തൃശൂരില്‍ 'കൊടി'യേറ്റിയത് ആരൊക്കെ? ശക്തന്‍റെ മണ്ണിലെ വ്യക്തമായ രാഷ്‌ട്രീയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇവിടെ പൊടി'പൂരം'

ശക്തമായ രാഷ്‌ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ണാണ് തൃശൂർ. നേടിയവരും ഓടിയവരും നടുവൊടിഞ്ഞവരും ഏറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ആർക്കൊക്കെ കിനാവും കണ്ണീരും സമ്മാനിച്ചു? വിശദമായി അറിയാം...

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PANCHAYAT ELECTION 2025 THRISSUR ELECTION 2010 2015 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 2:16 PM IST

6 Min Read
ഉമൈമ ഉമ്മർ

തൃശൂരിന് എല്ലാം പൂരമാണ്. അതിപ്പോള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും അങ്ങിനെ തന്നെ. ഒരൊന്നൊന്നര പൂരം. 'തൃശൂർ എനിക്ക് വേണം, തൃശൂർ എനിക്ക് തരണം, തൃശൂർ ഞാനിങ്ങെടുക്കുവാ' എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാല്‍ ഇവിടെ വില പോകില്ല. ശക്തന്‍റെ മണ്ണില്‍ വ്യക്തമായ രാഷ്‌ട്രീയവും വേരോടിയിട്ടുണ്ട്.

തേക്കിൻകാട് മൈതാനമെന്ന ചെറിയ കുന്നിൻ പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമായി രൂപം കൊണ്ട നഗരം. കോള്‍ നിലങ്ങളുള്ള, വടക്കേച്ചിറയും പടിഞ്ഞാറേച്ചിറയും കൊക്കർണിയും കൊണ്ട് ജലസമൃദ്ധമായ, ഗുരുവായൂരപ്പനും വടക്കുനാഥനും ചേർന്ന് കാക്കുന്ന, ചേരമാൻ മസ്‌ജിദും പുത്തൻപള്ളിയും ഉയർന്നു നില്‍ക്കുന്ന, കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നാട്, തൃശിവപേരൂർ എന്ന തൃശൂർ കേരളത്തിന്‍റെ സാംസ്‌കാരിക നഗരമാണ്.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PANCHAYAT ELECTION 2025 THRISSUR ELECTION 2010 2015 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
തൃശൂർ ഭൂപടം (Official cite)

86 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും ഒരു കോർപ്പറേഷനും ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 16 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് തൃശൂരിന്‍റെ തദ്ദേശ ചിത്രം. യുഡിഎഫിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണാണ് തൃശൂർ. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂർ നഗരം. ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളത്തിലേതെന്ന പോലെ പതിഞ്ഞ കാലത്തില്‍ തുടങ്ങി മുറുകി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമാണ് തൃശ്ശൂരിന് പരിചയം.

2010 - കോർപ്പറേഷനിലെ മിന്നും ജയം, യുഡിഎഫിനെ തുണച്ച വർഷം

പരമ്പരാഗത പാർട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം പിഡിപിയും എസ്‌ഡിപിഐയും നാമമാത്രമായി കെജെപിയും ബിഎസ്‌പിയും വരെ മത്സര രംഗത്തുണ്ട് തൃശൂരില്‍. എന്നാല്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങി ത്രിതല തലങ്ങളിലെല്ലാം യുഡിഎഫിനാണ് മേല്‍ക്കോയ്‌മ.

29 ഡിവിഷനുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ 17 സീറ്റാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്. എല്‍ഡിഎഫ് ആകട്ടെ 12 സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. 16 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഒമ്പതെണ്ണം യുഡിഎഫും ഏഴെണ്ണം എല്‍ഡിഎഫും നേടി. 88 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് 2010ല്‍ തൃശൂരില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇതില്‍ യുഡിഎഫ് 45 സീറ്റുകള്‍ നേടി. എല്‍ഡിഎഫ് 33 എണ്ണത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്. 10 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ മറ്റ് പാർട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത്. ആറ് നഗരസഭകളിലായി നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാലെണ്ണം നേടി എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണം പിടിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടെണ്ണമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേടിയത്.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PANCHAYAT ELECTION 2025 THRISSUR ELECTION 2010 2015 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
തൃശൂർ കോർപറേഷൻ (Official cite)

