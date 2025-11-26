ETV Bharat / state

അനിത പിയ്‌ക്ക് അനിത എ, തൂക്കുവിളക്കിന് മേശവിളക്ക്; അപരൻ പടയിൽ ഒഞ്ചിയവും ചോറോടും, പുലിവാല് പിടിച്ച് മുന്നണികള്‍

സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേര് മലയാള അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് ബാലറ്റിൽ ചേർക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്രനും വിമതരും അപരൻമാരും ബാലറ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തും.

ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
Onchiyam grama Panchayath, Candidate list (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 10:37 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നല്ല സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താൻ വേണ്ടി പലരുടെയും പിന്നിൽ പരക്കം പാഞ്ഞിരുന്നു പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും. പഞ്ചായത്തിലെ മത്സരങ്ങളിൽ വ്യക്തികളെ നോക്കിയാണ് വോട്ട് എന്നത് സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും പ്രധാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതു സ്വീകാര്യതയുള്ള പലരും തിരിഞ്ഞോടി. അവിടെയാണ് ഒഞ്ചിയത്തും ചോറോടും അപരന്മാരുടെ പട. സ്ഥാനാർഥികളെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല അപരന്മാർക്കും യാതൊരു കുറവുമില്ല.

ലോക്‌സഭ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ദേശീയ, സംസ്ഥാന, അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന മുൻഗണന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇല്ല എന്ന ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേര് മലയാള അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലാണ് ബാലറ്റിൽ ചേർക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതന്ത്രനും വിമതരും അപരൻമാരും ബാലറ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തും. സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും മാത്രമാണ് തദ്ദേശ ബാലറ്റിലുണ്ടാകുക.

അനിത പിലാക്കണ്ടിക്കെതിരെ അനിത ആലാങ്കണ്ടി

ഒഞ്ചിയത്ത് 9 വാർഡിലും ചോറോട് മിക്ക വാർഡുകളിലും ഒരേ പേരുകാരുടെ മത്സരമാണ്. ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി അഭിജിത്ത് പിവിയുടെ പേരിൽ അപരനുണ്ട്. അഭിജിത് കെ ആണ് ആൻ്റിന ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം വാർഡിൽ ആർഎംപി സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടുന്ന അനിത പിലാക്കണ്ടിക്കെതിരെ രണ്ട് അനിതമാർ രംഗത്തുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആർഎംപി സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ ബലൂൺ ചിഹ്നത്തിൽ അനിതയും പൈനാപ്പിൾ ചിഹ്നത്തിൽ അനിത ആലാങ്കണ്ടിയുമാണ് രംഗത്ത്.

ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
മൂന്നാം വാർഡിൽ ആർഎംപിയുടെ അഞ്ചുമൂല പറമ്പത്ത് വിനോദന് എതിരെ രണ്ട് വിനോദൻമാരുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ട് കാവിൽ വിനോദൻ, വിനോദൻ മണക്കുനിതാഴെ എന്നിവരാണ് ആപ്പിളും ബലൂണും ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. നാലാം വാർഡിൽ ഇടത് സ്വതന്ത്രനായ സുരേഷ് ബാബു മുതുവനയ്ക്ക് സുരേഷ് ബാബു മീത്തലെ കുഞ്ഞേരി ആണ് അപരൻ. ടെലിവിഷനെതിരെ ആൻ്റിന ഉയർത്തിയാണ് മത്സരം. എട്ടാം വാർഡിൽ മലോൽ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വഴിമുടക്കാൻ പുളിക്കൂൽ പുതിയ പുരയിൽ ശ്രീജിത്ത് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പി.പി രാജുവിനെതിരെ പി.പി രാജനാണ് അപരൻ. 10-ാംവാർഡായ വള്ളിക്കുന്നിൽ ആർഎംപിഐയിലെ ഷൈജ പ്രദീപന് ഷൈജയാണ് അപര. സിപിഎമ്മിലെ പാലേരി മീത്തൽ രമ്യക്ക് വലിയ പറമ്പത്ത് രമ്യയാണ് അപര സ്ഥാനാർഥി.പതിനൊന്നാം വാർഡ് നാദാപുരം റോഡിൽ സിപിഎമ്മിലെ ബിന്ദു വള്ളിലിനെ നേരിടുന്നത് ആർഎംപിഐയിലെ ബിന്ദു തെക്കയിലാണ്. പ്രധാന എതിരാളികളുടെ പേര് ഒന്നായതുകൊണ്ട് പാർട്ടികൾ അവരുടെ പിന്നാലെ ഓടിയിട്ടില്ല. പതിനാലാം വാർഡിൽ സിപിഎമ്മിലെ അനിൽകുമാറിൻ്റെ എതിരാളി ആർഎംപിഐയിലെ സുനിൽകുമാറാണ്. പതിനഞ്ചാം വാർഡായ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലും മത്സര ആരോഗ്യം കുറവില്ല. ആർഎംപിഐയിലെ പ്രജിഷ പുളിക്കൂലിന് പ്രജിഷ അപരയായി രംഗത്തുണ്ട്. പ്രസീത ഒടിയിൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി. പതിനേഴാം വാർഡായ കണ്ണൂക്കരയിൽ എൽഡിഎഫിലെ ആർജെഡി സ്ഥാനാർഥിയായ ബിന്ദു ജി നാഗത്തിനെതിരെ ബിന്ദുവാണ് അപര. സമാജ്-വാദി (എസ്പി) പാർട്ടിക്കും ബിജെപിക്കും എസ്ഡിപിഐയും ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ട്. ചോറോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ സിപിഎമ്മിലെ ഇ കെ ബാബുവിന് മറ്റൊരു ബാബുവാണ് അപരൻ. നാലാം വാർഡിൽ സിപിഐയിലെ ബീന പുതിയാടത്തിലിന് ബീന പാലേക്കണ്ടിയാണ് അപര.

