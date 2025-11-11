ETV Bharat / state

മുസ്‌ലിം ലീഗിന്‍റെ ഉരുക്കു കോട്ട, കേരളം ഇടത്തോട്ട് ചാഞ്ഞപ്പോഴും കുലുങ്ങാത്ത മണ്ണ്; മലബാറിന്‍റെ രണഭൂമിയില്‍ രാഷ്‌ട്രീയം ഇങ്ങനെ

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോട്ടർമാരുമുള്ള മലപ്പുറം, കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. സമവായവും ഇടംതിരിച്ചിലും കൂറുമാറ്റവും അവിശ്വാസവും മറ്റ് ട്വിസ്റ്റുകളും നിറഞ്ഞ മലപ്പുറം രാഷ്‌ട്രീയം അറിയാം.

Representative Image (ETV Bharat)
ഉമൈമ ഉമ്മർ

ടക്കു നിന്ന് തുടങ്ങിയാല്‍ ജില്ലകളില്‍ അഞ്ചാമൻ. മലയാള ഭാഷ പിറന്ന മണ്ണ്. ജ്ഞാനപ്പാന ഉയിർത്ത ഊര്. മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്‍റെ ഇശലുകള്‍ ഇമ്പം തീർത്ത, മാമാങ്കം കൊടിയേറിയ, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില്‍ രക്തം ചിന്തിയ നാട്. മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവും സമന്വയിക്കുന്ന, പർവത നിരകളും അഴിമുഖങ്ങളും കായലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും പക്ഷി-വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും സർവകലാശാകളും സർവകലാശാല ക്യാമ്പസുകളും അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളവും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഭൂമി. പറഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ മലപ്പുറം കേരള സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ എണ്ണമറ്റതാണ്.

1969 ജൂണ്‍ 16ന് രൂപം കൊണ്ടതാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. ഏഴ് താലൂക്കുകളും 15 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും 12 നഗരസഭകളും 94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളത്. വടക്ക് കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളും വടക്ക് കിഴക്ക് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയും തെക്ക്-തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് തൃശൂർ ജില്ലയും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മലപ്പുറം ജനസാന്ദ്രതയേറിയ ജില്ലകളില്‍ ഒന്നാണ്. 2011ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം 41,10956 പേരാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് ജനസംഖ്യയില്‍ മുന്നിലും വിസ്‌തൃതിയില്‍ മൂന്നാമതുമാണ് മലപ്പുറം.

നാടുകാണി ചുരം (Malappuram Distric official Website)

മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ രൂപീകരണം പോലും കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഇടയ്‌ക്കിടെ വലിയ ചർച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവയ്‌ക്കാറുണ്ട് എന്നതിന് കാലം സാക്ഷിയാണ്. മറ്റൊരു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൂടി കളമൊരുങ്ങുമ്പോള്‍, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വോട്ടർമാരുമുള്ള മലപ്പുറം എന്തു വിധിയെഴുതും എന്നതും പ്രധാനമാണ്. മലപ്പുറം ജില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ സൃഷ്‌ടിയാണെന്ന് ഇടത് നേതാക്കളും, മലപ്പുറം തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗും പറയുമ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞകാലം മലപ്പുറത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ കാറ്റ് എങ്ങിനെ വീശിയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

മലപ്പുറം 2010 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഏഴ് നഗരസഭകളോടെ മലപ്പുറം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട വർഷം. മലപ്പുറം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണാണ്. യുഡിഎഫിന്‍റെ മലപ്പുറത്തെ ജൈത്രയാത്രക്ക് പിന്നില്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗ് ആണ് പ്രബല ശക്തി. ലീഗിനോട് ഇടഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസിനോ യുഡിഎഫിലെ മറ്റ് കക്ഷികള്‍ക്കോ മലപ്പുറത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഒരില അനക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്നത് പകല്‍ പോലെ വ്യക്തം.

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2010 ഫലം (ETV Bharat)

2010ല്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫിന് തന്നെയായിരുന്നു മേല്‍ക്കോയ്‌മ. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ 55.05 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണം പിടിച്ചത്. എല്‍ഡിഎഫിന് 32.97 ശതമാനത്തില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ബിജെപിയ്‌ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന മണ്ണല്ല മലപ്പുറത്തിന്‍റേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 5.49 ശതമാനം എന്ന നിലയിലാണ് വോട്ട് നേടിയതും. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ 51.85 ശതമാനം വോട്ട് യുഡിഎഫും 31.76 ശതമാനം എല്‍ഡിഎഫും നേടി. ബിജെപി 3.95 ശതമാനം മാത്രമാണ് വോട്ട് നേടിയത്.

