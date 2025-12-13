എല്ഡിഎഫിൻ്റെ മായാ വി, ബിജെപിയുടെ സോണിയാ ഗാന്ധി, മേയര് മുഖം ശബരീനാഥൻ.... കാത്തിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
Published : December 13, 2025 at 8:37 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെണ്ണല് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് മനസിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന ചില സ്ഥാനാര്ഥികളുണ്ട്, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന നിര്ണായക ദിനമാണിത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെയും പേരിലെ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും സമൂഹത്തിലെ പ്രശസ്തി കൊണ്ടും കല, കായികം തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില് കഴിവ് തെളിയിച്ചും വോട്ടര്മാരുടെ മനസില് ഇടംനേടിയവരാണിവര്.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ കവടിയാർ വാർഡിൽ നിന്നും യുഡിഎഫിൻ്റെ മേയര് മുഖമായി മത്സരിക്കുന്ന ശബരീനാഥൻ, എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന മുൻ ഡിജിപി ആർ. ശ്രീലേഖ, കായിക താരം പദ്മിനി തോമസ് തുടങ്ങിയവര് മുതല് എറണാകുളത്ത് കൂത്താട്ടുകളും നഗരസഭയില് 27ാം വാര്ഡില് നിന്നും മത്സരിക്കുന്ന, പേര് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ "മായാ വി", മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിലെ 16ാം വാർഡായ നല്ലതണ്ണിയിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഫലം വരെ എന്താകുമെന്ന് അറിയാൻ ജനം കാത്തിരിക്കുക്കയാണ്. ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനവിധി നേടിയ പ്രമുഖരെ പരിചയപ്പെടാം...
തിരുവനന്തപുരം
ആർ ശ്രീലേഖ
മുൻ ഡിജിപി
എൻ.ഡി.എ
ശാസ്തമംഗലം ഡിവിഷൻ, കോർപ്പറേഷൻ
കെ ശബരീനാഥ്
മുൻ എം.എൽ.എ
യു.ഡി.എഫ്
കവടിയാർ വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
അമേയ പ്രസാദ്
ട്രാൻസ് വുമണ്, യു.ഡി.എഫ്
പോത്തൻകോട് ഡിവിഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
പൂജപ്പുര രാധാകൃഷ്ണൻ
സിനിമാ നടൻ
എൽ.ഡി.എഫ്
ജഗതി ഡിവിഷൻ, കോർപ്പറേഷൻ
വൈഷ്ണ സുരേഷ്
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാളാണ് വൈഷ്ണ. യു.ഡി.എഫ്, 27-ാം വാർഡ്, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. വിലാസത്തിലെ പിശക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിപിഎം (CPM) നൽകിയ പരാതിയിലായിരുന്നു ഈ നടപടി. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും സമീപിച്ച് അനുകൂല വിധി നേടിയെടുക്കുകയും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു.
കെ ശ്രീകുമാർ
എഴുത്തുകാരനും മുൻ കോർപ്പറേഷൻ മേയറും
എൽ.ഡി.എഫ്
ചാക്ക വാർഡ്, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ
ആർപി ശിവാജി
CPIM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
എൽ.ഡി.എഫ്
പുന്നക്കാമുഗൾ വാർഡ്, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ
വി വി രാജേഷ്
ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
എൻ.ഡി.എ
കൊടുങ്ങന്നൂർ വാർഡ്, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ
പദ്മിനി തോമസ്
മുൻ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റും അർജുന അവാർഡ് ജേതാവുമാണ്
എൻ.ഡി.എ
കോൾ വാർഡ്, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ
എസ്പി ദീപക്
മുൻ കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ കൗൺസിൽ ചെയർപേഴ്സൺ
എൽ.ഡി.എഫ്
പേട്ട വാർഡ്, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ
കസ്തൂരി
മുൻ സിപിഎം എംപി എ സമ്പത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ
എൻ.ഡി.എ
തൈക്കാട് വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
2. കൊല്ലം
ലതാ ദേവി
മുൻ എം.എൽ.എ
എൽ.ഡി.എഫ്
ചടയമംഗലം ഡിവിഷൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ഹണി ബെഞ്ചമിൻ
മേയർ
എൽ.ഡി.എഫ്
വടക്കുംഭാഗം വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
വി രാജേന്ദ്ര ബാബു
മുൻ മേയർ
എൽ.ഡി.എഫ്
ഉളിയക്കോവിൽ ഈസ്റ്റ് വാർഡ്, നഗരസഭ
വി കെ അനിരുദ്ധൻ
CPIM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം
എൽ.ഡി.എഫ്
കുന്നിൻമേൽ വെസ്റ്റ് വാർഡ്, നഗരസഭ
ആശ്രയം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ഗായകൻ
എൽ.ഡി.എഫ്
ആശ്രയം വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
കേണൽ എസ് ഡിന്നി
മുൻ ആര്മി
എൻ.ഡി.എ
വടക്കേവിള വാർഡ്, കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ
3. പത്തനംതിട്ട
കെ സി രാജഗോപാലൻ
മുൻ എം.എൽ.എ
എൽ.ഡി.എഫ്
മെഴുവേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മാരാമൺ വാർഡ്
4. ആലപ്പുഴ
അരുണിമ എം കുറുപ്പ്
ട്രാൻസ് വുമൺ
യു.ഡി.എഫ്
