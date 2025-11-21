തൃശൂരില് 'കൊടി'യേറ്റിയത് ആരൊക്കെ? ശക്തന്റെ മണ്ണിലെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇവിടെ പൊടി'പൂരം'
ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ണാണ് തൃശൂർ. നേടിയവരും ഓടിയവരും നടുവൊടിഞ്ഞവരും ഏറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ആർക്കൊക്കെ കിനാവും കണ്ണീരും സമ്മാനിച്ചു? വിശദമായി അറിയാം...
Published : November 21, 2025 at 2:16 PM IST
ഉമൈമ ഉമ്മർ
തൃശൂരിന് എല്ലാം പൂരമാണ്. അതിപ്പോള് തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും അങ്ങിനെ തന്നെ. ഒരൊന്നൊന്നര പൂരം. 'തൃശൂർ എനിക്ക് വേണം, തൃശൂർ എനിക്ക് തരണം, തൃശൂർ ഞാനിങ്ങെടുക്കുവാ' എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ വില പോകില്ല. ശക്തന്റെ മണ്ണില് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയവും വേരോടിയിട്ടുണ്ട്.
തേക്കിൻകാട് മൈതാനമെന്ന ചെറിയ കുന്നിൻ പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമായി രൂപം കൊണ്ട നഗരം. കോള് നിലങ്ങളുള്ള, വടക്കേച്ചിറയും പടിഞ്ഞാറേച്ചിറയും കൊക്കർണിയും കൊണ്ട് ജലസമൃദ്ധമായ, ഗുരുവായൂരപ്പനും വടക്കുനാഥനും ചേർന്ന് കാക്കുന്ന, ചേരമാൻ മസ്ജിദും പുത്തൻപള്ളിയും ഉയർന്നു നില്ക്കുന്ന, കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നാട്, തൃശിവപേരൂർ എന്ന തൃശൂർ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക നഗരമാണ്.
86 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും ഒരു കോർപ്പറേഷനും ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 16 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് തൃശൂരിന്റെ തദ്ദേശ ചിത്രം. യുഡിഎഫിന് ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണാണ് തൃശൂർ. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂർ നഗരം. ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളത്തിലേതെന്ന പോലെ പതിഞ്ഞ കാലത്തില് തുടങ്ങി മുറുകി വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമാണ് തൃശ്ശൂരിന് പരിചയം.
2010 - കോർപ്പറേഷനിലെ മിന്നും ജയം, യുഡിഎഫിനെ തുണച്ച വർഷം
പരമ്പരാഗത പാർട്ടികള്ക്കൊപ്പം പിഡിപിയും എസ്ഡിപിഐയും നാമമാത്രമായി കെജെപിയും ബിഎസ്പിയും വരെ മത്സര രംഗത്തുണ്ട് തൃശൂരില്. എന്നാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങി ത്രിതല തലങ്ങളിലെല്ലാം യുഡിഎഫിനാണ് മേല്ക്കോയ്മ.
29 ഡിവിഷനുകള് ഉണ്ടായിരുന്ന തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് 17 സീറ്റാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്. എല്ഡിഎഫ് ആകട്ടെ 12 സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. 16 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് ഒമ്പതെണ്ണം യുഡിഎഫും ഏഴെണ്ണം എല്ഡിഎഫും നേടി. 88 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് 2010ല് തൃശൂരില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇതില് യുഡിഎഫ് 45 സീറ്റുകള് നേടി. എല്ഡിഎഫ് 33 എണ്ണത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്. 10 പഞ്ചായത്തുകളില് മറ്റ് പാർട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത്. ആറ് നഗരസഭകളിലായി നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നാലെണ്ണം നേടി എല്ഡിഎഫ് ഭരണം പിടിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടെണ്ണമാണ് കോണ്ഗ്രസ് നേടിയത്.