മലപ്പുറം - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2010 ഫലം (ETV Bharat)
2010ലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം (ETV Bharat)

കോണ്‍ഗ്രസും ലീഗും ഇടഞ്ഞ 2015

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതില്‍ക്കല്‍ എത്തി നിന്നപ്പോഴും ലീഗും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മില്‍ മുഖംതിരിച്ചത് തെല്ലൊന്നുമല്ല മലപ്പുറത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയത്തെ ആശങ്കയിലാക്കിയത്. ലീഗിന്‍റെ വല്യേട്ടൻ ചിന്താഗതി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും, കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടുവീഴ്‌ചയ്‌ക്ക് തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗും കണ്ടിടത്തുവച്ചെല്ലാം തമ്മില്‍ കുത്തിയത് ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചു. ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റ്, ലീഗ് ജില്ലാ ജെനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ പോലും ഈ തമ്മിലടി വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു.

പല പഞ്ചായത്തുകളിലും അവിശ്വാസം കൊണ്ട് വന്ന് പ്രസിഡന്‍റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് എന്നിവരെ കസേരകളില്‍ നിന്നിറക്കിയതോടെ ഇടഞ്ഞ ബന്ധം. ഇടക്കെപ്പോഴോ ഇരു പാർട്ടികളും സിപിഎമ്മുമായി കൈ കോർക്കും എന്ന തരത്തില്‍ വരെ കാര്യങ്ങള്‍ എത്തിയിരുന്നു. പകുതിയോളം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും കോണ്‍ഗ്രസും ലീഗും ചേരി തിരിഞ്ഞാണ് മത്സരത്തെ നേരിട്ടത്. 12 പഞ്ചായത്തുകളും കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയും ഇത്തരമൊരു മത്സരത്തിന് സാക്ഷിയായി. പലയിടങ്ങളിലും ത്രികോണ മത്സരമായിരുന്നു. പതിവുശൈലിയില്‍ ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയ സഖ്യമോ സഹകരണമോ അല്ല അടവു നയം മാത്രമെന്ന് വിശദീകരിച്ചു ലീഗ് നേതാവ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി.

പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (Face Book)

