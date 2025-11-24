ഏഴഴകില് നിളപോലൊഴുകുന്ന 'നെല്ലറ'യിലെ രാഷ്ട്രീയം; തീരാ മോഹത്തോടെ ഇടതും വലതും ബിജെപിയും
പാലക്കാടിന്റെ ജനമനസ് ആര്ക്കൊപ്പം എന്നത് പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണ്. നെല്ലറയിലെ രാഷ്ട്രീയം അത്രയ്ക്ക് സങ്കീര്ണമാണ്. മൂന്ന് മുന്നണികള്ക്കും ഒരു പോലെ പ്രതീക്ഷകളും ആശങ്കകളും നല്കുന്ന പാലക്കാട്ടെ മുന്കാല തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ.
മഴവില് നിറമുള്ള പാലക്കാടൻ രാഷ്ട്രീയം. ഇടതുപക്ഷവും കോണ്ഗ്രസും ബിജെപിയും ഉണ്ടിവിടെ. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയും അണ്ണാ ഡിഎംകെയും പലവിധ പ്രാദേശിക വികസന പാർട്ടികളും അരങ്ങുവാഴുന്നു. കേരള കോണ്ഗ്രസുണ്ട്, മുസ്ലിം ലീഗും ബിഎസ്പിയും പിഡിപിയും എസ്ഡിപിഐയും വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങിയ നാട്. വള്ളുവനാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പലനിറത്തിലും ഭാവത്തിലും നിളപോലെ പരന്നൊഴുകുകയാണ്.
ചിത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പാലക്കാട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് അവിയല് പരുവമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും ഒക്കെ പല മുന്നണികള് ആധിപത്യം പുലര്ത്തുന്ന കാഴ്ച. പൊതുവേ ഇടതിന് മേധാവിത്വമുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. പക്ഷേ നഗരഹൃദയം ബിജെപിക്കൊപ്പമാണ്. നിയമസഭാ മണ്ഡലവും ലോക്സഭാ സീറ്റും കോണ്ഗ്രസിനൊപ്പവും.
ഒന്നിനൊന്ന് ഭിന്നമായ ജനവിധി. പാലക്കാട് നഗരസഭ ബിജെപിയുടെ ഉരുക്കു കോട്ടയാണ്. 2010 ല് പാലക്കാട് നഗരസഭയില് രണ്ടാമതായിരുന്ന ബിജെപി പിന്നീട് രണ്ടു ടേം തുടര്ഭരണം നേടുന്നതാണ് പാലക്കാട്ട് കണ്ടത്. 2025ല് തുടര്ഭരണവും ഹാട്രിക്കും തേടി മത്സരത്തിനിറങ്ങുകയാണ് ബിജെപി.
2010ല് പാലക്കാട് നഗരസഭ ഭരിച്ചത് യുഡിഎഫായിരുന്നു. അവര്ക്ക് 22 കൗണ്സിലര്മാരായിരുന്നു. ബിജെപി 14 സീറ്റുകള് നേടിയപ്പോള് ആറ് സ്വതന്ത്രര് ജയിച്ചു വന്നു. ഇടതുമുന്നണി 8 സീറ്റും നേടി. സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയില് യുഡിഎഫ് നഗരസഭ ഭരിച്ചു. 24 സീറ്റ് നേടിയ ബിജെപിയായിരുന്നു 2015 ല് പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി. യുഡിഎഫ് 18, എല്ഡിഎഫ് 6, സ്വതന്ത്രര് 4 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷി നില. ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരുടെ കൂടെ പിന്തുണയില് ബിജെപി ഭരിച്ചു. 2020 ല് പാലക്കാട്ട് ബിജെപി വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരണം പിടിക്കുന്നതും കണ്ടു. 52 അംഗ നഗരസഭാ കൗണ്സിലില് അവര്ക്ക് 28 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതാണ് പാലക്കാടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത. തമിഴ് വോട്ടർമാരാണ് അതിർത്തികളില് ഏറെയും. പൊതുജന പ്രശ്നങ്ങള് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ജനകീയ പാർട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയും ഇവിടെ കാണാനാകും. 2010ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നോട്ടയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് ലീഡ് ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തും ഈ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലാണ്.
പാലക്കാട്, പെരിന്തൽമണ്ണ, പൊന്നാനി, ഒറ്റപ്പാലം, ആലത്തൂർ, ചിറ്റൂർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണ യൂണിറ്റായി 1957 ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ല രൂപീകൃതമായത്. കാലാന്തരത്തില് വെട്ടിമാറ്റലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും നടന്ന് പാലക്കാട് ഇന്നീ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറി. ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 13 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും 88 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് പാലക്കാടിന്റെ തദ്ദേശ ചിത്രം. ഇനി അല്പം 'നെല്ലറ' രാഷ്ട്രീയം പറയാം.