Also Read: മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉരുക്കു കോട്ട, കേരളം ഇടത്തോട്ട് ചാഞ്ഞപ്പോഴും കുലുങ്ങാത്ത മണ്ണ്; മലബാറിന്റെ രണഭൂമിയില് രാഷ്ട്രീയം ഇങ്ങനെ
നേടിയ വോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിലയിരുത്തിയാല്, എല്ഡിഎഫ് - 612474 വോട്ടുകള്, യുഡി എഫ് - 638944 വോട്ടുകള്, ബിജെപി - 72704 വോട്ടുകള്, മറ്റുള്ള പാർട്ടികള് - 68003 വോട്ടുകള് എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു 2010ലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫലം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലാകട്ടെ യുഡിഎഫ് 613484 വോട്ടുകളും എല്ഡിഎഫ് 588396 വോട്ടുകളും ബിജെപിയും സഖ്യവും 101170 വോട്ടുകളും മറ്റുപാർട്ടികള് 97895 വോട്ടുകളും നേടി. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കെത്തുമ്പോള് യുഡിഎഫ് നേടിയത് 592766 വോട്ടുകളാണ്. അതേസമയം എല്ഡിഎഫിന് 563893 വോട്ടുകള് ലഭിച്ചു. 65002 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയ്ക്ക് നേടാനായത്. മറ്റുള്ള പാർട്ടികള് 180191 വോട്ടുകളും നേടി. കോർപ്പറേഷൻ/നഗരസഭകളിലെ ചിത്രവും മറിച്ചായിരുന്നില്ല. എല്ഡിഎഫ് 125975 വോട്ട് നേടിയപ്പോള് 160272 വോട്ടുകളാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്. ബിജെപി 21018 വോട്ടുകളും മറ്റുപാർട്ടികള് 59079 വോട്ടുകളും നേടി.
2015 - വേരോട്ടം വലതിന്, പക്ഷേ നേട്ടം ഇടതിന്
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കോർപ്പറേഷൻ നിലനിർത്താൻ യുഡിഎഫും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എല്ഡിഎഫും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചു. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില് ഭരണത്തുടർച്ച തന്നെയായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. 2010ലെ 55ല് 44 എന്ന റെക്കോർഡ് നിലനിർത്താൻ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹമെങ്കിലും 35ല് കുറയാത്ത സീറ്റുകള് നേടുമെന്നും ഭരണം നിലനിർത്തുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് കഴിഞ്ഞ തവണ യുഡിഎഫ് നേടിയ 17 സീറ്റിനെ മറികടക്കുമെന്നായിരുന്നു എല്ഡിഎഫിന്റെ വാദം. 21 സീറ്റ് നേടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കുമെന്നും ഇടത് മുന്നണി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ചാലക്കുടി, ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭകള് ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയത്. എന്നാല് ചാവക്കാടും ഗുരുവായൂരും തങ്ങള്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുമെന്ന് ഇടതും ഉറപ്പിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കുന്നംകുളം നഗരസഭകളിലെ ബിജെപി സാന്നിധ്യം ഇരു മുന്നണികള്ക്കും തലവേദനയുണ്ടാക്കി.
തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില് പക്ഷേ വിമതർ യുഡിഎഫിന് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കി. അക്കാലത്ത് കൗണ്സിലർ പദവിയിലിരുന്നവർ പോലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥികള്ക്കെതിരെ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചരിത്രമാവർത്തിക്കും എന്ന് യുഡിഎഫും ആധിപത്യം നേടുമെന്ന് എല്ഡിഎഫും സജീവ സാന്നിധ്യമാകുമെന്ന് ബിജെപിയും പറഞ്ഞു. വടക്കാഞ്ചേരിയില് കന്നിയങ്കമായിരുന്നു എന്നതും 2015ല് ശ്രദ്ധേയം.
