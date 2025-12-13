Kerala Local Body Elections2025

കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫ് തരംഗം, എല്‍ഡിഎഫിന് ഞെട്ടല്‍; പാലക്കാട്ടും പന്തളത്തും ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി

അഞ്ച് കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും കൃത്യമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇടത് മുന്നണിക്ക് കേവലം ഒരൊറ്റ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു

Published : December 13, 2025 at 2:50 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 3:45 PM IST

വി.മായാദേവി

തിരുവനന്തപുരം: 2010ല്‍ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിന് സമാനമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ നമുക്ക് കാണാനാകുക.

സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോര്‍പ്പറേഷനുകളില്‍ നാലും സ്വന്തമാക്കി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി. നാലു പതിറ്റാണ്ടായി ഇടതുമുന്നണി കൃത്യമായ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ഭരണം എന്‍ഡിഎ സ്വന്തമാക്കി. അഞ്ച് കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും കൃത്യമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇടത് മുന്നണിക്ക് കേവലം ഒരൊറ്റ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൊണ്ട് ഇക്കുറി തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഉണ്ടായത് കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലാണ്. എക്കാലവും ഇടതിന്‍റെ ഉറച്ച കോട്ടകളായ ഈ രണ്ട് കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ നഷ്‌ടമായത് ഇടത് ക്യാമ്പിനെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുന്നണിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങളാകാം ഈ കടുത്ത തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തല്‍.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ 56 എണ്ണവും യുഡിഎഫ് പിടിച്ചു. 28 ഇടത്ത് മാത്രമാണ് ഇടതിന് അധികാരം കിട്ടിയത്. രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ എന്‍ഡിഎയും നേടി. ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്‍ തുല്യമായി യുഡിഎഫും ഇടതുമുന്നണിയും പങ്കിട്ടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ തവണ പതിനൊന്ന് ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്‍ ഇടതിനൊപ്പമായിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 77 എണ്ണവും യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോള്‍ 65 എണ്ണമാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ 341 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇക്കുറി ഇടതിന് നേടാനായത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന 514ല്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്നാണ് ഈ വന്‍ വീഴ്‌ച. യുഡിഎഫ് ആകട്ടെ 497 പഞ്ചായത്തുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 321ല്‍ നിന്നാണ് യുഡിഎഫിന്‍റെ ഈ വന്‍ മുന്നേറ്റമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് 25 പഞ്ചായത്തുകളും സ്വന്തമാക്കാനായി. ട്വന്‍റി20 എന്ന അരാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകള്‍ നഷ്‌ടമായെങ്കിലും രണ്ടിടത്ത് അധികാരം പിടിക്കാനായി.

ഇക്കുറി നടന്ന തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൃത്യമായ ദിശാസൂചികയാണെന്ന് കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാല മുന്‍ വൈസ്‌ചാന്‍സലറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ദ്ധനുമായ ഡോ. ജി ഗോപകുമാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. രാഹുല്‍ വിഷയം കത്തിക്കയറി നിന്നിട്ടും അത്ഭുതകരമായ തിരിച്ച് വരവാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചരിത്ര വിജയത്തില്‍ അത്ഭുത സ്‌തബ്‌ധരായി നില്‍ക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ്.

ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം തങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാന്‍ യുഡിഎഫിനായി. ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള ഉയര്‍ത്തിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇടതുമുന്നണി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ജനക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ തികച്ചും അപ്രസക്തമാക്കി എന്ന് വേണം മനസിലാക്കാന്‍. പത്ത് വര്‍ഷം നീണ്ട പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിധിയെഴുത്തായി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഏത് സര്‍ക്കാരായാലും ഇത്രയും കാലം അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മടുപ്പുണ്ടാകുക സ്വഭാവികമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പാര്‍ലമെന്‍റിലേക്ക് ജനങ്ങള്‍ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവരുടെ ഉള്ളില്‍ അവിടെ നരേന്ദ്ര മോദി എന്നൊരു ഭയം ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ അത്തരമൊരു സാഹചര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മടിയില്ല. ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ കേരളത്തിന്‍റെ മതേതര മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ കരുതുന്നില്ല. തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമതൊരു ബദല്‍ തേടുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബിജെപി ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തപ്പെടേണ്ട കക്ഷിയാണെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും ഡോ.ഗോപകുമാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അത് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് കേരള സര്‍വകലാശാല മുന്‍ പ്രൊവൈസ് ചാന്‍സലറും കേരള സര്‍വകലാശാല രാഷ്‌ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം മുന്‍ റീഡറുമായ ഡോ. ജെ പ്രഭാഷ് ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കു വച്ചത്. ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം തന്നെയാണ് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായത്. ഇത് പക്ഷേ യുഡിഎഫിനെക്കാള്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്കാണ് നേട്ടമായതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇടതുമുന്നണിയിലെയും സിപിഎമ്മിലെയും മുന്നാക്ക വോട്ടുബാങ്കുകള്‍ ബിജെപിയിലേക്ക് ചോര്‍ന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് ഫലത്തില്‍ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി എന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു. യുഡിഎഫില്‍ കൂടുതല്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ വോട്ടുബാങ്ക് വിഭജിച്ചത് യുഡിഎഫിന് ഗുണകരമായി.

അതേസമയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് എതിരായുള്ള വിധിയെഴുത്തായി കാണാനാകില്ലെന്നാണ് ഹൈദരാബാദിലെ കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാല രാഷ്‌ട്രതന്ത്രവിഭാഗം അധ്യാപകനായ ഡോ.പ്രൊഫ. ബിജു ബി എല്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. അച്യുതാനന്ദന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കേവലം രണ്ട് സീറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അതിനെ നമുക്ക് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം കൊണ്ടുള്ള പരാജയമായി വിലയിരുത്താനാകുമായിരുന്നോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ നിര്‍ണയിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തുന്നത്. പദ്ധതി വിഹിതങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തത് മൂലം പല പദ്ധതികളും പാതിവഴിയില്‍ നിലച്ച് പോയത് ജനങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടും പോലുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും അതത് ഇടങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണര്‍ത്തി. ഇത് അതാത് പ്രദേശത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളോട് ഒരു വിരുദ്ധ വികാരം ഉടലെടുക്കാന്‍ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം. ഇത് വിധി നിര്‍ണയത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം പൂര്‍ണമായ ഫലം വന്ന ശേഷം സാമുദായിക വോട്ടുകള്‍ അടക്കം എങ്ങനെ വിഭജിച്ചു പോയി എന്ന കാര്യം ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വോട്ടിങ് പാറ്റേണാകില്ല നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുമെന്നും ഡോ. ബിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കാര്യം മുന്‍കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ നമുക്ക് കാണാനാകും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ദിശാ സൂചികയായിരിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായമില്ല. ലോക്‌സഭയിലേക്ക് കേരളം വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതൃക തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ കേരളം യുഡിഎഫ് തൂത്ത് വാരുമായിരുന്നില്ലേ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. ജില്ലകള്‍ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാല്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും നിയമസഭ ഫലത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാകും.

ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രകടമായതെന്നാണ് പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ രാഷ്‌ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകന്‍ പ്രദീപിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍. അല്ലെങ്കില്‍ സംഘടനാതലത്തില്‍ ഇത്രയും തകര്‍ന്ന യുഡിഎഫ് ഇത്ര വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2010ലേതിന് സമാനമായ സ്ഥിതി ആണെങ്കിലും അന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും യുഡിഎഫും ഇത്രമാതം ദുര്‍ബലമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന് ശക്തമായ നേതൃത്വമോ അണികളോ ഇല്ല. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിജെപി ഒരു ബദല്‍ അല്ല. മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ വോട്ടുകള്‍ നേടാന്‍ ബിജെപിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ നല്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി ബിജെപിയെ കാണുന്നില്ലെന്നും പ്രദീപ് വിലയിരുത്തുന്നു. ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നല്‍കുന്ന സൂചനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

