ചെറിയ ബൂത്തിൽ വലിയ തിരക്ക്; വലഞ്ഞ് കോഴിക്കോട്ടെ വോട്ടർമാരും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും
ഏഴുമണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബൂത്തുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ തിരക്കിന് കാരണമായി.
Published : December 11, 2025 at 10:39 AM IST
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബൂത്തുകളിൽ അതിരാവിലെ മുതൽ വലിയ തിരക്ക്. ഓരോ ബൂത്തുകൾക്ക് മുൻപിലും നീണ്ട ക്യൂ. അങ്കണവാടി പോലുള്ള ചെറിയ ഇടങ്ങൾ ബൂത്തുകൾക്കായി ക്രമീകരിച്ചത് തിരക്ക് വർധിക്കാൻ കാരണമായി. അങ്കണവാടികളിൽ ഒരുക്കിയ ബൂത്തുകളിൽ തിരക്ക് വർധിക്കുന്നത് വോട്ടർമാർക്കും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് തന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തിരക്കുകൾ ഉള്ളവർ വോട്ടിങ് ആരംഭിച്ച ഏഴുമണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബൂത്തുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്നു. ഇതോടെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ തിരക്ക് ബൂത്തുകൾക്ക് മുൻപിൽ ഉണ്ടായത്. വലിയ തോതിലുള്ള നീണ്ട ക്യൂ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ താമസം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ബൂത്തുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ തിരക്ക് എത്ര കൂടിയാലും വോട്ടർമാർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അങ്കണവാടി പോലുള്ള ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയ ബൂത്തുകളിലെ തിരക്കാണ് വോട്ടർമാർക്കും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ബൂത്തുകളിൽ ലഭ്യമായത് ഇതാണ് അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായതെന്ന് വോട്ടര്മാര് പരാതിപ്പെട്ടു.
വോട്ടിങ് ആരംഭിച്ച അൽപ്പ സമയത്തിനകം തന്നെ ചില ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ തകരാറിലായി. എന്നാൽ അതൊന്നും വോട്ടെടുപ്പിന് ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് പുനരാരംഭിച്ചു.
ഓരോ മുന്നണികളും തങ്ങളുടെ വോട്ടർമാരെ ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പരമാവതി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. അസുഖമുള്ളവരെയും മറ്റും പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ മുന്നണികളും നേരത്തെ ഏർപ്പാടാക്കി. ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന പരാതി ഒഴിവാക്കാൻ ബുത്തുകൾക്ക് സമീപത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അംഗങ്ങളും അനുഭാവികളും നിൽക്കുന്നതിന് പൊലീസ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പോളിങ്
സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിവിധ ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 36,18,851 വോട്ടർമാരുള്ള മലപ്പുറത്ത് 5,98,039 പേർ വോട്ട് ചെയ്തതോടെ 16.53 ശതമാനത്തിലെത്തി. പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24,33,390 വോട്ടർമാരിൽ 3,93,526 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി 16.17 ശതമാനം കൈവരിച്ചു.
വയനാട് ജില്ലയിൽ 15.96 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. 1,03,339 പേരാണ് ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്തത്. തൃശൂരിൽ 15.86 ശതമാനവും (4,36,876 വോട്ടുകൾ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 15.83 ശതമാനവും (4,24,658 വോട്ടുകൾ) രേഖപ്പെടുത്തി. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 1,71,811 പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ 15.45 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ് നിരക്കുള്ളത്. 15.30 ശതമാനമാണ് (3,19,435 വോട്ടുകൾ) കണ്ണൂരിലെ നിരക്ക്.