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം (2015)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്എല്‍ ഡി എഫ്യു ഡി എഫ്എന്‍ ഡി എ മറ്റുള്ളവആകെ സീറ്റുകള്‍
1അബ്ദുറഹ്മാന്‍നഗര്‍ 14 721
2ആലംകോട്712 19
3ആലിപ്പറമ്പ്610 521
4അമരമ്പലം510 419
5ആനക്കയം5170123
6അങ്ങാടിപ്പുറം861823
7അരീക്കോട്810 18
8ആതവനാട്7120322
9ചാലിയാര്‍77 14
10ചീക്കോട്214 218
11ചേലേമ്പ്ര462618
12ചെറിയമുണ്ടം2110518
13ചെറുകാവ്6101219
14ചോക്കാട്5110218
15ചുങ്കത്തറ8110120
16എടക്കര5101016
17എടപ്പറ്റ5100015
18എടപ്പാള്‍1261019
19എടരിക്കോട്2120216
20എടവണ്ണ4150322
21എടയൂര്‍881219
22ഏലംകുളം950216
23ഇരിമ്പിളിയം690217
24കാലടി97 16
25കാളികാവ്4100519
26കല്‍പ്പകഞ്ചേരി4130219
27കണ്ണമംഗലം010 1020
28കരുളായി96 15
29കരുവാരക്കുണ്ട്415 221
30കാവന്നൂര്‍990119
31കീഴാറ്റൂര്‍711 119
33കോഡൂര്‍3120419
34കൂട്ടിലങ്ങാടി480719
35കുറുവ412 622
36കുറ്റിപ്പുറം8141023
37കുഴിമണ്ണ99 18
38മക്കരപ്പറമ്പ്150713
39മമ്പാട്7100219
40മംഗലം8110120
41മങ്കട470718
42മാറാക്കര0801220
43മാറഞ്ചേരി882119
44മേലാറ്റൂര്‍880016
45മുന്നിയൂര്‍3170323
46മൂര്‍ക്കനാട്1351019
47മൂത്തേടം870015
48മൊറയൂര്‍0160218
49മുതുവല്ലൂര്‍4110015
50നന്നമ്പ്ര0150621
51നന്നമുക്ക്1151017
52നിറമരുതൂര്‍1160017
53ഊരകം1120417
54ഒതുക്കുങ്ങല്‍0150520
55ഒഴൂര്‍880218
56പള്ളിക്കല്‍8110322
57പാണ്ടിക്കാട്9130123
58പറപ്പൂര്‍0601319
59പെരുമണ്ണ ക്ലാരി2130116
60പെരുമ്പടപ്പ്7110018
61പെരുവള്ളൂര്‍8110019
62പൊന്‍മള2100618
63പൊന്‍മുണ്ടം0110516
64പൂക്കോട്ടൂര്‍4150019
65പോരൂര്‍76 417
66പോത്തുകല്‍790117
67പുലാമന്തോള്‍960520
68പുളിക്കല്‍4160121
69പുല്‍പ്പറ്റ6120321
70പുറത്തൂര്‍1161119
71പുഴക്കാട്ടിരി970117
72തലക്കാട്1260119
73താനാളൂര്‍1310 23
74തവനൂര്‍990119
75താഴേക്കോട്5150121
76തേഞ്ഞിപ്പലം890017
77തെന്നല0100717
78തിരുനാവായ6140323
79തിരുവാലി1220216
80തൃക്കലങ്ങോട്9100423
81തൃപ്പ്രങ്ങോട്1360221
82തുവ്വൂര്‍1160017
83ഊര്‍ങ്ങാട്ടിരി1170321
84വളവന്നൂര്‍1080119
85വള്ളിക്കുന്ന്10112023
86വട്ടംകുളം1270019
87വാഴക്കാട്1711019
88വാഴയൂര്‍1051117
89വഴിക്കടവ്12100123
90വെളിയംകോട്810 18
91വേങ്ങര0160723
92വെട്ടത്തൂര്‍870116
93വെട്ടം7130020
94വണ്ടൂര്‍8150023

2010 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏഴായിരുന്ന മലപ്പുറത്തെ നഗരസഭകള്‍ 2015 ആയപ്പോള്‍ 12 ആയി. പെരിന്തല്‍മണ്ണ, മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം, തിരൂർ, പൊന്നാനി, കോട്ടയ്‌ക്കല്‍, നിലമ്പൂർ എന്നിവയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നഗരസഭകള്‍. ഇതില്‍ പെരിന്തല്‍മണ്ണ (LDF) ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം യുഡിഎഫിനൊപ്പവും. 2015ല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയതോടെ ഏഴായിരുന്ന നഗരസഭകല്‍ 12 ആയി. തിരൂരങ്ങാടി, കൊണ്ടോട്ടി, പരപ്പനങ്ങാടി, താനൂർ, വളാഞ്ചേരി എന്നിവയായിരുന്നു പുതിയതായി ചേർത്ത നഗരസഭകള്‍. 12 നഗരസഭകളിലുമായി 479 വാർഡുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇതില്‍ 242 വാർഡുകള്‍ വനിതാ സംവരണ വാർഡുകളായിരുന്നു.

യുഡിഎഫ് മുന്നണി സഖ്യം ഇല്ലാതിരുന്ന പല ഇടങ്ങളും ഇത്തവണ മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടങ്ങളില്‍ പൊതു സ്വതന്ത്രൻമാരെ നിർത്തി എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം കൈ കോർക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലയിലെ പ്രാദേശിക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം. ചെങ്കൊടിയും ത്രിവർണ കൊടിയും ഒന്നിച്ച് ഉയർന്ന് പാറുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസുകള്‍ ഇക്കാലത്ത് മലപ്പുറത്തിന്‍റെ ചിലയിടങ്ങളില്‍ കാണാമായിരുന്നു. വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ണമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പൂച്ചോലമാട് വാർഡ് ഇതിന് തെളിവായിരുന്നു.

തുഞ്ചൻ സ്‌മാരകം (Malappuram Distric official Website)

മലപ്പുറം ജില്ല വിഭജിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയർന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. മുസ്‌ലിം ലീഗിന് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രമേയവും പാസാക്കിയിരുന്നു. മുസ്‌ലിം ലീഗിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ തീരുമാനമായിരുന്നു ജില്ലാ വിഭജനം.

