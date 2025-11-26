അനിത പിയ്ക്ക് അനിത എ, തൂക്കുവിളക്കിന് മേശവിളക്ക്; അപരൻ പടയിൽ ഒഞ്ചിയവും ചോറോടും, പുലിവാല് പിടിച്ച് മുന്നണികള്
Published : November 26, 2025 at 10:37 AM IST
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നല്ല സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താൻ വേണ്ടി പലരുടെയും പിന്നിൽ പരക്കം പാഞ്ഞിരുന്നു പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും. പഞ്ചായത്തിലെ മത്സരങ്ങളിൽ വ്യക്തികളെ നോക്കിയാണ് വോട്ട് എന്നത് സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും പ്രധാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതു സ്വീകാര്യതയുള്ള പലരും തിരിഞ്ഞോടി. അവിടെയാണ് ഒഞ്ചിയത്തും ചോറോടും അപരന്മാരുടെ പട. സ്ഥാനാർഥികളെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല അപരന്മാർക്കും യാതൊരു കുറവുമില്ല.
ലോക്സഭ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ദേശീയ, സംസ്ഥാന, അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന മുൻഗണന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇല്ല എന്ന ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേര് മലയാള അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് ബാലറ്റിൽ ചേർക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്രനും വിമതരും അപരൻമാരും ബാലറ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തും. സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും മാത്രമാണ് തദ്ദേശ ബാലറ്റിലുണ്ടാകുക.
അനിത പിലാക്കണ്ടിക്കെതിരെ അനിത ആലാങ്കണ്ടി
ഒഞ്ചിയത്ത് 9 വാർഡിലും ചോറോട് മിക്ക വാർഡുകളിലും ഒരേ പേരുകാരുടെ മത്സരമാണ്. ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി അഭിജിത്ത് പിവിയുടെ പേരിൽ അപരനുണ്ട്. അഭിജിത് കെ ആണ് ആൻ്റിന ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം വാർഡിൽ ആർഎംപി സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടുന്ന അനിത പിലാക്കണ്ടിക്കെതിരെ രണ്ട് അനിതമാർ രംഗത്തുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആർഎംപി സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ ബലൂൺ ചിഹ്നത്തിൽ അനിതയും പൈനാപ്പിൾ ചിഹ്നത്തിൽ അനിത ആലാങ്കണ്ടിയുമാണ് രംഗത്ത്.
ആർജെഡി യുടെ തൂക്കുവിളക്കിന് അപരൻ്റെ മേശവിളക്ക്
അഞ്ചാം വാർഡായ വള്ളിക്കാട് ആർഎംപിഐയിലെ ബീന പ്രഷീദിന് തടയിടാൻ മറ്റൊരു ബീനയുണ്ട്. ആർ ജെ ഡി മത്സരിക്കുന്ന ആറാം വാർഡിൽ നാരായണൻ എം എം മറ്റൊരു നാരായണനെ പേടിക്കണം. തൂക്ക് വിളക്കിൽ ആർ ജെ ഡി ഇറങ്ങുമ്പോൾ മേശവിളക്കുമായാണ് സ്വതന്ത്രൻ ഇറങ്ങിയത്. ഏഴാം വാർഡിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ മറ്റൊരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വഴിമുടക്കാനായി ഉണ്ട്. എട്ടാം വാർഡിൽ ആർഎംപിഐയിലെ പ്രജിഷ വിനീഷ് മറ്റൊരു പ്രജിഷയെ മറികടക്കണം. പതിമൂന്നാം വാർഡിൽ ആർജെഡിയിലെ പി സുരേഷിന് മുന്നിൽ മറ്റൊരു സുരേഷുണ്ട്. തൂക്കുവിളക്കിന് മുന്നിൽ ബോട്ടിലുമായി.
പതിനാലാം വാർഡായ ബാലവാടിയിൽ ആർഎംപിഐയിലെ ഗീതാ മോഹൻ ഫുട്ബോളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ബലൂണുമായി മറ്റൊരു ഗീതാമോഹനും ഹെൽമറ്റുമായി വേറൊരു ഗീതയുമുണ്ട് മുന്നിൽ. പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഗീതക്കും മറ്റൊരു ഗീത വിലങ്ങുതടിയായി ഉണ്ട്.
മീരാവതിക്ക് വെല്ലുവിളിയായി മിറ
പതിനാറാം വാർഡിൽ കോൺഗ്രസിലെ മീരാവതിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മിറ. ആർഎംപിഐയിലെ സി കെ സജിതകുമാരിക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു സാജിത. പതിനെട്ടാം വാർഡായ ഇരപുരത്ത് കോൺഗ്രസിലെ പ്രേമ മഠത്തിലിൻ്റെ ഇര മുടക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രേമയുണ്ട്. പത്തൊമ്പതാം വാർഡിൽ ബിജെപിക്കെതിരെയും അപരനുണ്ട്. പ്രിയങ്ക സിപിയുടെ അപര പ്രിയങ്ക പിയാണ്.
ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഡിൽ കൈപ്പത്തിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ശ്രുതിക്ക് മുന്നിൽ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റുമായി മറ്റൊരു ശ്രുതിയുണ്ട്. ആർഎംപിഐയിലെ റീഷയ്ക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു റീഷയും. ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഡിൽ ആവട്ടെ ഐഎൻഎൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും പേര് വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ്. സജിനെയും സജിനിയും.
മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകാതെ കമ്മിഷൻ
അപരന്മാരുടെ ശല്യം കാരണം അംഗീകൃത പാര്ട്ടികളുടെ സ്ഥാനാര്തികള്ക്ക് മുൻഗണന നല്കണമെന്ന് വിവിധ പാര്ട്ടികള് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അംഗീകൃത ദേശീയ പാർട്ടികളിലെയും സംസ്ഥാന പാർട്ടികളിലെയും സ്ഥാനാർഥികളെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലും തുടർന്ന് മറ്റു രജിസ്റ്റേഡ് പാർട്ടികളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ അതിനുതാഴെയും ചേർക്കുന്നതാണ് ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ രീതി. പേരും ഫോട്ടോയും ചിഹ്നവുമുള്ളതിനാൽ അപരർക്കിടയിൽ നിന്നു
സ്ഥാനാർഥിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് എളുപ്പമാണ്.
തിരിച്ചറിയാൻ ഇതുപോലെ തദ്ദേശത്തിലും വേണമെന്ന് പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണയും കമ്മിഷൻ മാറ്റത്തിന് തയാറായിട്ടില്ല. എന്തായാലും തദ്ദേശ തെരഞെഞ്ഞെടുപ്പ് ബാലറ്റിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാനക്രമം മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാണ്. അപരന്മാര് വര്ധിച്ചതോടെ പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുന്നണികളും.
സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടികയും അപരന്മാരും
