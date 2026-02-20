തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണ ചെലവിന്റെ കണക്ക് സമര്പ്പിച്ചത് 67782 സ്ഥാനാര്ഥികള്, ഇനിയുമുണ്ട് നിരവധി പേര്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്ക് സമർപ്പിക്കാത്തതിൽ മുന്നിൽ കോഴിക്കോട്, ജില്ലയിൽ വീഴ്ച്ച വരുത്തിയത് 1000 പേർ, കുറവ് വയനാട്ടില്, അവിടെ നൽകാത്തത് 219 പേർ
Published : February 20, 2026 at 2:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് കണക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി കണക്ക് സമർപ്പിച്ചത് 67,782 സ്ഥാനാർഥികൾ. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്താകെ 75627 സ്ഥാനാർഥികളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്. ഇതിൽ 7845 പേരാണ് സമയപരിധി അവസാനിച്ചിട്ടും കണക്ക് നൽകാനുള്ളത്.
ഓൺലൈനായി ആകെ 56,173 പേരാണ് കണക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്, അതത് തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാരുടെ പക്കൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാനും അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ 11,609 പേരാണ് കണക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണക്ക് സമർപ്പിച്ചത് വയനാട്ടിലാണ്.
1968 പേരാണ് വയനാട്ടിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരത്തിന് അണിനിരന്നത്. ഇവരിൽ 1749 പേരും കണക്ക് സമർപ്പിച്ചു. 219 പേരാണ് കണക്ക് സമർപ്പിക്കാതെ അയോഗ്യരായിട്ടുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 6328 പേർ മത്സരിച്ചപ്പോൾ 5328 പേരാണ് കണക്ക് നൽകിയത്.
1000 സ്ഥാനാർഥികൾ ഇതുവരെ കണക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി 2011ലെ ജനസംഖ്യാ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് വാർഡ് പുനർവിഭജന നടപടികൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മൊത്തം വാർഡുകളുടെ എണ്ണം 21,900ൽ നിന്ന് 23,612 ആയി ഉയർന്നിരുന്നു.
1,712 പുതിയ വാർഡുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം 3,113ൽ നിന്ന് 3,241 ആയി ഉയർന്നപ്പോൾ ആറ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ 414ൽ നിന്ന് 421 വാർഡുകളായി മാറി. 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം 15,962ൽ നിന്ന് 17,337ലേക്ക് ഉയർന്നു. 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2,080ൽ നിന്ന് 2,267 വാർഡുകളായി മാറിയപ്പോൾ, 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം 331ൽ നിന്ന് 346ലേക്കാണ് വർധിച്ചത്.
2025 ഡിസംബർ 09,11 ദിവസങ്ങളില് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം 2,84,30,761 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വോട്ടര്മാരാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഡിസംബർ 13ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ മേൽക്കൈ നേടി.
4 കോർപ്പറേഷനുകളും 54 മുൻസിപ്പാലിറ്റികളും 7 ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളും 79 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും 505 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും യുഡിഎഫ് നേടി. 1 കോർപ്പറേഷനും 28 മുൻസിപ്പാലിറ്റികളും 7 ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളും 63 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും 341 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും എൽഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ എൻഡിഎ മുന്നണി കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എത്താനായില്ല. ഇതിനൊപ്പം 2 മുൻസിപ്പാലിറ്റികളും 26 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും എൻഡിഎ സ്വന്തമാക്കി.
കണക്ക് സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകും: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്ക് സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നോട്ടിസ് നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. 21 ദിവസത്തിനകം ചെലവ് കണക്കും അതിനൊപ്പം ഇതുവരെ സമർപ്പിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അംഗീകരിക്കും. അല്ലാത്തവരെ അയോഗ്യരാക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കണക്ക് സമർപ്പണം ജില്ലകളിൽ:
|നമ്പര്
|ജില്ല
|മത്സരാര്ഥികള്
|കണക്ക് സമര്പ്പിച്ചവര്
|കണക്ക് സമര്പ്പിക്കാത്തവര്
|1
|തിരുവനന്തപുരം
|6300
|5517
|783
|2
|കൊല്ലം
|5615
|4960
|655
|3
|പത്തംതിട്ട
|3549
|3158
|391
|4
|ആലപ്പുഴ
|5395
|4855
|540
|5
|കോട്ടയം
|5285
|4744
|541
|6
|ഇടുക്കി
|3102
|2690
|412
|7
|എറണാകുളം
|7370
|6747
|623
|8
|തൃശൂർ
|7284
|6686
|598
|9
|പാലക്കാട്
|6726
|6289
|437
|10
|മലപ്പുറം
|8379
|7391
|988
|11
|കോഴിക്കോട്
|6328
|5328
|1000
|12
|വയനാട്
|1968
|1749
|219
|13
|കണ്ണൂർ
|5471
|5125
|346
|14
|കാസർകോട്
|2855
|2543
|312