Also Read: മാറി മറിയുന്ന ജനവിധി, സ്വതന്ത്രര് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഭരണം; പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കൊച്ചി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 29 ഡിവിഷനുകളില് 20 എണ്ണത്തില് വിജയിച്ച് എല്ഡിഎഫ് ജില്ലാ ഭരണം പിടിച്ചു. ഒമ്പത് ഡിവിഷനുകളിലാണ് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചത്. നിർണായകമായിരുന്ന തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനും എല്ഡിഎഫ് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. 23 സീറ്റുകളാണ് കോർപ്പറേഷനില് എല്ഡിഎഫ് നേടിയത്. ചാലക്കുടി നഗരഭയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയും ചാവക്കാട് നഗരസഭയും കുന്നംകുളം നഗരസഭയും കന്നിയങ്കം നടന്ന വടക്കാഞ്ചേരിയും എല്ഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട, ഗുരുവായൂർ നഗരസഭകള് യുഡിഎഫ് നേടി. 16 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് 13 എണ്ണം എല്ഡിഎഫിനൊപ്പം ഇടത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു. മൂന്നെണ്ണമാണ് യുഡിഎഫിന്റെ കൈ പിടിച്ചത്. 86 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളല് 69 എണ്ണം എല്ഡിഎഫ് പിടിച്ചു. 16 പഞ്ചായത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് വിജിച്ചത്. ബിജെപി ഒന്നിലും ജയിച്ചു.
2015 ലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
|2015
|ക്രമ നമ്പർ
|ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
|എല്ഡിഎഫ്
|യുഡിഎഫ്
|എന് ഡി എ
|മറ്റുള്ളവ
|ആകെ സീറ്റുകള്
|1
|അടാട്ട്
|6
|11
|0
|1
|18
|2
|അളഗപ്പനഗര്
|8
|9
|0
|0
|17
|3
|ആളൂര്
|14
|4
|1
|4
|23
|4
|അന്നമനട
|9
|9
|0
|0
|18
|5
|അന്തിക്കാട്
|13
|2
|0
|0
|15
|6
|അരിമ്പൂര്
|14
|2
|0
|1
|17
|7
|അതിരപ്പിള്ളി
|7
|5
|0
|1
|13
|8
|അവണൂര്
|11
|3
|0
|1
|15
|9
|അവിണിശ്ശേരി
|3
|4
|7
|0
|14
|10
|ചാഴൂര്
|15
|3
|0
|0
|18
|11
|ചേലക്കര
|11
|11
|0
|0
|22
|12
|ചേര്പ്പ്
|7
|10
|3
|1
|21
|13
|ചൂണ്ടല്
|16
|2
|0
|0
|18
|14
|ചൊവ്വന്നൂര്
|8
|4
|0
|1
|13
|15
|ദേശമംഗലം
|7
|8
|0
|0
|15
|16
|എടത്തിരുത്തി
|13
|5
|0
|0
|18
|17
|എടവിലങ്ങ്
|7
|3
|3
|1
|14
|18
|എളവള്ളി
|11
|3
|0
|2
|16
|19
|ഏങ്ങണ്ടിയൂര്
|9
|5
|2
|0
|16
|20
|എറിയാട്
|19
|4
|0
|0
|23
|21
|എരുമപ്പെട്ടി
|7
|10
|1
|0
|18
|22
|കടങ്ങോട്
|11
|6
|0
|1
|18
|23
|കടപ്പുറം
|1
|11
|1
|3
|16
|24
|കടവല്ലൂര്
|13
|6
|0
|1
|20
|25
|കാടുകുറ്റി
|6
|8
|1
|1
|16
|26
|കയ്പമംഗലം
|8
|5
|2
|5
|20
|27
|കയ്പറമ്പ്
|11
|5
|1
|1
|18
|28
|കണ്ടാണശ്ശേരി
|12
|4
|0
|0
|16
|29
|കാറളം
|10
|2
|2
|1