നേടിയ വോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തിയാല്‍, എല്‍ഡിഎഫ് - 612474 വോട്ടുകള്‍, യുഡി എഫ് - 638944 വോട്ടുകള്‍, ബിജെപി - 72704 വോട്ടുകള്‍, മറ്റുള്ള പാർട്ടികള്‍ - 68003 വോട്ടുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു 2010ലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫലം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലാകട്ടെ യുഡിഎഫ് 613484 വോട്ടുകളും എല്‍ഡിഎഫ് 588396 വോട്ടുകളും ബിജെപിയും സഖ്യവും 101170 വോട്ടുകളും മറ്റുപാർട്ടികള്‍ 97895 വോട്ടുകളും നേടി. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് നേടിയത് 592766 വോട്ടുകളാണ്. അതേസമയം എല്‍ഡിഎഫിന് 563893 വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചു. 65002 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയ്‌ക്ക് നേടാനായത്. മറ്റുള്ള പാർട്ടികള്‍ 180191 വോട്ടുകളും നേടി. കോർപ്പറേഷൻ/നഗരസഭകളിലെ ചിത്രവും മറിച്ചായിരുന്നില്ല. എല്‍ഡിഎഫ് 125975 വോട്ട് നേടിയപ്പോള്‍ 160272 വോട്ടുകളാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്. ബിജെപി 21018 വോട്ടുകളും മറ്റുപാർട്ടികള്‍ 59079 വോട്ടുകളും നേടി.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PANCHAYAT ELECTION 2025 THRISSUR ELECTION 2010 2015 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫലം (ETV Bharat)

2015 - വേരോട്ടം വലതിന്, പക്ഷേ നേട്ടം ഇടതിന്

ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കോർപ്പറേഷൻ നിലനിർത്താൻ യുഡിഎഫും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എല്‍ഡിഎഫും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചു. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില്‍ ഭരണത്തുടർച്ച തന്നെയായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്‍റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. 2010ലെ 55ല്‍ 44 എന്ന റെക്കോർഡ് നിലനിർത്താൻ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹമെങ്കിലും 35ല്‍ കുറയാത്ത സീറ്റുകള്‍ നേടുമെന്നും ഭരണം നിലനിർത്തുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ തവണ യുഡിഎഫ് നേടിയ 17 സീറ്റിനെ മറികടക്കുമെന്നായിരുന്നു എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ വാദം. 21 സീറ്റ് നേടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കുമെന്നും ഇടത് മുന്നണി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ചാലക്കുടി, ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭകള്‍ ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ ചാവക്കാടും ഗുരുവായൂരും തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന് ഇടതും ഉറപ്പിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കുന്നംകുളം നഗരസഭകളിലെ ബിജെപി സാന്നിധ്യം ഇരു മുന്നണികള്‍ക്കും തലവേദനയുണ്ടാക്കി.

തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില്‍ പക്ഷേ വിമതർ യുഡിഎഫിന് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കി. അക്കാലത്ത് കൗണ്‍സിലർ പദവിയിലിരുന്നവർ പോലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥികള്‍ക്കെതിരെ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചരിത്രമാവർത്തിക്കും എന്ന് യുഡിഎഫും ആധിപത്യം നേടുമെന്ന് എല്‍ഡിഎഫും സജീവ സാന്നിധ്യമാകുമെന്ന് ബിജെപിയും പറഞ്ഞു. വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ കന്നിയങ്കമായിരുന്നു എന്നതും 2015ല്‍ ശ്രദ്ധേയം.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PANCHAYAT ELECTION 2025 THRISSUR ELECTION 2010 2015 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
Thrissur Municipality Election Result (ETV Bharat)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 29 ഡിവിഷനുകളില്‍ 20 എണ്ണത്തില്‍ വിജയിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ് ജില്ലാ ഭരണം പിടിച്ചു. ഒമ്പത് ഡിവിഷനുകളിലാണ് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചത്. നിർണായകമായിരുന്ന തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനും എല്‍ഡിഎഫ് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. 23 സീറ്റുകളാണ് കോർപ്പറേഷനില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നേടിയത്. ചാലക്കുടി നഗരഭയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയും ചാവക്കാട് നഗരസഭയും കുന്നംകുളം നഗരസഭയും കന്നിയങ്കം നടന്ന വടക്കാഞ്ചേരിയും എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഗുരുവായൂർ നഗരസഭകള്‍ യുഡിഎഫ് നേടി. 16 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 13 എണ്ണം എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം ഇടത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു. മൂന്നെണ്ണമാണ് യുഡിഎഫിന്‍റെ കൈ പിടിച്ചത്. 86 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളല്‍ 69 എണ്ണം എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചു. 16 പഞ്ചായത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് വിജിച്ചത്. ബിജെപി ഒന്നിലും ജയിച്ചു.

