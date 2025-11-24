ETV Bharat / state

കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നിടത്ത് കൂടി എല്‍ഡിഎഫ്; തദ്ദേശപ്പോരിൻ്റെ ചിത്രം ഉടനറിയാം

സ്ഥാനാർഥിത്വം മാറിമറിയുന്ന സാഹചര്യം. സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കും.

CPIM Flag (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 24, 2025 at 11:25 AM IST

3 Min Read
കണ്ണൂർ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നിടത്ത് കൂടി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് എതിരില്ല. ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ മൂന്നിടത്താണ് എതിരില്ലാതെ എൽഡിഎഫിന് വീണ്ടും വിജയം. കോടല്ലൂർ, തളിയിൽ വാർഡുകളിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പത്രികകൾ പുനർ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയിൽ തള്ളിയതോടെയാണ് എതിരില്ലാതായത്.

സ്ഥാനാർഥികളെ നിർദേശിച്ചവർ പിൻവാങ്ങിയതാണ് പത്രികകൾ തള്ളാൻ കാരണം. നിലവിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് എതിരാളികൾ ഇല്ല. അതേസമയം, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഏകദേശ മത്സര ചിത്രം ഇന്നറിയാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അടത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പോരാട്ട ആവേശം കൂടുകയാണ് രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സ്ഥാനാർഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കുമെല്ലാം. സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാകുമെന്ന് ഇന്ന് മനസിലാകും.

സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതാവും പിൻവലിക്കൽ സമയത്തിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം. സ്ഥാനാർഥികളെയും നിർദേശകരെയും സിപിഎം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്ന ആന്തൂർ നഗരസഭ, മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

ആന്തൂർ മലപ്പട്ടം കണ്ണപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഒമ്പത് ഇടത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ സിപിഎം വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ആന്തൂരിൽ രണ്ടും മലപ്പട്ടത്‌ മൂന്നും കണ്ണപുരത്ത് നാലും വാർഡുകളിൽ സിപിഎം ന് എതിരാളികൾ ഇല്ല. ആന്തൂരിൽ രണ്ടാം വാർഡ് ആയ മോറാഴയിലും 19ാം വാർഡ്‌ ആയ പൊടികുണ്ടിലും മറ്റാരും പത്രിക നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കെ. രജിതയും കെ പ്രേമരാജനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇനി ഇവരാകും ആ നാടിനെ നയിക്കുന്നത്.

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നിരവധി ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും ഉയർന്നു വന്നു. സ്ഥാനാർഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്ന നാലു വാർഡിലെ പത്രികകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ഭരണാധികാരിയുടെ തീരുമാനമാണ് നിർണായകമാവുക.

സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതായി യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ച സ്ഥാനാർഥി കെ ലിവ്യ നഗരസഭ ഓഫീസിൽ എത്തി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി കാണിച്ച് കത്ത് നൽകി. ആന്തൂരിലെ 26- അഞ്ചാംപീടിക വാർഡിലെ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു ലിവ്യ. എന്നാൽ ഭരണാധികാരി അംഗീകരിച്ച പത്രിക തള്ളാനാവില്ല എന്ന യുഡിഎഫ് ഏജൻ്റിൻ്റെ വാദത്താലാണ് പത്രിക നിലനിർത്തിയത്.

10,13, 18 വാർഡുകളിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ നിർദേശകരാണ് പത്രികയിൽ ഒപ്പിട്ടത്. തങ്ങളല്ലെന്ന് ഭരണാധികാരിക്ക് മുന്നിലെത്തി സ്ഥാനാർഥികൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇവരെ സിപിഎം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥാനാർഥിത്വം മാറിമറിയുന്ന സാഹചര്യമാണ്. എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന് ഇന്നത്തോടെ വ്യക്തമാവും. എത്ര സീറ്റിൽ എതിരില്ലാതെ എൽഡിഎഫ് ജയിക്കുമെന്നും ഉച്ചയ്‌ക്ക് 3 മണിക്ക് ശേഷം അറിയാം.

ചുവപ്പ് കാറ്റിൽ മലപ്പട്ടം,കണ്ണപുരം, ആന്തൂർ

മലപ്പട്ടത് 12 ആം വാർഡിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പി നിത്യശ്രീയുടെ പത്രിക തള്ളിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിത്യശ്രീയുടെ പത്രിക തള്ളിയതോടെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി എം പി ഷികിലയ്ക്ക് മലപ്പട്ടത് മത്സരിക്കാൻ എതിരാളികൾ ഇല്ലാതായി.

മറ്റാരും പത്രിക നൽകാത്തതിനാൽ അഞ്ചാം വാർഡ് അടുവാപുറം നോർത്തിലും ആറാം വാർഡ് അടുവാപുറം സൗത്തിലും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളായ ഐ വി ഒതേനൻ, സി കെ ശ്രേയ എന്നിവർ ജയം ഉറപ്പിച്ചു. കണ്ണപുരത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടന പരമായ വീഴ്‌ചകളാണ് നാലിടത്ത് സിപിഎം എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചത്.

13-ാം വാർഡ് ഇടക്കെപ്പുറം സൗത്തിൽ പി രതിക്കും പതിനാലാം വാർഡ് ഇടക്കേപ്പുറം സെൻട്രൽ പി വി രേഷ്‌മയ്ക്കും എതിരാളികൾ ഇല്ലായിരുന്നു. പത്താം വാർഡ് തൃക്കോത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ പത്രിക തള്ളിയതോടെ സിപിഎമ്മിലെ പ്രേമാ സുരേന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

പത്രിക തള്ളിയത് പാർട്ടിയുടെ വീഴ്‌ചയാണെന്ന് ആരോപിച്ച മൂന്നാംവാർഡായ കണ്ണപുരം സെൻട്രലിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഷെറി ഫ്രാൻസിസ് പത്രിക പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെ സിപിഎമ്മിലെ കെ സജിനയ്ക്കും എതിരില്ലാതായി. കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ മറ്റ് രണ്ടു പത്രികകളിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും. 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ 18 വാർഡുകളിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടിരുന്നു.

ആകെ 11167 പത്രികകൾ

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആകെ 11167 പേരാണ് പത്രിക നൽകിയത്. ഇതിൽ 5899 പത്രിക നൽകിയത് സ്ത്രീകളാണ്. 5268 പുരുഷന്മാരും പത്രിക നൽകി. ജില്ലയിൽ 8243 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് 4322 സ്ത്രീകളും 3921 പുരുഷന്മാരും.

Also Read: കാസർകോട് യുഡിഎഫിൽ സീറ്റ് തർക്കം രൂക്ഷം; മഞ്ചേശ്വരത്തെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് പൂട്ടി

