത്തി. മലപ്പുറം കരുവാരക്കുണ്ടിൽ വധുവായ ജിൻഷിദ വിവാഹത്തിന് മുൻപേ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി. കണ്ണവം വനത്തിനുള്ളിലെ പറക്കാട് ആദിവാസി ഉന്നതിയിൽ 81 വോട്ടർമാർക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക ബൂത്ത് ഒരുക്കി. കണ്ണൂർ ചെറുവച്ചേരിയിൽ 97 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞമ്പു നായരും കോഴിക്കോട് 96 വയസ്സുള്ള മാതു അമ്മയും 86 വയസ്സുള്ള വിടി ലീലയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, കണ്ണൂർ മൊറാഴയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ലോട്ടറി തൊഴിലാളി കെപി സുധീഷ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. തൃശൂർ ആട്ടോരിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ സീന എന്ന വോട്ടർക്ക് റാംപ് സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ വോട്ട് ചെയ്യാനാകാതെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നത് അധികൃതരുടെ വീഴ്ചയായി. കാഞ്ഞങ്ങാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് മദ്യപിച്ച് എത്തിയ സനൂപ് ജോൺ, നിഷാദ് എന്നീ രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കി.
സാങ്കേതിക തടസങ്ങളും സുരക്ഷയും രാവിലെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 133 ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്ര തകരാർ കാരണം പോളിങ് വൈകി. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പനത്തടി, ദേലംപാടി, പുത്തിഗെ, കാറഡുക്ക, വെള്ളരിക്കുണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ യന്ത്രം പണിമുടക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് പലരും വോട്ട് ചെയ്യാതെ മടങ്ങി. ആലപ്പുഴ മണ്ണാഞ്ചേരിയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യന്ത്രത്തകരാർ വന്നതിനാൽ ഇന്ന് റീ-പോളിങ് നടന്നു. മാവോവാദി ഭീഷണിയുള്ള വയനാട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ബൂത്തുകളിൽ തണ്ടർബോൾട്ട് അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.