2010 - ഇടത്തോട്ട് ചാഞ്ഞ പഞ്ചായത്തുകള്, പക്ഷേ നഗരസഭയില് കഥ വേറെ
പാലക്കാട് ഇടതു കോട്ടയെന്ന് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 2010ലേത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ചിത്രം മറിക്കുമ്പോള് ഇടതിന് അത്രകണ്ട് സുഖകരമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പാലക്കാടൻ കാറ്റ് അവർക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ വീശി. വിജയം പക്ഷേ പ്രതീക്ഷക്കൊത്തതായിരുന്നില്ല, തെല്ലൊന്ന് മങ്ങിയിരുന്നു.
2010 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 29 ഡിവിഷനുകളുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് 18 എണ്ണമായിരുന്നു ഇടതിന് നേട്ടം. 11 ഡിവിഷൻ യുഡിഎഫും പിടിച്ചു. 13 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് എട്ടെണ്ണമാണ് എല്ഡിഎഫ് നേടിയത്. അഞ്ചെണ്ണം യുഡിഎഫും നേടി. 91 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് 51 എണ്ണം പിടിച്ചാണ് എല്ഡിഎഫ് കരുത്ത് കാട്ടിയത്. 36 എണ്ണത്തില് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. നാല് പഞ്ചായത്തുകള് പിടിച്ചത് മറ്റുള്ള പാർട്ടികളായിരുന്നു. 2010ല് നാല് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണ് പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് രണ്ടില് എല്ഡിഎഫും രണ്ടില് യുഡിഎഫും വിജയിച്ചു.
വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നോക്കുമ്പോള്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് നിന്ന് 654319 വോട്ടുകളാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പെട്ടിയിലെത്തിയത്. 627402 വോട്ടുകള് യുഡിഎഫും നേടി. 59824 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയ്ക്ക് നേടാനായത്. മറ്റ് പാർട്ടികള് 36344 വോട്ടുകളും നേടി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് എല്ഡിഎഫ് 637834 വോട്ടുകള് നേടിയപ്പോള് യുഡിഎഫ് 629609 വോട്ടുകള് നേടി. 75873 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. മറ്റുള്ള പാർട്ടികള് 32340 വോട്ടുകളും നേടി.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് 601044 വോട്ടുകളാണ് ഇടതിന് ലഭിച്ചത്. യുഡിഎഫിനാകട്ടെ 571666 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. ബിജെപിയും സഖ്യവും നേടിയത് 46601 വോട്ടുകളാണ്. ബിഎസ്പി, എഐഎഡിഎംകെ, എസ്ഡിപിഐ, പിഡിപി തുടങ്ങിയവരും മത്സര രംഗത്ത് സജീവമായ പാലക്കാട് 2010ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പഞ്ചായത്തില് ഇവർ നേടിയത് 159543 വോട്ടുകളാണ്. നഗരസഭ/കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളില് കരുത്ത് കാട്ടിയത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ്. 50628 വോട്ടുകള് നേടിയായിരുന്നു തേരോട്ടം. എല്ഡിഎഫ് പക്ഷേ 32296 വോട്ടുകളില് ഒതുങ്ങി. ബിജെപിയ്ക്ക് 21883 വോട്ടുകളും മറ്റുള്ള പാർട്ടികള്ക്ക് 38092 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു.
കോ-ലീ-ബി സഖ്യം ആരോപണം ഉയർന്ന 2015
പാലക്കാട് നഗരസഭാ ഭരണം ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ബിജെപി അംഗത്തിനിറങ്ങിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. വിട്ടുകെടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷവും തയാറായിരുന്നില്ല. വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിക്കുമെന്ന് ഇടതു നേതാക്കളും പലകുറി പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങള് എണ്ണി പറഞ്ഞായിരുന്നു യുഡിഎഫ് പ്രചരണത്തിനെത്തിയത്. എന്നാല് വോട്ടർമാക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ഇടതിനെ ഒതുക്കാൻ പാലക്കാട് നഗരസഭയില് കോ-ലീ-ബി സഖ്യം (കോണ്ഗ്രസ്, ലീഗ്, ബിജെപി) ഉണ്ടെന്ന് വോട്ടർമാരും ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു.
ഫലം വന്നപ്പോള് പാലക്കാട് ചുവന്നു തുടുത്തു. 78.90 ശമാനം പോളിങ്ങാണ് 2015ല് പാലക്കാട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 30 സീറ്റുകളില് 27ഉം നേടി എല്ഡിഎഫ് കരുത്ത് കാട്ടി. യുഡിഎഫിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. എന്നാല് നഗരസഭകളുടെ കാര്യത്തില് കഥ മറിച്ചായിരുന്നു. ഏഴ് നഗരസഭകളില് നാലെണ്ണം യുഡിഎഫ് നേടി. എല്ഡിഎഫ് ആകട്ടെ രണ്ടില് ഒതുങ്ങി. പ്രബലമായ പാലക്കാട് നഗരസഭ സ്വന്തമാക്കി ബിജെപി ശക്തിതെളിയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ബിജെപി ഭരണത്തിലെത്തി. കടുത്ത ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് അക്കാലത്ത് പാലക്കാട് വേദിയായത്.
