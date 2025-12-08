ETV Bharat / state

പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബൂത്തുകളിലേക്ക്; നാളെ വോട്ടെടുപ്പ്; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിധി തേടുന്നത് 7 ജില്ലകൾ

തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നാളെയാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 186 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണുള്ളത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി 71,000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു.

Thiruvananthapuram election news Kerala local body poll updates Phase one polling preparations Election security arrangements
പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബൂത്തുകളിലേക്ക് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനായുള്ള സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ ഏഴു ജില്ലകളിലാണ് നാളെ ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 15 വോട്ടെണ്ണൽ, വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതുമണിക്ക് തന്നെ ഓരോ ബൂത്തിലേക്കുമുള്ള പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോളിങ് സാമഗ്രികൾ കൈപ്പറ്റാനെത്തിയിരുന്നു. ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം രണ്ടുതവണ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതാത് ബൂത്തുകളിലേക്ക് തിരിച്ചത്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമഗ്രികളുമായി പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് നാളെ (ഡിസംബർ ഒമ്പത്) വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം 3264 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളായും പോളിങ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണ, സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും നാളെയും തിരുവനന്തപുരം കലക്ടർ അനുകുമാരി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളും

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഏഴു ജില്ലകളിലായി 2535 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുണ്ടെന്നും 71,000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എ ഷാജഹാൻ വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ആകെ 480 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. ജില്ലയിൽ 186 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെന്നും അവിടെ 525 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിവിധ തലങ്ങളിലായി നിരവധി സ്ഥാനാർഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 27,141 സ്ഥാനാർഥികളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ 3366 സ്ഥാനാർഥികളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ 594 സ്ഥാനാർഥികളും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. കൂടാതെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 4480 സ്ഥാനാർഥികളും കോർപ്പറേഷനിൽ 1049 സ്ഥാനാർഥികളും ജനവിധി തേടുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കണക്കുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആകെ 6310 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2991 പുരുഷന്മാരും 3318 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സ്ഥാനാർഥിയും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ജില്ലയിലെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 29,26,080 ആണ്. ഇതിൽ 13,59,792 പുരുഷ വോട്ടർമാരും 15,66,255 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുമാണുള്ളത്. 33 ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും 57 പ്രവാസി വോട്ടർമാരും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ജില്ലയിലെ പ്രധാന വോട്ടെണ്ണൽ, വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

  • പാറശാല ബ്ലോക്ക്: ഗവ. ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, പാറശാല
  • പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക്: ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, മാരായമുട്ടം
  • അതിയന്നൂർ ബ്ലോക്ക്: ന്യൂ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, നെല്ലിമൂട്
  • നേമം ബ്ലോക്ക്: ഗവ. വിഎച്ച്എസ്എസ്, മലയിൻകീഴ്
  • പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക്: സെൻ്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളജ്, തുമ്പ
  • വെള്ളനാട് ബ്ലോക്ക്: ജി കാർത്തികേയൻ സ്മാരക വിഎച്ച്എസ്എസ്, വെള്ളനാട്
  • നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്: ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്എസ്എസ്, നെടുമങ്ങാട്
  • വാമനപുരം ബ്ലോക്ക്: ഗവ. എച്ച്എസ്എസ്, പിരപ്പൻകോട്
  • കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക്: ഗവ. മോഡൽ എച്ച്എസ്എസ്, കിളിമാനൂർ
  • ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക്: ഗവ. ബോയ്സ് എച്ച്എസ്എസ്, ആറ്റിങ്ങൽ
  • വർക്കല ബ്ലോക്ക്: ശ്രീനാരായണ കോളജ്, ശിവഗിരി
  • നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി: ഗവ. എച്ച്എസ്എസ്, നെയ്യാറ്റിൻകര
  • നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി: ബിഎച്ച്എസ്, മഞ്ച
  • ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി: ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാ കെട്ടിടം
  • വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി: വർക്കല നഗരസഭാ കെട്ടിടം
  • തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ: മാർ ഇവാനിയോസ് കോളജ്, നാലാഞ്ചിറ

Also Read:- മുന്‍പത്തേക്കാള്‍ ശക്തമായി അവള്‍ക്കൊപ്പം; അതിജീവിതയെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് താരങ്ങള്‍

TAGGED:

THIRUVANANTHAPURAM ELECTION NEWS
KERALA LOCAL BODY POLL UPDATES
PHASE ONE POLLING PREPARATIONS
ELECTION SECURITY ARRANGEMENTS
ELECTION MATERIAL DISTRIBUTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.