2015 ലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം

2015
ക്രമ നമ്പർഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്എല്‍ഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് എന്‍ ഡി എ മറ്റുള്ളവ ആകെ സീറ്റുകള്‍
1അടാട്ട്6110118
2അളഗപ്പനഗര്‍890017
3ആളൂര്‍1441423
4അന്നമനട990018
5അന്തിക്കാട്1320015
6അരി‍മ്പൂര്‍1420117
7അതിരപ്പിള്ളി750113
8അവണൂര്‍1130115
9അവിണിശ്ശേരി347014
10ചാഴൂര്‍1530018
11ചേലക്കര11110022
12ചേര്‍പ്പ്7103121
13ചൂണ്ടല്‍1620018
14ചൊവ്വന്നൂര്‍840113
15ദേശമംഗലം780015
16എടത്തിരുത്തി1350018
17എടവിലങ്ങ്733114
18എളവള്ളി1130216
19ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍952016
20എറിയാട്1940023
21എരുമപ്പെട്ടി7101018
22കടങ്ങോട്1160118
23കടപ്പുറം1111316
24കടവല്ലൂര്‍1360120
25കാടുകുറ്റി681116
26കയ്പമംഗലം852520
27കയ്പറമ്പ്1151118
28കണ്ടാണശ്ശേരി1240016
29കാറളം1022115
30കാട്ടകാമ്പാല്‍1240016
31കാട്ടൂര്‍760114
32കൊടകര1063019
33കോടശ്ശേരി1180120
34കോലഴി7100017
35കൊണ്ടാഴി771015
36കൊരട്ടി670619
37കുഴൂര്‍572014
38മാടക്കത്തറ1060016
39മാള1342120
40മണലൂര്‍1071119
41മതിലകം1430017
42മറ്റത്തൂര്‍1283023
43മേലൂര്‍762217
44മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്651214
45മുല്ലശ്ശേരി951015
46മുള്ളൂര്‍ക്കര850114
47മുരിയാട്971017
48നടത്തറ1140217
49നാട്ടിക491014
50നെന്മണിക്കര1410015
51ഒരുമനയൂര്‍391013
52പടിയൂര്‍842014
53പാണഞ്ചേരി1282123
54പാഞ്ഞാള്‍673016
55പാറളം851115
56പറപ്പൂക്കര953118
57പരിയാരം860115
58പാവറട്ടി482115
59പഴയന്നൂര്‍1270322
60പെരിഞ്ഞനം1221015
61പൂമംഗലം740213
62പോര്‍ക്കുളം760013
63പൊയ്യ951015
64പൂതുക്കാട്461415
65പുന്നയൂര്‍8110120
66പൂന്നയൂര്‍ക്കുളം944219
67പുത്തന്‍ചിറ651315
68പൂത്തൂര്‍11102023
69ശ്രീനാരായണപുരം1227021
70തളിക്കുളം852116
71താന്ന്യം1620018
72തെക്കുംകര1341018
73തിരുവില്ല്വാമല1223017
74തോളൂര്‍760013
75ത്യക്കൂര്‍980017
76വടക്കേക്കാട്480416
77വാടാനപ്പിള്ളി1314018
78വലപ്പാട്1132420
79വല്ലച്ചിറ815014
80വള്ളത്തോള്‍നഗര്‍1220216
81വരന്തരപ്പിള്ളി787022
82വരവൂര്‍851014
83വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍1171221
84വേളൂക്കര970218
85വേലൂര്‍863017
86വെങ്കിടങ്ങ്1160017
ആകെLDF- 801UDF- 484NDA- 102OTH- 781465

ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് യുഡിഎഫിന് വിനയായി, വൈരാഗ്യ കൊലകളും വിധി നിശ്ചയിച്ചു

എല്‍ഡിഎഫ് കരുത്തു കാട്ടുകയും യുഡിഎഫ് ഇടറുകയും ചെയ്‌ത തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില്‍ രണ്ടില്‍ നിന്ന് ആറ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് ബിജെപി സീറ്റ് ഉയർത്തി.