വയലാർ ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
5. ഇടുക്കി
സോണിയ ഗാന്ധി
പേരിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ സ്ഥാനാര്ഥി
എൻ.ഡി.എ
മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16-ാം വാർഡ്
ജയ്മോൻ നടുവേലി
സി പി മാമച്ചൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ( വെള്ളിമൂങ്ങയിലെ രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലെ ഒരു ചലച്ചിത്ര കഥാപാത്രം)
യു.ഡി.എഫ്
ഏഴാം വാർഡ്, കരുങ്കപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇ എം അഗസ്തി
മുൻ എം.എൽ.എ
യു.ഡി.എഫ്
കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ ഇരുപതേക്കർ വാർഡ്
6. എറണാകുളം
പി എൻ നാരായണൻ നായർ
സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സ്ഥാനാർത്ഥി
സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥി
രണ്ടാം വാർഡ് അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ നടൻ
യു.ഡി.എഫ്
27-ാം ഡിവിഷൻ ഏലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്
കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി
യു.ഡി.എഫ്
സ്റ്റേഡിയം വാർഡ്, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ
മായാ. വി
കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയിലെ 26-ാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു. ബാലരമയിലെ മായാവി ചിത്രകഥ മുതല് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മായാവി വരെ ട്രോളായി സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറഞ്ഞപ്പോള് കൂത്താട്ടുകുളത്തെ ഇടത് സ്ഥാനാര്ഥി കേരളത്തിലാകെ വൈലറായി. മായാവി സിനിമയിലെ സലിംകുമാറിന്റെ ഡയലോഗുകള് ഉള്പ്പെടെയാണ് ട്രോളിലുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയത്തില് ഇത്തവണ ഭാഗ്യപരീക്ഷത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന മായ ചാനലുകളില് ഉള്പ്പെടെ മികവ് തെളിയിച്ച സ്റ്റാന്ഡ്അപ്പ് കൊമേഡിയന് കൂടിയാണ്.
7. തൃശൂർ
മുംതാസ്
മുസ്ലിം ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി
എൻ.ഡി.എ
തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ 35-ാം ഡിവിഷൻ
അനിൽ അക്കര
മുൻ എം.എൽ.എ
യു.ഡി.എഫ്
സംസ്കൃത കോളേജ് വാർഡ്, അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ജോൺ ഡാനിയേൽ
കെപിസിസി സെക്രട്ടറി
യു.ഡി.എഫ്
പട്ടുരായ്ക്കൽ വാർഡ്, നഗരസഭ
എ പ്രസാദ്
കെപിസിസി സെക്രട്ടറി
യു.ഡി.എഫ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
മോളി ഫ്രാൻസിസ്
ഒല്ലൂർ മുൻ എംഎൽഎ പിആർ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ മകൾ
യു.ഡി.എഫ്
തേക്കാട്ടുശ്ശേരി വാർഡ്, നഗരസഭ
അജിത ജയരാജൻ
മുൻ മേയർ
എൽ.ഡി.എഫ്
കൊക്കാല വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
ലിസ്സി ജോയ്
നോവലിസ്റ്റ്
എൽ.ഡി.എഫ്
ലാലൂർ വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
8. പാലക്കാട്
ഇ കൃഷ്ണദാസ്
ബിജെപി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ
എൻ.ഡി.എ
പട്ടിക്കര വാർഡ്, പാലക്കാട് നഗരസഭ
9. മലപ്പുറം
ഷാജഹാൻ പാത്തിപ്പാറ
കാരുണ്യപ്രവര്ത്തകൻ
ടി.എം.സി
നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 11-ാം ഡിവിഷൻ
കോഴിക്കോട്
അഡ്വ. പി എം നിയാസ്
കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി
യു.ഡി.എഫ്
പാവപ്പടി വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
ലളിതാ ദേവി
1979 മുതൽ ഒരേ വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു
യു.ഡി.എഫ്
ആറാം വാർഡ് വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നവ്യ ഹരിദാസ്
വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയാണ് മത്സരിച്ചത്
എൻ.ഡി.എ
കാരപ്പറമ്പ് വാർഡ്, നഗരസഭ
ഡിഎൽ മിലി
മുൻ മേയർ ടി.പി.ദാസൻ്റെ മകൾ
എൽ.ഡി.എഫ്
തിരുതയ വാർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ
മുസാഫിർ അഹമ്മദ്
ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ
എൽ.ഡി.എഫ്
ഇ അനിത കുമാരി
മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ
എൽ.ഡി.എഫ്
മാത്തോട്ടം വാർഡ്, നഗരസഭ
10. വയനാട്
മേപ്പാടി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്- വാർഡ് 11- മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽ മല വാർഡ് ഭൂമി
11. കണ്ണൂർ
വി കെ നിഷാദ്
സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിലിലാണ്
എൽ.ഡി.എഫ്
46-ാം വാർഡ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ
കാസർകോട്
നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-32-ാം വാർഡ്- ഒരേ കാലയളവിൽ ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വിരമിച്ച രണ്ട് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരാണ് എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നണികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്.