|15
|30
|കാട്ടകാമ്പാല്
|12
|4
|0
|0
|16
|31
|കാട്ടൂര്
|7
|6
|0
|1
|14
|32
|കൊടകര
|10
|6
|3
|0
|19
|33
|കോടശ്ശേരി
|11
|8
|0
|1
|20
|34
|കോലഴി
|7
|10
|0
|0
|17
|35
|കൊണ്ടാഴി
|7
|7
|1
|0
|15
|36
|കൊരട്ടി
|6
|7
|0
|6
|19
|37
|കുഴൂര്
|5
|7
|2
|0
|14
|38
|മാടക്കത്തറ
|10
|6
|0
|0
|16
|39
|മാള
|13
|4
|2
|1
|20
|40
|മണലൂര്
|10
|7
|1
|1
|19
|41
|മതിലകം
|14
|3
|0
|0
|17
|42
|മറ്റത്തൂര്
|12
|8
|3
|0
|23
|43
|മേലൂര്
|7
|6
|2
|2
|17
|44
|മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്
|6
|5
|1
|2
|14
|45
|മുല്ലശ്ശേരി
|9
|5
|1
|0
|15
|46
|മുള്ളൂര്ക്കര
|8
|5
|0
|1
|14
|47
|മുരിയാട്
|9
|7
|1
|0
|17
|48
|നടത്തറ
|11
|4
|0
|2
|17
|49
|നാട്ടിക
|4
|9
|1
|0
|14
|50
|നെന്മണിക്കര
|14
|1
|0
|0
|15
|51
|ഒരുമനയൂര്
|3
|9
|1
|0
|13
|52
|പടിയൂര്
|8
|4
|2
|0
|14
|53
|പാണഞ്ചേരി
|12
|8
|2
|1
|23
|54
|പാഞ്ഞാള്
|6
|7
|3
|0
|16
|55
|പാറളം
|8
|5
|1
|1
|15
|56
|പറപ്പൂക്കര
|9
|5
|3
|1
|18
|57
|പരിയാരം
|8
|6
|0
|1
|15
|58
|പാവറട്ടി
|4
|8
|2
|1
|15
|59
|പഴയന്നൂര്
|12
|7
|0
|3
|22
|60
|പെരിഞ്ഞനം
|12
|2
|1
|0
|15
|61
|പൂമംഗലം
|7
|4
|0
|2
|13
|62
|പോര്ക്കുളം
|7
|6
|0
|0
|13
|63
|പൊയ്യ
|9
|5
|1
|0
|15
|64
|പൂതുക്കാട്
|4
|6
|1
|4
|15
|65
|പുന്നയൂര്
|8
|11
|0
|1
|20
|66
|പൂന്നയൂര്ക്കുളം
|9
|4
|4
|2
|19
|67
|പുത്തന്ചിറ
|6
|5
|1
|3
|15
|68
|പൂത്തൂര്
|11
|10
|2
|0
|23
|69
|ശ്രീനാരായണപുരം
|12
|2
|7
|0
|21
|70
|തളിക്കുളം
|8
|5
|2
|1
|16
|71
|താന്ന്യം
|16
|2
|0
|0
|18
|72
|തെക്കുംകര
|13
|4
|1
|0
|18
|73
|തിരുവില്ല്വാമല
|12
|2
|3
|0
|17
|74
|തോളൂര്
|7
|6
|0
|0
|13
|75
|ത്യക്കൂര്
|9
|8
|0
|0
|17
|76
|വടക്കേക്കാട്
|4
|8
|0
|4
|16
|77
|വാടാനപ്പിള്ളി
|13
|1
|4
|0
|18
|78
|വലപ്പാട്
|11
|3
|2
|4
|20
|79
|വല്ലച്ചിറ
|8
|1
|5
|0
|14
|80
|വള്ളത്തോള്നഗര്
|12
|2
|0
|2
|16
|81
|വരന്തരപ്പിള്ളി
|7
|8
|7
|0
|22
|82
|വരവൂര്
|8
|5
|1
|0
|14
|83
|വെള്ളാങ്കല്ലൂര്
|11
|7
|1
|2
|21
|84
|വേളൂക്കര
|9
|7
|0
|2
|18
|85
|വേലൂര്
|8
|6
|3
|0
|17
|86
|വെങ്കിടങ്ങ്
|11
|6
|0
|0
|17
|ആകെ
|LDF- 801
|UDF- 484
|NDA- 102
|OTH- 78
|1465
ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് യുഡിഎഫിന് വിനയായി, വൈരാഗ്യ കൊലകളും വിധി നിശ്ചയിച്ചു
എല്ഡിഎഫ് കരുത്തു കാട്ടുകയും യുഡിഎഫ് ഇടറുകയും ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപി സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനില് രണ്ടില് നിന്ന് ആറ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് ബിജെപി സീറ്റ് ഉയർത്തി.