മുൻ മേയർ ഐപി പോള്‍, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പിവി സരോജിനി, സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ എന്നിങ്ങനെ പല പ്രമുഖരും തോറ്റു. ജില്ലയില്‍ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം മുതല്‍ ആരംഭിച്ച കടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് തർക്കം തെല്ലൊന്നുമല്ല യുഡിഎഫിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. അതിനൊപ്പം ഉയർന്ന ശക്തമായ വിമത ശല്യവും യുഡിഎഫിന്‍റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.

ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ കൊലപാതകങ്ങള്‍ ഇക്കാലത്ത് തൃശൂർ രാഷ്‌ട്രീയത്തെ വല്ലാതെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചാവക്കാട് ഹനീഫ അടക്കം മൂന്ന് പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൈരാഗ്യത്തിന്‍റെ ഇരകളായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസ് എ ഗ്രൂപ്പുകാരനായിരുന്നു ഹനീഫ. ഹനീഫയെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വച്ച് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കേസില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗോപപ്രതാപൻ പ്രതി സ്ഥാനത്തും.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PANCHAYAT ELECTION 2025 THRISSUR ELECTION 2010 2015 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സീറ്റ് നില (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ ഇടക്കാലത്തുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ മാറ്റിവച്ചായിരുന്നു സിപിഎം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിച്ചെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തല്‍. വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ച ബിജെപിയ്‌ക്ക് പക്ഷേ ഉയരാനായില്ല.

2020 - വീണ്ടും ഇടത് ചെരിഞ്ഞ് തൃശൂർ

കിട്ടിയതൊന്നും വിട്ടുകളയില്ലെന്ന് എല്‍ഡിഫും നഷ്‌ടമായതെല്ലാം തിരിച്ച് പിടിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫും താമര വിരിയിക്കുമെന്ന് ബിജെപിയും പ്രതീക്ഷ പങ്കിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു കണ്ടത്. പലയിടങ്ങളിലും ത്രികോണ മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറി.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PANCHAYAT ELECTION 2025 THRISSUR ELECTION 2010 2015 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ (official cite)

കിറ്റ് വിതരണം ഉള്‍പ്പെടെ സർക്കാരിന്‍റെ പദ്ധതികള്‍ വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇടത് പാളയം പയറ്റിയത്. എന്നാല്‍ 2019ലെ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു യുഡിഎഫ്. എന്നാല്‍ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.

Also Read: സപ്‌തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയില്‍ ബിജെപിക്കുതിപ്പ്; കരുത്തു കാട്ടാന്‍ എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും, ഇത് കാസര്‍ക്കോട്ടെ ചിത്രം

ഏഴില്‍ അഞ്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ 29ല്‍ 24 സീറ്റ് എല്‍ഡിഎഫ് നേടി. 13 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 13ഉം ഇടതുക്ഷത്തേക്ക് വന്നു. 86 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 65 പഞ്ചായത്തും ഇടതിനൊപ്പംചേർന്നു. 16 പഞ്ചായത്തുകളേ യുഡിഎഫന്‍റെ കൈ പിടിച്ചുള്ളൂ. ബജെപി നേരത്തെ വിജയിച്ച പഞ്ചായത്ത് നിലനിർത്തി.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PANCHAYAT ELECTION 2025 THRISSUR ELECTION 2010 2015 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
സുരേഷ് ഗോപി (Face book)

