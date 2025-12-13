പച്ചയില് മുങ്ങി മലപ്പുറം, ശബരിമല ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് തൊട്ടെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ്
ജില്ലയില് സിപിഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ആകെ മേല്ക്കയ്യുള്ള നിലമ്പൂര്, പെരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭകളില് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.
Published : December 13, 2025 at 4:41 PM IST
മലപ്പുറം: മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കോണിയില് കൈപിടിച്ച് യുഡിഎഫിന് മലപ്പുറത്ത് ഉജ്ജ്വല ജയം. സംസ്ഥാനത്ത് ആഞ്ഞടിച്ച യുഡിഎഫ് തരംഗത്തില് ജില്ലയിലെ പച്ചക്കോട്ട കോട്ടയായി തന്നെ നിലനിന്നപ്പോള് എല്ഡിഎഫിൻ്റെ അടിവേര് ഇളകി. ജില്ലയില് സിപിഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ആകെ മേല്ക്കയ്യുള്ള നിലമ്പൂര്, പെരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭകളില് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിന്ന പെരിന്തല്മണ്ണയില് യുഡിഎഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി. കോട്ടതകര്ത്ത് 37 വാര്ഡുകളില് 21 ഇടത്ത് യുഡിഎഫ് ജയിച്ചു. നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫിന് ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവരവ്. ആകെയുള്ള 36 ഡിവിഷനുകളിൽ 28 സീറ്റും നേടി ആധികാരിക വിജയത്തോടെയാണ് യുഡിഎഫ് നഗരസഭ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് കരകയറി മുസ്ലിം ലീഗ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.
കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച മുഴുവൻ സീറ്റിലും പരാജയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ലീഗ് ഇത്തവണ ഒമ്പതിൽ ഏഴ് സീറ്റ് നേടി ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 27 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് 21 ഇടങ്ങളിൽ വിജയിച്ചതോടെയാണ് യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഭരണസമിതിയിലെ പ്രമുഖർക്ക് കനത്ത പരാജയമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷ അരുമാ ജയകൃഷ്ണൻ, മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവും നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ കക്കാടൻ റഹീം, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷൈജിമോൾ, യുകെ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ പരാജയപ്പെട്ടു. ബിജെപി കൗൺസിലർ വിജയനാരായണൻ ആശുപത്രിക്കുന്ന് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിജയിച്ചു.
ഭരണം മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എല്ഡിഎഫ് വര്ഗീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്ന് ലീഗ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് UDFൻ്റെ തകർപ്പൻ വിജയമെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് UDFൻ്റെ തകർപ്പൻ വിജയമെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ UDFന് ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിജയം നേടാനായി ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദിയെന്നും തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു.
കേരള ഭരണം യുഡിഎഫ് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും ഇത് ചരിത്ര വിജയമെന്നും പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. ഭരണവിരുദ്ധവികാരത്തിനൊപ്പം കൂനിന്മേല്കുരുവായി വന്ന ശബരിമല ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് തൊട്ടു. അതിനൊപ്പം വര്ഗീയതയെ എല്.ഡി.എഫ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കേരളം അത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിച്ചുവെന്നും ലീഗ് നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മന്ത്രിയുടെ നാട്ടില് പൂജ്യം സീറ്റ്
കായിക മന്ത്രി അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ താനൂര് നഗരസഭയില് എല്ഡിഎഫ് തകര്ന്നടിഞ്ഞു. ഒരു സീറ്റില് പോലും ഇടത് സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് ജയിക്കാനായില്ല. താനൂരില് യു.ഡി.എഫ് - 31, എൽ. ഡി. എഫ് - 0, എന്.ഡി.എ - 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് നില. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എല്ഡിഎഫിന് 6 സീറ്റുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടപ്പ് 2025 ഫലം: മലപ്പുറം ജില്ല
നഗരസഭകളിലെ കക്ഷി നില
ആകെ നഗരസഭകൾ - 12
യു.ഡി.എഫ് - 11
എൽ.ഡി.എഫ് - 1
ആകെ നഗരസഭാ ഡിവിഷനുകൾ - 505
യു.ഡി.എഫ് - 333
എൽ.ഡി.എഫ് - 88
എൻ.ഡി.എ - 17
മറ്റുള്ളവർ - 67
നഗരസഭകൾ (ബ്രാക്കറ്റിൽ ആകെ ഡിവിഷനുകൾ)
കൊണ്ടോട്ടി (41)
യു.ഡി.എഫ് - 31
എല്.ഡി.എഫ് - 2
മറ്റുള്ളവര് - 8
കോട്ടക്കല് (35)
യു.ഡി.എഫ് - 25
എല്.ഡി.എഫ് - 5
എന്.ഡി.എ - 2
മറ്റുള്ളവര് - 3
മലപ്പുറം (45)
യു.ഡി.എഫ് - 35
എല്.ഡി.എഫ് - 6
മറ്റുള്ളവര് - 4
മഞ്ചേരി (53)
യു.ഡി.എഫ് - 34
എല്.ഡി.എഫ് - 11
എന്.ഡി.എ - 1
മറ്റുള്ളവര് - 7
നിലമ്പൂര് (36)
യു.ഡി.എഫ് - 26
എല്.ഡി.എഫ് - 6
മറ്റുള്ളവര് -04
പരപ്പനങ്ങാടി (46)
യു.ഡി.എഫ് - 33
എല്.ഡി.എഫ് - 3
എന്.ഡി.എ - 3
മറ്റുള്ളവര് - 7
പെരിന്തല്മണ്ണ (37)
യു.ഡി.എഫ് - 15
എല്.ഡി.എഫ് - 14
മറ്റുള്ളവര് - 8
പൊന്നാനി (53)
യു.ഡി.എഫ് - 16
എല്.ഡി.എഫ് - 31
എന്.ഡി.എ - 2
മറ്റുള്ളവര് - 4
താനൂര് (45)
യു.ഡി.എഫ് - 31
എൽ. ഡി. എഫ് - 0
എന്.ഡി.എ - 8
മറ്റുള്ളവര് - 6
തിരൂര് (40)
യു.ഡി.എഫ് - 28
എല്.ഡി.എഫ് - 7
എന്.ഡി.എ - 1
മറ്റുള്ളവര് - 4
തിരൂരങ്ങാടി (40)
യു.ഡി.എഫ് - 34
എല്.ഡി.എഫ് - 1
മറ്റുള്ളവര് - 5
വളാഞ്ചേരി (34)
യു.ഡി.എഫ് - 25
എല്.ഡി.എഫ്