സംസ്ഥാനത്ത് എല്‍ഡിഎഫ് മുന്നിലെത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആകെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടില്‍ 37.36 ശതമാനം നേടിയാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി മുന്നിലെത്തിയത്. ഗ്രാമ, നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്‍ഡിഎഫിന് പിന്തുണയേറി. 37.23 ശതമാനം വോട്ടാണ് ഇത്തവണ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി നേടിയത്. എങ്കിലും യുഡിഎഫ് സീറ്റുകളില്‍ ഇത് അത്രകണ്ട് പ്രതിഫലിച്ചില്ല. എന്നാല്‍ ഇടതിനെയും വലതിനെയും ഞെട്ടിച്ച് ബിജെപി ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തി.

മലപ്പുറം പക്ഷേ യുഡിഎഫിനൊപ്പം കൈ പിടിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കണ്ടത്. 79.7 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 32 ഡിവിഷനുകളില്‍ 27 എണ്ണം യുഡിഎഫ് നേടിയപ്പോള്‍ എല്‍ഡിഎഫ് അഞ്ചെണ്ണത്തിലാണ് ശക്തി തെളിയിച്ചത്. 12 നഗരസഭകളില്‍ ഒമ്പതെണ്ണം യുഡിഎഫിന്‍റെ കൈകളില്‍ ഭദ്രമായിരുന്നു. മൂന്നെണ്ണമാണ് എല്‍ഡിഎഫ് നേടിയത്. 15 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഉള്ളതില്‍ 12ഉം യുഡിഎഫ് നേടി. ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് എല്‍ഡിഎഫിന് ജയിക്കാനായത്. 94 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചത് 51 എണ്ണങ്ങളിലാണ്. മുന്നണിയില്ലാതെ മത്സരിച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ആറെണ്ണം നേടി. 35 എണ്ണത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. രണ്ടെണ്ണം ജനകീയ മുന്നണി നേടുകയായിരുന്നു.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനം

യുഡിഎഫ് നേടിയത്

(എണ്ണത്തില്‍)

എല്‍ഡിഎഫ് നേടിയത്

(എണ്ണത്തില്‍)

മറ്റുള്ളവർ നേടിയത്

(എണ്ണത്തില്‍)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

(ആകെ 32 ഡിവിഷൻ)

27 ഡിവിഷനുകള്‍അഞ്ച് ഡിവിഷനുകള്‍-

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

(ആകെ 15 എണ്ണം)

12 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍-

നഗര സഭകള്‍

(ആകെ 12 നഗര സഭകള്‍)

ഒൻപത് നഗരസഭകള്‍മൂന്ന് നഗരസഭകള്‍-

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍

(ആകെ 94 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍)

51 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍35 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍

മുസ്‌ലിം ലീഗ് - ആറ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍

ജനകീയ മുന്നണി - രണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍

യുഡിഎഫ്-വെല്‍ഫെയർ ബന്ധം; അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് എൻഡിഎ, 2020 ഇങ്ങനെയൊക്കെ

മലപ്പുറം തങ്ങളുടെ ഉരുക്കു കോട്ട എന്നതായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് പല അവസരങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഫലം വന്നപ്പോള്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗിന് തെല്ലുപോലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടിവന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഇടത് തേരോട്ടം പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നപ്പോഴും, ഇളക്കം തട്ടാതെ മലപ്പുറത്തെ യുഡിഎഫിനൊപ്പം ചേർത്തുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു മുസ്‌ലിം ലീഗ്. അതേസമയം, യുഡിഎഫിന്‍റെ വെല്‍ഫയർ ബന്ധവും ഇത്തവണ മലപ്പുറത്ത് കാണാനായി.

മുൻപത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഴ് ശതമാനത്തിന്‍റെ അധിക പോളിങ്ങാണ് മലപ്പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2020 ആയപ്പോഴേക്ക് 57ല്‍ നിന്ന് 73 പഞ്ചായത്തായി ശക്തികേന്ദ്രം ഉറപ്പിക്കാൻ യുഡിഎഫിനായി. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന നിലമ്പൂർ നഗരസഭ നഷ്‌ടമായത് യുഡിഎഫിന് വലിയ കല്ലുകടിയായിരുന്നു. നിലമ്പൂർ നേടി എല്‍ഡിഎഫ് കരുത്തുകാട്ടി. കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രബലനായ നേതാവ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്‍റെ തട്ടകമായ നിലമ്പൂർ ആദ്യമായി എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തത് ചരിത്രമായി, ആ ചരിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നിലവിലെ നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ മാട്ടുമ്മല്‍ സലീമും. എല്‍ഡിഎഫ് വികസന മുന്നണി എന്ന പേരില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രരെ ഇറക്കിയായിരന്നു ഇത്തവണ മത്സരം.