2020 ലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം

2020
ക്രമ നമ്പർഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്എല്‍ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എന്‍ ഡി എ മറ്റുള്ളവ ആകെ സീറ്റുകള്‍
1അടാട്ട്773118
2അളഗപ്പനഗര്‍7100017
3ആളൂര്‍1370323
4അന്നമനട980118
5അന്തിക്കാട്1320015
6അരി‍മ്പൂര്‍961117
7അതിരപ്പിള്ളി631313
8അവണൂര്‍830415
9അവിണിശ്ശേരി536014
10ചാഴൂര്‍1530018
11ചേലക്കര1291022
12ചേര്‍പ്പ്6105021
13ചൂണ്ടല്‍1440018
14ചൊവ്വന്നൂര്‍533213
15ദേശമംഗലം770115
16എടത്തിരുത്തി1240218
17എടവിലങ്ങ്815014
18എളവള്ളി1042016
19ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍952016
20എറിയാട്1660123
21എരുമപ്പെട്ടി980118
22കടങ്ങോട്1032318
23കടപ്പുറം282315
24കടവല്ലൂര്‍1450120
25കാടുകുറ്റി960116
26കയ്പമംഗലം4101520
27കയ്പറമ്പ്882018
28കണ്ടാണശ്ശേരി1150016
29കാറളം1112115
30കാട്ടകാമ്പാല്‍1231016
31കാട്ടൂര്‍941014
32കൊടകര934319
33കോടശ്ശേരി9101020
34കോലഴി1050217
35കൊണ്ടാഴി582015
36കൊരട്ടി950519
37കുഴൂര്‍590014
38മാടക്കത്തറ1312016
39മാള1252120
40മണലൂര്‍793019
41മതിലകം1331017
42മറ്റത്തൂര്‍1453123
43മേലൂര്‍843217
44മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്561214
45മുല്ലശ്ശേരി932115
46മുള്ളൂര്‍ക്കര723214
47മുരിയാട്1160017
48നടത്തറ1250017
49നാട്ടിക653014
50നെന്മണിക്കര1310115
51ഒരുമനയൂര്‍741113
52പടിയൂര്‍824014
53പാണഞ്ചേരി1642123
54പാഞ്ഞാള്‍1042016
55പാറളം933015
56പറപ്പൂക്കര844218
57പരിയാരം720615
58പാവറട്ടി251715
59പഴയന്നൂര്‍8140022
60പെരിഞ്ഞനം1311015
61പൂമംഗലം742013
62പോര്‍ക്കുളം931013
63പൊയ്യ582015
64പൂതുക്കാട്491115
65പുന്നയൂര്‍1280020
66പൂന്നയൂര്‍ക്കുളം1152119
67പുത്തന്‍ചിറ950115
68പൂത്തൂര്‍1292023
69ശ്രീനാരായണപുരം1605021
70തളിക്കുളം733316
71താന്ന്യം1620018
72തെക്കുംകര1151118
73തിരുവില്ല്വാമല566017
74തോളൂര്‍580013
75ത്യക്കൂര്‍4111117
76വടക്കേക്കാട്790016
77വാടാനപ്പിള്ളി1015218
78വലപ്പാട്1233220
79വല്ലച്ചിറ733114
80വള്ളത്തോള്‍നഗര്‍1501016
81വരന്തരപ്പിള്ളി1264022
82വരവൂര്‍1110214
83വെള്ളാങ്കല്ലൂര്‍1380021
84വേളൂക്കര882018
85വേലൂര്‍951217
86വെങ്കിടങ്ങ്970117
ആകെLDF- 801UDF- 441NDA- 133OTH- 891464

വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് വിവാദം ഇവിടെ ഇടതിനെ തളർത്തുമെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ കേരളം ഇടയ്‌ക്കൊന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് നേട്ടമാകുമെന്ന് എതിർ ചേരിയും സമാധാനിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെയും എല്‍ഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടുകയായിരുന്നു. തൃശൂരിലെ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയത്തിന് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ സ്വാധീനം മുതല്‍ക്കൂട്ടായെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ഒപ്പം ഇടതുപക്ഷ സംഘടനാ സംവിധാനവും.

കണക്കുകളില്‍ തെളിയുന്ന തൃശൂരിന്‍റെ ചിത്രം ഇതാണെങ്കിലും ജനമനസ്സുകളില്‍ കാത്തു വച്ചത് എന്തെന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക തൃശൂരില്‍ അസാധ്യമാണ്. 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ കെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൃശൂരിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ അത് തെളിയിച്ചു. ശക്തരായ മൂന്ന് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ശക്തന്‍റെ തട്ടകത്തില്‍ മല്‍സരിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ള്‍ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിച്ചു കയറിയത് എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി സുരേഷ് ഗോപിയായിരുന്നു. പൂരം കലക്കിയാണ് ജയിച്ചതെന്നും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിലാണ് തൃശൂരിലെ ബിജെപി വിജയമെന്നുമൊക്കെ എതിരാളികള്‍ ആരോപിക്കുമ്പോഴും ബിജെപി, സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുന്ന ജില്ല തൃശൂരാണ്. യുഡിഎഫിനും അനിഷേധ്യമായ സ്വാധീനം തൃശൂരിലുള്ളത് അവര്‍ക്കും പ്രതീക്ഷയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും തൃശൂര്‍ നഗരസഭയിലെ ഫലം എന്താകുമെന്നത് കേരളം മാത്രമല്ല രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഉറ്റു നോക്കും.

