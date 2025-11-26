ന്യൂജൻ വോട്ടര്മാരെ വലയിലാക്കാൻ പതിനെട്ട് അടവും പയറ്റി യുവ സ്ഥാനാര്ഥികള്, ഇത്തവണത്തെ ഗ്ലാമറസ് താരങ്ങള് ഇവര്...
Published : November 26, 2025 at 7:33 AM IST
തദ്ദേശപ്പോരിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ പ്രചാരണം ഇപ്പോള് പുതിയ ട്രാക്കിലാണ്. യുവ സ്ഥാനാര്ഥികളാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കളം നിറയുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയ മുതല് എഐ വരെ അടക്കി വാഴുന്ന ഇക്കാലത്ത് ട്രെൻഡിനൊപ്പമാണ് സ്ഥാനാര്ഥികളും. പഴയകാല പോസ്റ്റര് പതിപ്പിക്കലും വീടുവീടാന്തരം കയറിയുള്ള വോട്ടഭ്യര്ഥനയും വാഹനപ്രചാരണവും ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ജനങ്ങളിലെത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസിലാക്കിയ സ്ഥാനാര്ഥികള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനുകളുള്ള പോസ്റ്ററുകള്, ഫോട്ടോകള്, വീഡിയോകള്, ട്രെൻഡിങ് റീലുകള്, എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള വീഡിയോകള് തുടങ്ങി എല്ലാ അടവുകളും പയറ്റിയാണ് സ്ഥാനാര്ഥികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുള്ളത്. ഏതുവിധേനയും കുറച്ച് വോട്ട് മറിക്കാനുള്ള എല്ലാ തന്ത്രപ്പാടും ഇവര് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
യുവ സ്ഥാനാര്ഥികളാണ് ഇതില് മുൻപന്തിയില്. ന്യൂജന് വോട്ടര്മാരെ വീഴ്ത്താൻ സ്ഥാനാര്ഥികള് ഹൈടെക് പ്രചാരണ രീതിയിലാണ് കൂടുതലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സിനിമാ സ്റ്റൈല് പോസ്റ്റര്, ഗാനങ്ങള്, ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള എഐ വീഡിയോകള് അങ്ങിനെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും ഇത്തവണ പയറ്റുന്നുണ്ട്.
ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര്മാരുടെയും സോഷ്യല് മീഡിയ മാര്ക്കറ്റിങ് മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരുടെയും ജോലിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാര്ഥികള് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില് പോസ്റ്ററുകളും റീലുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ രീതി. ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് വയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകാര്ക്കും ബന്ധുക്കള്ക്കും പാര്ട്ടി അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകളില് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയും വോട്ടഭ്യര്ഥന കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്.
കളം നിറഞ്ഞ് യുവ സ്ഥാനാര്ഥികള്
"മായാ വി മുതല് വൈഷ്ണ സുരേഷ്" വരെയാണ് ഇത്തവണ ട്രെൻഡിങ് ആകുന്ന സ്ഥാനാര്ഥികള്. പേര് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ "മായാ വി" സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാണ്. സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് മായ. ഇനിഷ്യൽ 'വി'. ചേർത്തുവായിച്ചാല് 'മായാവി'! ആയി. മഴവില് മനോരമയിലെ ജനപ്രിയ പ്രോഗ്രാമായ ഒരു ചിരി ഇരു ചിരി ബംപര് ചിരിയിലെ സ്റ്റാൻഡ്അപ്പ് കൊമേഡിയൻ കൂടിയായ മായ, കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയിലെ 26-ാം വാർഡിലെ എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
"മായാവി" എന്ന തരത്തിലുള്ള മീമുകളിലൂടെ ആണ് ഈ സ്ഥാനാർഥി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ‘മായാവി’ എന്ന സിനിമയിലെ മീമുകളും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ എവിടെ നോക്കിയാലും മായാവി തന്നെ. "എന്നെ ട്രോളാൻ ഞാൻ തന്നെ മതി" എന്ന മട്ടില് വൈറാലാകാൻ സ്ഥാനാര്ഥി തന്നെ സ്വന്തമായി ട്രോളുകളും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ മുട്ടട വാർഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വൈഷ്ണ സുരേഷ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇവരുടെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലും തരംഗമാകുകയാണ്. യുവ സ്ഥാനാര്ഥി കൂടിയായ വൈഷ്ണയുടെ തിരിച്ചുവരവ് വലിയ രീതിയില് കോണ്ഗ്രസ് അനുകൂല സോഷ്യല് മീഡിയ ഹാൻഡിലുകള് ആഘോഷമാക്കിയത്.
വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിരവധി യുവ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സി.പി.എം, സി.പി.ഐ തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ മത്സരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യുവജന നേതാക്കളെയും പുതുമുഖങ്ങളെയും യു.ഡി.എഫ്. പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് ലീഗ് തുടങ്ങിയ യുവജന സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ളവരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവമോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവജന സംഘടനകളിൽ നിന്നും യുവ നേതാക്കളെ എൻ.ഡി.എ.യും സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കുന്നു. നിലവില് യുവ സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ. മറ്റുള്ള വാര്ഡിലൊക്കെ യുവതി യുവാക്കള് മത്സരിക്കുമ്പോള് തങ്ങളുടെ വാര്ഡില് മുതിര്ന്നവരാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രോള് രൂപത്തില് പരിഭവം പറയുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവ സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്കെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്നും ചിലര് തമാശരൂപേണ പറയുന്നു.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഹിറ്റാകുന്ന യുവസ്ഥാനാര്ഥികള്
ഒപ്പം പാരഡിയും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാരഡി വീഡിയോയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറയുകയാണ്.
"നേതാവ് ഇന്ന് നേതാവ് നാളെ രാജാവ് എന്നും ജേതാവ്..
വാളെടുക്കണം.. വല വിരിക്കണം..
വേണ്ടിടത്ത് വേണ്ട പോലെ വാൽ മടക്കണം
വേഷം കെട്ടണം.. നാണം മാറ്റണം..
വേണ്ടി വന്നാൽ വായ പൊത്തി ഇലയെടുക്കേണം
മാളോര് കാണുമ്പോൾ നേരേ നിൽക്കണം
മേലോരെ കാലുതൊട്ട് തലയിൽ വയ്ക്കണം...
നേതാവ് ഇന്ന് നേതാവ് നാളെ രാജാവ് എന്നും ജേതാവ്...
നേരാനേരത്ത് വാക്ക് മാറ്റണം
കാലു മാറണം ചോട് മാറ്റണം
നാലാള് കൂടുമ്പോൾ കേറി നിൽക്കണം
ഓടിയെത്തണം വീറു കാട്ടണം
ആളുന്ന തീയില് പിരിയെണ്ണ പാറണം
ആപത്തിൽ അവനോൻ്റെ തടി നോക്കണം...നേതാവ് ഇന്ന് നേതാവ് നാളെ രാജാവ് എന്നും ജേതാവ്..",
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ ഫഹദ് ഫാസില് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രം "ഒരു ഇന്ത്യന് പ്രണയകഥ"യിലെ ഗാനമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് എങ്ങും വൈറലാകുന്നത്.