മുൻ മേയർ ഐപി പോള്, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പിവി സരോജിനി, സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ എന്നിങ്ങനെ പല പ്രമുഖരും തോറ്റു. ജില്ലയില് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം മുതല് ആരംഭിച്ച കടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് തർക്കം തെല്ലൊന്നുമല്ല യുഡിഎഫിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. അതിനൊപ്പം ഉയർന്ന ശക്തമായ വിമത ശല്യവും യുഡിഎഫിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.
ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ കൊലപാതകങ്ങള് ഇക്കാലത്ത് തൃശൂർ രാഷ്ട്രീയത്തെ വല്ലാതെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചാവക്കാട് ഹനീഫ അടക്കം മൂന്ന് പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഇരകളായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കോണ്ഗ്രസ് എ ഗ്രൂപ്പുകാരനായിരുന്നു ഹനീഫ. ഹനീഫയെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വച്ച് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കേസില് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ഗോപപ്രതാപൻ പ്രതി സ്ഥാനത്തും.
എന്നാല് ഇടക്കാലത്തുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് മാറ്റിവച്ചായിരുന്നു സിപിഎം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വിജയത്തെ സ്വാധീനിച്ചെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തല്. വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ച ബിജെപിയ്ക്ക് പക്ഷേ ഉയരാനായില്ല.
2020 - വീണ്ടും ഇടത് ചെരിഞ്ഞ് തൃശൂർ
കിട്ടിയതൊന്നും വിട്ടുകളയില്ലെന്ന് എല്ഡിഫും നഷ്ടമായതെല്ലാം തിരിച്ച് പിടിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫും താമര വിരിയിക്കുമെന്ന് ബിജെപിയും പ്രതീക്ഷ പങ്കിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു കണ്ടത്. പലയിടങ്ങളിലും ത്രികോണ മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറി.
കിറ്റ് വിതരണം ഉള്പ്പെടെ സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികള് വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇടത് പാളയം പയറ്റിയത്. എന്നാല് 2019ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു യുഡിഎഫ്. എന്നാല് ഫലം വന്നപ്പോള് വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.
Also Read: സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയില് ബിജെപിക്കുതിപ്പ്; കരുത്തു കാട്ടാന് എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും, ഇത് കാസര്ക്കോട്ടെ ചിത്രം
ഏഴില് അഞ്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് എല്ഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് 29ല് 24 സീറ്റ് എല്ഡിഎഫ് നേടി. 13 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് 13ഉം ഇടതുക്ഷത്തേക്ക് വന്നു. 86 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് 65 പഞ്ചായത്തും ഇടതിനൊപ്പംചേർന്നു. 16 പഞ്ചായത്തുകളേ യുഡിഎഫന്റെ കൈ പിടിച്ചുള്ളൂ. ബജെപി നേരത്തെ വിജയിച്ച പഞ്ചായത്ത് നിലനിർത്തി.