13 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് എല്ഡിഎഫ് തൂത്ത് വാരിയത് 11 എണ്ണമാണ്. യുഡിഎഫ് രണ്ടിലൊതുങ്ങി. 88 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ഉള്ള പാലക്കാട്ട് 71 പഞ്ചായത്തും ചുവന്നു. യുഡിഎഫിന് ജയിക്കാനായത് 17 പഞ്ചായത്തുകളും.
2020: ബിജെപിക്ക് കിനാവും, യുഡിഎഫിന് കണ്ണീരും
യുഡിഎഫിന് കണ്ണീര് സമ്മാനിച്ച വർഷം. ഭരണം കയ്യാളിയിരുന്ന പ്രധാന നഗരസഭകളെല്ലാം കയ്യില് നിന്ന് വഴുതി. ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലവും ചെർപ്പുളശ്ശേരിയും പട്ടാമ്പിയും (നഗരസഭകള്) കൈ വിട്ടു. പകരം കിട്ടിയത് മണ്ണാർക്കാട് മാത്രം. പട്ടാമ്പിയില് 11 സീറ്റുകള് നേടിയിട്ടും യുഡിഎഫിന്റെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. 10 സീറ്റുകള് നേടിയ എല്ഡിഎഫിന് ആറ് സീറ്റുകള് നേടിയ വി ഫോർ പട്ടാമ്പിയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ ചുണ്ടിനും കപ്പിനും ഇടയില് യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായി.
ഒരമ്മ പെറ്റ അളിയൻമാരെ പോലെ, സിപിഎമ്മും സിപിഐയും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളും കാണേണ്ടി വന്നു ഇക്കുറി പാലക്കാടിന്. ഐകമത്യം മഹാബലമെന്ന് പക്ഷേ സിപിഐ മനസിലാക്കി കാണണം. ഇടഞ്ഞ് മത്സരിച്ച ഇടങ്ങളിലെല്ലാം സിപിഎമ്മിനായിരുന്നു വിജയം. ഇത് സിപിഎമ്മിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നന്നേ വർധിപ്പിച്ചു.
2015, 2020 - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ, കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
29 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലേക്കാണ് 2020ല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 26 ഡിവിഷനുകള് എല്ഡിഎഫ് പിടിച്ചു. മൂന്നെണ്ണം യുഡിഎഫും. 13 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് ഉള്ളതില് 11ഉം ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്നു. യുഡിഎഫ് ഇത്തവണയും രണ്ടിലൊതുങ്ങി. പഞ്ചായത്തുകളുടെ കാര്യത്തില് 88ല് 61ആണ് ഇത്തവണ എല്ഡിഎഫിന് നേടാനായത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 71 എണ്ണം നേടിയാണ് എല്ഡിഎഫ് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. 17ല് നിന്ന് 20 ആക്കി യുഡിഎഫ് സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ചു. ഏഴിടങ്ങളില് ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്നതും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
യുഡിഎഫ് അടപടലം തകർന്നെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. അപരന്മാർ യുഡിഎഫിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരന്നു. എന്നാല് അപര പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെന്നാണ് യുഡിഎഫ് പറഞ്ഞത്. പരാജയത്തിന്റെ കാരണം തെരഞ്ഞ് പോയതല്ലാതെ വ്യക്തമായൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ യുഡിഎഫിനും സാധിച്ചില്ല. മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ ബിജെപിയ്ക്കും പക്ഷേ പാലക്കാട് നഗരസഭയില് മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നതും, മറ്റൊരിടത്തും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായില്ല എന്നതും വലിയ വേദനയായി.
അവിശ്വാസത്തില് തലവര മാറി; കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു
പാലക്കാടിന്റെ 2020 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില് കൊപ്പം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനെ പരാമർശിക്കാതെ വയ്യ. ഏറെ ടിസ്റ്റുകളും സർപ്രൈസുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കൊപ്പത്തിന്റെ ഫലം. പട്ടാമ്പി താലൂക്കിലാണ് 17 വാർഡുകളുള്ള കൊപ്പം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണമാകട്ടെ എല്ഡിഎഫിന്റെ കയ്യിലും. സിപിഎമ്മിന് ഏഴ് അംഗങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗിന് നാല് അംഗങ്ങളും കോണ്ഗ്രസിന് മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ബിജെപിയ്ക്ക് ഒരംഗവും രണ്ട് സ്വതന്ത്രന്മാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള് ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ടോസിലൂടെ ഇടതുപക്ഷം ഭരണത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാല് 2022ല് ബിജെപി അംഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ യുഡിഎഫ് ഭരണം അട്ടിമറിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും കോണ്ഗ്രസിന്റെയും സ്വതന്ത്രന്റെയും വോട്ടിനൊപ്പം ബിജെപി അംഗത്തിന്റെ വോട്ടുകൂടി കിട്ടിയതോടെ ഭരണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു.
