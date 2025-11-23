തദ്ദേശപ്പോരിൻ്റെ ചിത്രം തെളിയുന്നു, ജനവിധി തേടാൻ 98,451 സ്ഥാനാർഥികൾ, മുന്നില് സ്ത്രീകള്
Published : November 23, 2025 at 9:00 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദേശപത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. ഇതോടെ മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശ ചിത്രം തെളിയുന്നു. സ്ഥാനാർഥികൾ സമർപ്പിച്ച പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന അവസാനിച്ചപ്പോൾ 98,451 പേര്ക്കാണ് ജനവിധി തേടാൻ യോഗ്യത ലഭിച്ചത്. 2261 പത്രികകൾ തള്ളി. ആകെ 1,64,427 പത്രികകളാണ് ആകെ സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടത്. നാളെയാണ് നാമനിര്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. സൂക്ഷ്മ പരിശോധന കഴിഞ്ഞതോടെ ഡമ്മി സ്ഥാനാര്ഥികള് ഉടൻ നാമനിര്ദേശ പത്രികകള് പിന്വലിക്കും.
ഇതിനുശേഷം ആകെ എത്രപേര് മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ ചിത്രം പൂര്ണമായും തെളിയും. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന സമയത്തിന് ശേഷം റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർ, മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മലയാളം അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേര് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര്, വിലാസം, അനുവദിച്ച ചിഹ്നം എന്നിവയാണ് ഈ പട്ടികയിലുണ്ടാവുക. അതത് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസറുടെ ഓഫിസിലും ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫിസിലും മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക പരസ്യപ്പെടുത്തും.
മുന്നില് സ്ത്രീകള്
ഇത്തവണ സ്ത്രീ സ്ഥാനാര്ഥികളാണ് മുൻപന്തിയില്. 51,352 പുരുഷന്മാരും 57,227 വനിതകളും ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ഥാനാർഥിയുമാണ് ആകെ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. നവംബർ 22 വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.
ഏറ്റവുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലയായ മലപ്പുറത്ത് 19,950 നാമനിര്ദേശ പത്രികകളാണ് സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 13,595 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. ഏറ്റവും കുറവ് വാര്ഡുകളുള്ള വയനാട്ടിൽ 5,227 നാമനിർദേശ പത്രികകളാണ് ലഭിച്ചത്. ജില്ലയിൽ 3,180 സ്ഥാനാര്ഥികളാണ് ഉള്ളത്.
തൃശൂരും എറണാകുളത്തുമാണ് മലപ്പുറത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവുമധികം നാമനിർദേശ പട്ടിക ലഭിച്ച ജില്ലകൾ. 17,168 നാമനിര്ദേശ പത്രികൾ തൃശൂരും 16,698 പത്രികകൾ എറണാകുളത്തും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
ഇത്തവണത്തെ തദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സ്ത്രീ സ്ഥാനാർഥികളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം പ്രകടമാണ്. മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് സ്ത്രീകൾ നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. 9,833 സ്ത്രീകളാണ് പത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. ജില്ലയിൽ 3174 പേരുടെ പത്രിക തള്ളിതിനെ തുടർന്ന് 6,659 വനിത സ്ഥാനാർഥികളാണ് നിലവിലുള്ളത്.
എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നാമനിര്ദേശ പത്രിക തള്ളിയത്. 6,606 അപേക്ഷകളാണ് ഇവിടെ തള്ളിയത്. മലപ്പുറത്ത് 6,364 അപേക്ഷകളും തൃശൂരിൽ 6,089 പത്രികകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് 4,068 അപേക്ഷകളുമാണ് തള്ളിയത്. ഏറ്റവും കുറവ് അപേക്ഷകള് തള്ളിയത് കാസർകോടാണ്. 1,296 അപേക്ഷകളാണ് തള്ളിയത്. തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് ട്രാന്സ് ജെന്ഡറുകള് പത്രിക സമര്പ്പിച്ചതിൽ രണ്ട് പേരുടെ അപേക്ഷ തള്ളി.
നാമനിദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ദിനമായ ഇന്നലെ (നവംബർ 22) 45,652 പേരാണ് പത്രിക നൽകിയത്. ഇതില് 22,725 പുരുഷന്മാരും 22,927 വനിതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു സ്ഥാനാർഥിയോ, ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം നാമനിർദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയിലും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