2020 ലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
|2020
|ക്രമ നമ്പർ
|ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
|എല് ഡി എഫ്
|യു ഡി എഫ്
|എന് ഡി എ
|മറ്റുള്ളവ
|ആകെ സീറ്റുകള്
|1
|അടാട്ട്
|7
|7
|3
|1
|18
|2
|അളഗപ്പനഗര്
|7
|10
|0
|0
|17
|3
|ആളൂര്
|13
|7
|0
|3
|23
|4
|അന്നമനട
|9
|8
|0
|1
|18
|5
|അന്തിക്കാട്
|13
|2
|0
|0
|15
|6
|അരിമ്പൂര്
|9
|6
|1
|1
|17
|7
|അതിരപ്പിള്ളി
|6
|3
|1
|3
|13
|8
|അവണൂര്
|8
|3
|0
|4
|15
|9
|അവിണിശ്ശേരി
|5
|3
|6
|0
|14
|10
|ചാഴൂര്
|15
|3
|0
|0
|18
|11
|ചേലക്കര
|12
|9
|1
|0
|22
|12
|ചേര്പ്പ്
|6
|10
|5
|0
|21
|13
|ചൂണ്ടല്
|14
|4
|0
|0
|18
|14
|ചൊവ്വന്നൂര്
|5
|3
|3
|2
|13
|15
|ദേശമംഗലം
|7
|7
|0
|1
|15
|16
|എടത്തിരുത്തി
|12
|4
|0
|2
|18
|17
|എടവിലങ്ങ്
|8
|1
|5
|0
|14
|18
|എളവള്ളി
|10
|4
|2
|0
|16
|19
|ഏങ്ങണ്ടിയൂര്
|9
|5
|2
|0
|16
|20
|എറിയാട്
|16
|6
|0
|1
|23
|21
|എരുമപ്പെട്ടി
|9
|8
|0
|1
|18
|22
|കടങ്ങോട്
|10
|3
|2
|3
|18
|23
|കടപ്പുറം
|2
|8
|2
|3
|15
|24
|കടവല്ലൂര്
|14
|5
|0
|1
|20
|25
|കാടുകുറ്റി
|9
|6
|0
|1
|16
|26
|കയ്പമംഗലം
|4
|10
|1
|5
|20
|27
|കയ്പറമ്പ്
|8
|8
|2
|0
|18
|28
|കണ്ടാണശ്ശേരി
|11
|5
|0
|0
|16
|29
|കാറളം
|11
|1
|2
|1
|15
|30
|കാട്ടകാമ്പാല്
|12
|3
|1
|0
|16
|31
|കാട്ടൂര്
|9
|4
|1
|0
|14
|32
|കൊടകര
|9
|3
|4
|3
|19
|33
|കോടശ്ശേരി
|9
|10
|1
|0
|20
|34
|കോലഴി
|10
|5
|0
|2
|17
|35
|കൊണ്ടാഴി
|5
|8
|2
|0
|15
|36
|കൊരട്ടി
|9
|5
|0
|5
|19
|37
|കുഴൂര്
|5
|9
|0
|0
|14
|38
|മാടക്കത്തറ
|13
|1
|2
|0
|16
|39
|മാള
|12
|5
|2
|1
|20
|40
|മണലൂര്
|7
|9
|3
|0
|19
|41
|മതിലകം
|13
|3
|1
|0
|17
|42
|മറ്റത്തൂര്
|14
|5
|3
|1
|23
|43
|മേലൂര്
|8
|4
|3
|2
|17
|44
|മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്
|5
|6
|1
|2
|14
|45
|മുല്ലശ്ശേരി
|9
|3
|2
|1
|15
|46
|മുള്ളൂര്ക്കര
|7
|2
|3
|2
|14
|47
|മുരിയാട്
|11
|6
|0
|0
|17
|48
|നടത്തറ
|12
|5
|0
|0
|17
|49
|നാട്ടിക
|6
|5
|3
|0
|14
|50
|നെന്മണിക്കര
|13
|1
|0
|1
|15
|51
|ഒരുമനയൂര്
|7
|4
|1
|1
|13
|52
|പടിയൂര്
|8
|2
|4
|0
|14
|53
|പാണഞ്ചേരി
|16
|4
|2
|1
|23
|54
|പാഞ്ഞാള്
|10
|4
|2
|0
|16
|55
|പാറളം
|9
|3
|3
|0
|15
|56
|പറപ്പൂക്കര
|8
|4
|4
|2
|18
|57
|പരിയാരം
|7
|2
|0
|6
|15
|58
|പാവറട്ടി
|2
|5
|1
|7
|15
|59
|പഴയന്നൂര്
|8
|14
|0
|0
|22
|60
|പെരിഞ്ഞനം
|13
|1
|1
|0
|15
|61
|പൂമംഗലം
|7
|4
|2
|0
|13
|62
|പോര്ക്കുളം
|9
|3
|1
|0
|13
|63
|പൊയ്യ
|5
|8
|2
|0
|15
|64
|പൂതുക്കാട്
|4
|9
|1
|1
|15
|65
|പുന്നയൂര്
|12
|8
|0
|0
|20
|66
|പൂന്നയൂര്ക്കുളം
|11
|5
|2
|1
|19
