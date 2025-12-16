മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച, ഉറ്റ് നോക്കി തിരുവനന്തപുരം; ആരാകും സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബിജെപി മേയർ?
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ വിശദമായി...
Published : December 16, 2025 at 12:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം : തിരുവനന്തപുരം അടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോര്പ്പറേഷനുകളിലെയും മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ഡിസംബര് 26 ന് രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് മേയര്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും. 86 നഗരസഭകളിലെ ചെയര് പേഴ്സണ് തെരഞ്ഞടുപ്പും ഇതേ ദിവസം നടക്കും.
രാവിലെ 10.30ന് ചെയര്പേഴ്സണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് ശേഷം ചെയര്പേഴ്സണ്മാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കും. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 27നാണ്. ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 27ന് രാവിലെ 10.30ന് നടത്തും.
വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30നാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഈ മാസം 21ന് (ഞായറാഴ്ച) നടക്കും. തുടര്ന്ന് ചേരുന്ന ഭരണ സമിതി യോഗത്തില് സെക്രട്ടറിമാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയ ക്രമം ഔപചാരികമായി അറിയിക്കും.
ഉറ്റ് നോക്കി തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷൻ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളില് പകുതി പേരെങ്കിലും ഹാജരായാലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധുവാകൂ. ക്വാറം ലഭിക്കാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാതെ വന്നാല് തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വീണ്ടും യോഗം ചേര്ന്ന് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താമെന്നാണ് ചട്ടം. സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോര്പ്പറേഷനുകളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയാണ് ഏറ്റവും വലിയകക്ഷി. 50 സീറ്റ് നേടിയ ബിജെ പിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒറ്റ സീറ്റിന്റെ കുറവുണ്ട്. രണ്ട് സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങള് കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് അവരുടെ പിന്തുണ നേടാനായാല് ബിജെപിക്ക് ഭരിക്കാം.
കണ്ണൂര്, തൃശൂര്, കൊല്ലം, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളില് യുഡി ഫിന് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ട് എല്ഡിഎഫിനാണ് ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിലും ഭരിക്കാനാവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ല. ഇവിടെ യുഡിഎഫ് പിന്തുണച്ചാല് ഇടത് മേയര്ക്ക് ഭരിക്കാം.
മേയർ പട്ടികയിൽ ആരെല്ലാം
ഇത്തവണ തദ്ദേശം യുഡിഎഫ് 'തൂക്കി' എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ നാല് കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പടെ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ മുന്നിലെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് മാത്രമാണ് എല്ഡിഎഫിനെ തുണച്ച കോർപ്പറേഷൻ. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനില് യുഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തി. കൊച്ചിയും യുഡിഎഫ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു.
കേരള ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ബിജെപി ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. അതും തിരുവന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് വിവി രാജേഷ്, മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇതില് വിവി രാജേഷിനാണ് മുൻ തൂക്കം. ഇത്തവണ എല്ലാവരും ഉറ്റ് നോക്കുന്നതും തലസ്ഥാനത്തേക്കാണ്. 56 സീറ്റില് 27 എണ്ണം നേടിയാണ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചത്. ഐഎന്ടിയുസി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന് എകെ ഹഫീസ് കൊല്ലത്ത് മേയറാകും എന്നാണ് വലത് പാളയങ്ങളില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.
ആകെ 76 സീറ്റുകളുള്ള കോർപ്പറേഷനില് 46 ഉം നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് കൊച്ചി പിടിച്ചത്. കൊച്ചി മേയറായി യുഡിഎഫ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് കെപിസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസിനെയാണ്. കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഡിവിഷനില് നിന്ന് വിജയിച്ചാണ് ദീപ്തി എത്തുന്നത്. മറ്റ് മുന്നണികള്ക്ക് മുന്നേ യുഡിഎഫ് കോർപ്പറേഷനില് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയിരുന്നു. തൃശൂരും യുഡിഎഫിനെ തുണച്ചു. ശ്യാമള മുരളീധരൻ, ഷീന ചന്ദ്രൻ, വത്സല ബാബുരാജ്, ലാലി ജെയിംസ്, വില്ലി ജിജോ എന്നിവർ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണനയിലുണ്ട്.
നാലര പതിറ്റാണ്ട് തടസങ്ങളില്ലാതെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഭരിച്ച സിപിഎമ്മും ഇടതു മുന്നണിയും ഈ തവണ തപ്പിത്തടഞ്ഞാണ് ഭരണത്തിലേറുന്നത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നാല് സീറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ സിപിഎം അധികാരത്തിലേറും. കഴിഞ്ഞ തവണ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയായ ഡോ. എസ് ജയശ്രീയുടെയും സിപിഎമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ സദാശിവൻ്റെയും പേരുകൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം. പയ്യാമ്പലം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച കഴിഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആയ പി ഇന്ദിര തന്നെയാകും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ആവുക എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