ആർജെഡി യുടെ തൂക്കുവിളക്കിന് അപരൻ്റെ മേശവിളക്ക്

അഞ്ചാം വാർഡായ വള്ളിക്കാട് ആർഎംപിഐയിലെ ബീന പ്രഷീദിന് തടയിടാൻ മറ്റൊരു ബീനയുണ്ട്. ആർ ജെ ഡി മത്സരിക്കുന്ന ആറാം വാർഡിൽ നാരായണൻ എം എം മറ്റൊരു നാരായണനെ പേടിക്കണം. തൂക്ക് വിളക്കിൽ ആർ ജെ ഡി ഇറങ്ങുമ്പോൾ മേശവിളക്കുമായാണ് സ്വതന്ത്രൻ ഇറങ്ങിയത്. ഏഴാം വാർഡിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഗോപാലകൃഷ്‌ണനെ മറ്റൊരു ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ വഴിമുടക്കാനായി ഉണ്ട്. എട്ടാം വാർഡിൽ ആർഎംപിഐയിലെ പ്രജിഷ വിനീഷ് മറ്റൊരു പ്രജിഷയെ മറികടക്കണം. പതിമൂന്നാം വാർഡിൽ ആർജെഡിയിലെ പി സുരേഷിന് മുന്നിൽ മറ്റൊരു സുരേഷുണ്ട്. തൂക്കുവിളക്കിന് മുന്നിൽ ബോട്ടിലുമായി.

പതിനാലാം വാർഡായ ബാലവാടിയിൽ ആർഎംപിഐയിലെ ഗീതാ മോഹൻ ഫുട്ബോളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ബലൂണുമായി മറ്റൊരു ഗീതാമോഹനും ഹെൽമറ്റുമായി വേറൊരു ഗീതയുമുണ്ട് മുന്നിൽ. പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഗീതക്കും മറ്റൊരു ഗീത വിലങ്ങുതടിയായി ഉണ്ട്.

മീരാവതിക്ക് വെല്ലുവിളിയായി മിറ


പതിനാറാം വാർഡിൽ കോൺഗ്രസിലെ മീരാവതിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മിറ. ആർഎംപിഐയിലെ സി കെ സജിതകുമാരിക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു സാജിത. പതിനെട്ടാം വാർഡായ ഇരപുരത്ത് കോൺഗ്രസിലെ പ്രേമ മഠത്തിലിൻ്റെ ഇര മുടക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രേമയുണ്ട്. പത്തൊമ്പതാം വാർഡിൽ ബിജെപിക്കെതിരെയും അപരനുണ്ട്. പ്രിയങ്ക സിപിയുടെ അപര പ്രിയങ്ക പിയാണ്.

ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഡിൽ കൈപ്പത്തിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ശ്രുതിക്ക് മുന്നിൽ ടെന്നീസ് റാക്കറ്റുമായി മറ്റൊരു ശ്രുതിയുണ്ട്. ആർഎംപിഐയിലെ റീഷയ്ക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു റീഷയും. ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഡിൽ ആവട്ടെ ഐഎൻഎൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും പേര് വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ്. സജിനെയും സജിനിയും.

മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകാതെ കമ്മിഷൻ

അപരന്മാരുടെ ശല്യം കാരണം അംഗീകൃത പാര്‍ട്ടികളുടെ സ്ഥാനാര്‍തികള്‍ക്ക് മുൻഗണന നല്‍കണമെന്ന് വിവിധ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അംഗീകൃത ദേശീയ പാർട്ടികളിലെയും സംസ്ഥാന പാർട്ടികളിലെയും സ്ഥാനാർഥികളെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലും തുടർന്ന് മറ്റു രജിസ്റ്റേഡ് പാർട്ടികളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ അതിനുതാഴെയും ചേർക്കുന്നതാണ് ലോക്‌സഭാ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ രീതി. പേരും ഫോട്ടോയും ചിഹ്നവുമുള്ളതിനാൽ അപരർക്കിടയിൽ നിന്നു
സ്ഥാനാർഥിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് എളുപ്പമാണ്.

തിരിച്ചറിയാൻ ഇതുപോലെ തദ്ദേശത്തിലും വേണമെന്ന് പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണയും കമ്മിഷൻ മാറ്റത്തിന് തയാറായിട്ടില്ല. എന്തായാലും തദ്ദേശ തെരഞെഞ്ഞെടുപ്പ് ബാലറ്റിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാനക്രമം മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാണ്. അപരന്മാര്‍ വര്‍ധിച്ചതോടെ പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുന്നണികളും.

സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയും അപരന്മാരും

ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)
ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)

Also Read: ന്യൂജൻ വോട്ടര്‍മാരെ വലയിലാക്കാൻ പതിനെട്ട് അടവും പയറ്റി യുവ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍, ഇത്തവണത്തെ ഗ്ലാമറസ് താരങ്ങള്‍ ഇവര്‍...

TAGGED:

ONCHIYAM CHORODE SPOILER CANDIDATE
KOZHIKKODE LOCAL BODY ELECTION
SPOILER CANDIDATES ONCHIYAM
KERALA PANCHAYATH ELECTION 2025
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.