മാട്ടുമ്മല്‍ സലീം (Face Book)

ഒപ്പം യുഡിഎഫിന്‍റെ കൈയിലിരുന്ന ചില പഞ്ചായത്തുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതും എല്‍ഡിഎഫിന് പെൻതൂവലായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ 27 ഡിവിഷനുകള്‍ ഇത്തവണയും യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തി. എല്‍ഡിഎഫ് അഞ്ച് നേടി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ കാര്യത്തിലും യുഡിഎഫ് വിധി മറിച്ചായിരുന്നില്ല. ഭരണം കയ്യാളിയിരുന്ന 12 ബ്ലോക്കുകളും യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്നെണ്ണം എല്‍ഡിഎഫും നിലനിർത്തി. വെല്‍ഫെയർ പാർട്ടിയുമായി സമവായമുണ്ടായിരുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ് നേട്ടം കൊയ്‌തു.

കോണ്‍ഗ്രസും ലീഗും ഇത്തവണയും ചിലയിടങ്ങളില്‍ പിരിഞ്ഞാണ് മത്സരിച്ചത്. മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ മത്സരമുണ്ടായത്. അതില്‍ കരുവാരകുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. മറ്റ് രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ലീഗ് നേടി. നിലമ്പൂരില്‍ എൻഡിഎ സഖ്യം അക്കൗണ്ട് തുറന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം. എന്നാല്‍ 2015ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപേക്ഷിക്ക് എൻഡിഎയ്‌ക്ക് അഞ്ച് സീറ്റ് കുറവാണ് ലഭിച്ചത്.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം (2020)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്എല്‍ ഡി എഫ്യു ഡി എഫ്എന്‍ ഡി എ മറ്റുള്ളവആകെ സീറ്റുകള്‍
1അബ്ദുറഹ്മാന്‍നഗര്‍ 18 321
2ആലംകോട്108 18
3ആലിപ്പറമ്പ്5110521
4അമരമ്പലം660719
5ആനക്കയം5150323
6അങ്ങാടിപ്പുറം6111523
7അരീക്കോട്710 118
8ആതവനാട്3110822
9ചാലിയാര്‍580114
10ചീക്കോട്1140318
11ചേലേമ്പ്ര293418
12ചെറിയമുണ്ടം4120218
13ചെറുകാവ്4101419
14ചോക്കാട്590418
15ചുങ്കത്തറ690520
16എടക്കര690116
17എടപ്പറ്റ3100215
18എടപ്പാള്‍1032419
19എടരിക്കോട്0120416
20എടവണ്ണ580922
21എടയൂര്‍3100821
22ഏലംകുളം650516
23ഇരിമ്പിളിയം490417
24കാലടി470415
25കാളികാവ്411 419
26കല്‍പ്പകഞ്ചേരി1140419
27കണ്ണമംഗലം0160420
28കരുളായി580215
29കരുവാരക്കുണ്ട്870621
30കാവന്നൂര്‍6120119
31കീഴാറ്റൂര്‍1140419
32കീഴുപറമ്പ്47 314
33കോഡൂര്‍3130319
34കൂട്ടിലങ്ങാടി2110619
35കുറുവ690722
36കുറ്റിപ്പുറം1150723
37കുഴിമണ്ണ0170118
38മക്കരപ്പറമ്പ്050712
39മമ്പാട്1180019
40മംഗലം6110320
41മങ്കട5110218
42മാറാക്കര2130520
43മാറഞ്ചേരി880319
44മേലാറ്റൂര്‍880016
45മുന്നിയൂര്‍2170423
46മൂര്‍ക്കനാട്961319
47മൂത്തേടം2120115
48മൊറയൂര്‍3130218
49മുതുവല്ലൂര്‍2110215
50നന്നമ്പ്ര0171321
51നന്നമുക്ക്881017
52നിറമരുതൂര്‍890017
53ഊരകം0130417
54ഒതുക്കുങ്ങല്‍1140520
55ഒഴൂര്‍491418
56പള്ളിക്കല്‍2180222
57പാണ്ടിക്കാട്7150123
58പറപ്പൂര്‍0140519
59പെരുമണ്ണ ക്ലാരി1120316
60പെരുമ്പടപ്പ്1150218
61പെരുവള്ളൂര്‍0160319
62പൊന്‍മള1110618
63പൊന്‍മുണ്ടം0140216
64പൂക്കോട്ടൂര്‍1150218
65പോരൂര്‍2110417
66പോത്തുകല്‍760417
67പുലാമന്തോള്‍860620
68പുളിക്കല്‍4100721
69പുല്‍പ്പറ്റ6140121
70പുറത്തൂര്‍109 19
71പുഴക്കാട്ടിരി1100617
72തലക്കാട്1071119
73താനാളൂര്‍11100223
74തവനൂര്‍1170119
75താഴേക്കോട്990321
76തേഞ്ഞിപ്പലം5110117
77തെന്നല2140117
78തിരുനാവായ3120823
79തിരുവാലി650415
80തൃക്കലങ്ങോട്8120323
81തൃപ്പ്രങ്ങോട്1270221
82തുവ്വൂര്‍0150217
83ഊര്‍ങ്ങാട്ടിരി490720
84വളവന്നൂര്‍6100319
85വള്ളിക്കുന്ന്139 123
86വട്ടംകുളം892019
87വാഴക്കാട്0151420
88വാഴയൂര്‍851317
89വഴിക്കടവ്580215
90വെളിയംകോട്980118
91വേങ്ങര0180523
92വെട്ടത്തൂര്‍3100316
93വെട്ടം870520
94വണ്ടൂര്‍780823

അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നാല് പ്രസിഡന്‍റുമാർ; ചുങ്കത്തറയില്‍ ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ്

കൂറുമാറ്റം കൊണ്ടും അവിശ്വാസം കൊണ്ടും സെലിബ്രിറ്റിയായ പഞ്ചായത്ത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചുങ്കത്തറയെ വെല്ലാൻ മലപ്പുറത്ത് ഇന്നിപ്പോള്‍ മറ്റൊരു പഞ്ചായത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നാല് പ്രസിഡന്‍റുമാരാണ് ചുങ്കത്തറ ഭരിച്ചത്.

2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 20 അംഗ ഭരണസമിതിയില്‍ യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഎഫും 10 വീതം അംഗങ്ങളുമായി ബലാബലത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ യുഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിച്ചത്. പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനങ്ങള്‍ യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് പിവി അന്‍വര്‍ ഇടപെട്ട് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രയായിരുന്ന നജ്‌മുന്നീസയെ എല്‍ഡിഎഫ് പക്ഷത്ത് എത്തിച്ച് ഭരണം നേടി. എന്നാല്‍ പിന്നീട് കൂറുമാറ്റത്തിനെതിരെ യുഡിഎഫ് നല്‍കിയ കേസില്‍ നജ്‌മുന്നീസക്ക് സ്ഥാനം നഷ്‌ടമാകുകയായിരുന്നു.

ചുങ്കത്തറ പഞ്ചായത്ത് (Face Book page)

തുടര്‍ന്ന് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 10 വോട്ടുകള്‍ നേടി സിപിഎമ്മിലെ ടി പി റീന പ്രസിഡൻ്റായി. പി വി അൻവർ എൽഡിഎഫ് വിട്ടതോടെയാണ് വീണ്ടും ഭരണമാറ്റത്തിന് കളം ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കൺവീനർ സുധീർ പുന്നപ്പാലയുടെ ഭാര്യ കൂടിയായ നുസൈബ സുധീറിൻ്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയാണ് യുഡിഎഫ് അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നത്.

പിവി അൻവർ (Face Book)

എങ്ങനെയാകും 2025

സർക്കാരിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയ പല സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറിയ മണ്ണാണ് മലപ്പുറം. ഇത് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. സംസ്ഥാന രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ചില ഇളക്കം തട്ടലുകള്‍ക്ക് കാരണക്കാരനായ പിവി അൻവർ ഇത്തവണത്തെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എങ്ങനെ ഇടപെടും എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വാർഡ് പുനർനിർണയത്തിന് ശേഷം മലപ്പുറത്ത് 223 പുതിയ വാർഡുകളാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ഇതും 2025 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കണം.

