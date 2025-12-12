തൃശൂരിൽ 'ഗോപി' ഇഫക്ട്, പാലക്കാട് ത്രികോണപ്പോര്; തദ്ദേശ ഫലം ആർക്കൊപ്പം? 5 ജില്ലകളിലെ അണിയറക്കണക്കുകൾ
കോഴിക്കോട് എൽഡിഎഫും മലപ്പുറത്ത് യുഡിഎഫും ആധിപത്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ബിജെപി നിർണ്ണായക ശക്തിയാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.
Published : December 12, 2025 at 3:11 PM IST
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ട് പെട്ടിയിലായതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലും കണക്കുകൂട്ടലുകളിലുമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രൂപം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. തദ്ദേശ ഫലം പൊതുരാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ അകത്തുക ആകില്ലെങ്കിലും അതെല്ലാം പ്രതിഫലിക്കും എന്നതും ഒരു ഘടകമാണ്.
അതിനപ്പുറം വ്യക്തിഗതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവും തുണയാകും എന്നതും അന്തിമ ഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ ഭരണം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെപ്പോലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ കണക്കാക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും കോർപറേഷൻ ഭരണ നേട്ടങ്ങളും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനും ഉൾപ്പെടെ പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചരിത്ര വിജയം നേടുമെന്നാണ് ഡിസിസി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം, പ്രധാനമായും ശബരിമല, സ്വർണക്കടത്ത് വിവാദം പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, വിലക്കയറ്റം എന്നിവ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നേടിയ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തവണ വർധിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും അവർ കരുതുന്നു. ജില്ലയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കോർപറേഷനിൽ നിലവിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്നും ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ജില്ലയിലെ ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് നടന്നത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യത നൽകുന്നു.
പോളിങ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കുറവായത് ആരെയാണ് ബാധിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പോളിങ് കുറഞ്ഞതെന്നും അത് എൽഡിഎഫിനെ തുണയ്ക്കുമെന്നും ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എന്നാൽ മറിച്ചൊരു അടിയൊഴുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം സീറ്റ് നിലയിൽ എൽഡിഎഫിന് നേരിയ കുറവ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ. അത് ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടുന്നവർ പറയുന്നു. കോർപറേഷനിൽ നിലവിൽ ഏഴ് സീറ്റിൽ വിജയിച്ച ബിജെപി അത് പത്ത് വരെ ഉയർത്താം. ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചടി കാര്യമായി ബാധിക്കുക യുഡിഎഫിനെയാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ലീഗിൻ്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനം ഒന്നു കൊണ്ടാണ് യുഡിഎഫിന് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം.
വയനാട് ജില്ലയിൽ 78.32 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമാണ്. ഉയർന്ന പോളിങ് പലപ്പോഴും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഭരണാനുകൂല തരംഗമോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ കോട്ടയായ വയനാട്ടിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നത്. പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇരു മുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് എൽഡിഎഫ് കരുതുന്നത്. തമ്മിലടിയിൽ തകർന്ന കോൺഗ്രസിനെ മികവ് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് പോലും കൃത്യമായ മറുപടിയില്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വാധീനം വർധിപ്പിച്ച എൻഡിഎ, പല വാർഡുകളിലും ഫലം നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചേക്കാം. സ്ഥാനാർഥികളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വീകാര്യതയും പ്രാദേശിക വികസന വിഷയങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കും. ഉരുൾപൊട്ടലും അതിൻ്റെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഫലത്തിൽ ഉടനീളം ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ.
മലപ്പുറം ജില്ല പരമ്പരാഗതമായി യുഡിഎഫിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ശക്തമായ കോട്ടയാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും യുഡിഎഫ് ഇവിടെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രവണത ഇത്തവണയും തുടരുമെന്നാണ് പ്രധാന വിലയിരുത്തൽ. മുസ്ലിം ലീഗ് കൈയും മെയ്യും മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് ഇത്. കോൺഗ്രസിനെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ച പ്രവർത്തനം വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടി മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ളതാണ്.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ട് നടക്കാത്തിടത്ത് ലീഗ് നേടും എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പൊതു ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം എൽഡിഎഫ് ലീഗിനോട് മുഖം തിരിച്ചതോടെ പോരാട്ടവും ശക്തമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ് കരുതുന്നത്. മറുവശത്ത്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഗുണമായെന്നും ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എൽഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിവരയിട്ടായിരുന്നു എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ബിജെപിയും അവരുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ട് ശതമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുമെന്നും ചില വാർഡുകളിൽ അട്ടിമറി വിജയങ്ങൾ നേടാനാകുമെന്നും അവർ കണക്കാക്കുന്നു.
പാലക്കാട് നഗരസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിജെപി, യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടന്നത്. 2015 മുതൽ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ഇത്തവണ ഭരണം നിലനിർത്താൻ കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ. നേതാക്കൾക്കിടയിലെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുള്ള തമ്മിലടി തിരിഞ്ഞു കുത്തിയോ എന്നൊരു ചിന്ത പലർക്കും ഉണ്ട്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് മുന്നണികളോട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ അകൽച്ച ബിജെപിയെ പിടിച്ചുനിർത്തും എന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തൽ.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നേടിയ മികച്ച വിജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജില്ലയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു യുഡിഎഫ്. എന്നാൽ അതേ വ്യക്തി തന്നെ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തലവേദനയായിരുന്നു എന്നത് അവരുടെ വിജയത്തിൻ്റെ മാറ്റ് കുറയ്ക്കും. എന്നാലും ഷാഫിയും രാഹുലും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നിലവിലെ വിഷയങ്ങൾ തദ്ദേശ തലത്തിൽ വലിയ കോട്ടം വരുത്തില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം ബിജെപിയിലെ തമ്മിലടിയും കോൺഗ്രസിലെ രാഹുൽ വിഷയവും എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭരണം പിടിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഇടത് ക്യാമ്പ് ഉറപ്പ് പറയുന്നു.
തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത മത്സരം നടന്നത് തൃശൂർ കോർപറേഷനിലാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപി നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ ഓളം തുടരുമെന്നാണ് ബിജെപി ഉറപ്പു പറയുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലോക്സഭാ വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതിനാൽ, ആ 'ഇഫക്ട്' തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുകയാണ്. കോർപറേഷൻ സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് അവർ ഉറപ്പ് പറയുന്നത്. നിലവിൽ വിമതൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ഭരിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് ഒറ്റക്ക് ഭരണം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, യുഡിഎഫ് ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കോർപറേഷനിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട യുഡിഎഫ്, ഇത്തവണ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉറച്ച ശ്രമത്തിലാണ്. പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