ടൈ നിലയിലായിരുന്ന പഞ്ചായത്തില് ടോസ് നേടിയ എല്ഡിഎഫിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും യുഡിഎഫിന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും ലഭിക്കുകയായിരന്നു. 2022 ഏപ്രിലില് ബിജെപി അംഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ എല്ഡിഎഫിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ യുഡിഎഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് പാസാവുകയും പിന്നാലെ എല്ഡിഎഫിന് പഞ്ചായത്ത് നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞടുപ്പില് നിന്ന് ബിജെപി അംഗം വിട്ടുനിന്നു. ശേഷം നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധി പ്രസിഡന്റായി.
കോലീബി സഖ്യം കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണം അട്ടിമറിച്ചെന്നായിരുന്നു ഇടത് വാദം. എന്നാല് പിന്നീട് കൊപ്പം കണ്ടത് അവിശ്വാസങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ്. യുഡിഎഫിനെ താഴെയിറക്കാൻ കിണഞ്ഞു പോരാടുകയായിരുന്നു ഇടത് പാളയം.
നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഭാവി നേടിയ പഞ്ചായത്തുകള്
2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞുപോകുമ്പോള് മങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും പ്രധാനമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള് ഇടതുപക്ഷത്തിന് സീറ്റധികം ലഭിച്ചു. എന്നാല് ഒരു സിപിഎം അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധു ആകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായി. പിന്നീട് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ കോണ്ഗ്രസിലെ ഗോകുല്ദാസ് മങ്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആകുകയായിരുന്നു.
ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തും വാർത്തകളില് ഇടംനേടിയ പഞ്ചായത്താണ്. ലീഗിനെ പിന്തുയ്ക്കുന്ന സിപിഎമ്മിനെയും സിപിഎമ്മിനെ പിന്തുണച്ച ലീഗിനെയും കണ്ടതാണ് ചാലിശ്ശേരി. 2020 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോണ്ഗ്രസ് അംഗം എവി സന്ധ്യ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചതോടെയാണ് ചാലിശ്ശേരി വീണ്ടും ചർച്ചയായത്. പാർട്ടി നിർദേശത്തോടെയാണ് സന്ധ്യയുടെ രാജി എന്നായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ് വാദം. എന്നാല് കോണ്ഗ്രസിലെ പടലപ്പിണക്കമാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന് പുറമെ മെമ്പര് സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കാൻ സന്ധ്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയന്നു.
സന്ധ്യയുടെ രാജിയോടെ ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഭരണം അനിശ്ചിതത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി. യുഡിഎഫിനും എല്ഡിഎഫിനും ഏഴെന്ന തരത്തിലേക്ക് അംഗബലമെത്തി. പിന്നാലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. എന്നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വിജേഷ് കുട്ടനും എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പിവി രജീഷും ഏഴ് വീതം വോട്ടുകള് നേടിയതോടെ പ്രസിഡന്റിനെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. യുഡിഎഫിനെ ഭാഗ്യം തുണച്ചു, വിജേഷ് കുട്ടനാണ് നറുക്ക് വീണത്.
നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഭാവി തെളഞ്ഞ മറ്റൊരു പഞ്ചായത്താണ് കുഴല്മന്ദം. കോണ്ഗ്രസിനും സിപിഎമ്മിനും എട്ട് സീറ്റുകള് വീതമുണ്ട് കുഴല്മന്ദത്ത്. നറക്കെടുപ്പിലൂടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കോണ്ഗ്രസിന്റെ മിനി നാരായണൻ പ്രസിഡന്റാകുകയായിരുന്നു.
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വടകര സീറ്റില് നിന്ന് മത്സരിക്കാന് ഷാഫി പറമ്പില് പാലക്കാട് എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജി വച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാലക്കാട്ട് യുഡിഎഫ് വന് നേട്ടമുണ്ടാക്കി. 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി വികെ ശ്രീകണ്ഠന് നേടിയ ഭൂരിപക്ഷവും യുഡിഎഫിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണ്. നഗരപരിധിയിലെ നഷ്ട പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാന് ഇടതുമുന്നണിയും രംഗത്തുണ്ട്. മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൂടി വേദിയൊരുങ്ങുമ്പോള് കേരളം പോലും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. ആര് വാഴും ആര് വീഴും എന്ന് കണ്ടറിയാം.