|67
|പുത്തന്ചിറ
|9
|5
|0
|1
|15
|68
|പൂത്തൂര്
|12
|9
|2
|0
|23
|69
|ശ്രീനാരായണപുരം
|16
|0
|5
|0
|21
|70
|തളിക്കുളം
|7
|3
|3
|3
|16
|71
|താന്ന്യം
|16
|2
|0
|0
|18
|72
|തെക്കുംകര
|11
|5
|1
|1
|18
|73
|തിരുവില്ല്വാമല
|5
|6
|6
|0
|17
|74
|തോളൂര്
|5
|8
|0
|0
|13
|75
|ത്യക്കൂര്
|4
|11
|1
|1
|17
|76
|വടക്കേക്കാട്
|7
|9
|0
|0
|16
|77
|വാടാനപ്പിള്ളി
|10
|1
|5
|2
|18
|78
|വലപ്പാട്
|12
|3
|3
|2
|20
|79
|വല്ലച്ചിറ
|7
|3
|3
|1
|14
|80
|വള്ളത്തോള്നഗര്
|15
|0
|1
|0
|16
|81
|വരന്തരപ്പിള്ളി
|12
|6
|4
|0
|22
|82
|വരവൂര്
|11
|1
|0
|2
|14
|83
|വെള്ളാങ്കല്ലൂര്
|13
|8
|0
|0
|21
|84
|വേളൂക്കര
|8
|8
|2
|0
|18
|85
|വേലൂര്
|9
|5
|1
|2
|17
|86
|വെങ്കിടങ്ങ്
|9
|7
|0
|1
|17
|ആകെ
|LDF- 801
|UDF- 441
|NDA- 133
|OTH- 89
|1464
വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഫ്ലാറ്റ് വിവാദം ഇവിടെ ഇടതിനെ തളർത്തുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് നേട്ടമാകുമെന്ന് എതിർ ചേരിയും സമാധാനിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെയും എല്ഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടുകയായിരുന്നു. തൃശൂരിലെ എല്ഡിഎഫ് വിജയത്തിന് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ സ്വാധീനം മുതല്ക്കൂട്ടായെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ഒപ്പം ഇടതുപക്ഷ സംഘടനാ സംവിധാനവും.
കണക്കുകളില് തെളിയുന്ന തൃശൂരിന്റെ ചിത്രം ഇതാണെങ്കിലും ജനമനസ്സുകളില് കാത്തു വച്ചത് എന്തെന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക തൃശൂരില് അസാധ്യമാണ്. 2024 ലെ ലോക്സഭാ കെരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശൂരിലെ വോട്ടര്മാര് അത് തെളിയിച്ചു. ശക്തരായ മൂന്ന് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ശക്തന്റെ തട്ടകത്തില് മല്സരിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോള് ള് വന് ഭൂരിപക്ഷത്തില് ജയിച്ചു കയറിയത് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി സുരേഷ് ഗോപിയായിരുന്നു. പൂരം കലക്കിയാണ് ജയിച്ചതെന്നും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിലാണ് തൃശൂരിലെ ബിജെപി വിജയമെന്നുമൊക്കെ എതിരാളികള് ആരോപിക്കുമ്പോഴും ബിജെപി, സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ പുലര്ത്തുന്ന ജില്ല തൃശൂരാണ്. യുഡിഎഫിനും അനിഷേധ്യമായ സ്വാധീനം തൃശൂരിലുള്ളത് അവര്ക്കും പ്രതീക്ഷയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും തൃശൂര് നഗരസഭയിലെ ഫലം എന്താകുമെന്നത് കേരളം മാത്രമല്ല രാജ്യം മുഴുവന് ഉറ്റു നോക്കും.
Also Read: വിവാദക്കാറ്റ് ചൂളം കുത്തുന്ന വയനാട്; ചേര്ത്തു പിടിക്കാന് മുന്നണികള്