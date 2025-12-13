അടി പിഴച്ച് എൽഡിഎഫ്, കോർപ്പറേഷൻ തിരിച്ച് പിടിച്ച് യുഡിഎഫ്; മാറി മറിഞ്ഞ് തൃശൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
86 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും ഒരു കോർപ്പറേഷനും ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 16 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് തൃശൂരിന്റെ തദ്ദേശ ചിത്രം.
Published : December 13, 2025 at 7:57 PM IST
തൃശൂർ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂടിൽ ഇടതിൽ നിന്നും വലത്തിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് തൃശൂർ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ആഞ്ഞ് വീശിയ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിലും എൽഡിഎഫിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
86 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും ഒരു കോർപ്പറേഷനും ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 16 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് തൃശൂരിന്റെ തദ്ദേശ ചിത്രം. അതിൽ നീണ്ട 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തൃഷൂർ കോർപ്പറേഷൻ അടക്കി ഭരിച്ച ഇടതു മുന്നണിക്ക് അടപതറുന്നത്.
33 സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് 13 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ രണ്ട് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിച്ച് എട്ടിടത്ത് എൻഡിഎ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. കൂടാതെ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിമുതരും കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു. യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ കൈകുമ്പിളിൽ ഏറ്റാൻ സാധിച്ചത്.
നഗരസഭ ഭരണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമാനമായ ഫലം തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും തൃശൂരിൽ ഉണ്ടായത്. പരമ്പരാഗത കോട്ടകളായ ചാലക്കുടിയും ഇരിങ്ങാലക്കുടയും യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തിയപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്കാട്, ഗുരുവായൂർ, കുന്നംകുളം, വടക്കാഞ്ചേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ എൽഡിഎഫ് ആധിപത്യം തുടർന്നു.
കഴിഞ്ഞ തവണ കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ ബിജെപിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിൽ ഇക്കുറി ഏഴ് സീറ്റുകൾക്ക് പിറകിൽ പോയി 18 സീറ്റുകളാണ് ബിജെപിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. 25 സീറ്റുകൾ നേടി എൽഡിഎഫ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒറ്റ സീറ്റിൽ മാത്രം വിജയിച്ച കോൺഗ്രസ് ഇക്കുറി രണ്ട് സീറ്റുകൾ കൂടി അധികം വിജയിച്ച് 3 സീറ്റോടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാലക്കുടിയിൽ ഒന്നും ചാവക്കാട് രണ്ടും സീറ്റുകൾ അവർ നേടിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് സീറ്റുകൾ വിജയിച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഇക്കുറി അവർക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകൾ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട് ആറ് സീറ്റായി മാറി. കുന്നംകുളത്ത് ഏഴ് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് എൻഡിഎയുടെ കക്ഷി നില.
ആകെയുള്ള 86 പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫ് 45 ഇടങ്ങളിലും യുഡിഎഫ് 33 ഇടങ്ങളിലും വിജയിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ടോസിലൂടെ വിജയിക്കുകയും പിന്നീട് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത തിരുവില്വാമല പഞ്ചായത്ത് ഇത്തവണ ബിജെപി അങ്ങെടുത്തു.
2020 ൽ പലയിടങ്ങളിലും ത്രികകോണ മത്സരങ്ങളൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നെങ്കിലും തൃശൂരിൻ്റെ ചെരിവ് ഇടത് ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു. 16 പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രം വിജയിച്ച യുഡിഎഫ് ഇക്കുറി 17 പഞ്ചായത്തുകൾക്കൂടി തങ്ങളുടെ കോർട്ടിലേക്കടിച്ച് സീറ്റ് 33 ആയി ഉയർത്തി. എന്നാൽ 69 പഞ്ചായത്തുകൾ ഭരിച്ച എൽഡിഎഫിന് ഇക്കുറി 24 പഞ്ചായത്തുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
ഈവട്ടം 45 പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കാണ് എൽഡിഎഫ് ചുരിങ്ങിയത്. അതേസമയം വല്ലച്ചിറ, തളിക്കുളം, പാറളം, കൊടകര, അവിണ്ണിശ്ശേരി, അരിമ്പൂർ, മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിവിധ മുന്നണികൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായതിനാൽ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭരണം ഇനിയും മാറി മറിയാനും സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നിലനിർത്തിയ എൽഡിഎഫ് 30 ഡിവിഷനുകളിൽ 21 ഇടങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ 9 സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തവണയും ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ എൻഡിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പുഴക്കൽ ഡിവിഷനിൽ എഴു സീറ്റുകൾ വീതം നേടി എൽ.ഡി.എഫും യുഡിഎഫും തുല്യത പാലിച്ചെങ്കിലും 10 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. അഞ്ചിടങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിന് ജയിക്കാനായതോടെ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ അധികം നേടാൻ മുന്നണിക്ക് സാധിച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
Also Read: കണ്ണൂരിലും കരുത്ത് കാട്ടി യുഡിഫ്; കോർപ്പറേഷനിൽ നാല് സീറ്റിൽ വിജയിച്ച് ബിജെപി