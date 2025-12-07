കളറായി കത്തിക്കയറി കൊട്ടിക്കലാശം; നെഞ്ചിടിപ്പോടെ മുന്നണികള്
വലിയ റാലികൾ, റോഡ് ഷോകൾ, കൊടിതോരണങ്ങൾ, പാട്ടുകള് എന്നിവയാൽ കൊട്ടിക്കലാശം കത്തിക്കയറി.
Published : December 7, 2025 at 6:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കലാശക്കൊട്ട് കെങ്കേമമാക്കി എല്ഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ്, എൻഡിഎ മുന്നണികള്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് ജനവിധി തേടുന്ന ഏഴ് ജില്ലകളിലെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലും വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലായിരുന്നു സ്ഥാനാര്ഥികള്.
ക്രെയിനുകള്, വാദ്യോപകരണങ്ങള്, ചെണ്ട മേളം, നൃത്ത ചുവടുകള്, ഡിജെ പാട്ടുകള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തി സ്ഥാനാർത്ഥികളും പാർട്ടികളും തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. വലിയ റാലികൾ, റോഡ് ഷോകൾ, കൊടിതോരണങ്ങൾ, പാട്ടുകള് എന്നിവയാൽ കൊട്ടിക്കലാശം കത്തിക്കയറി. പൊലീസ് കര്ശന സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇരുപത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ആവേശം നിറഞ്ഞ പ്രചാരണത്തിനാണ് ഇന്ന് തിരശീല വീണത്. അവസാന മിനിറ്റിലും വിജയം ഉറപ്പിച്ചാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും കളം വിട്ടത്. വോട്ടുകളെല്ലാം തങ്ങള്ക്കു അനുകൂലമാകുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളത്.
കലാശക്കൊട്ട് അവസാനിച്ചതോടെ നാളെ നിശബ്ദ പ്രചാരണമായിരിക്കും. ബഹളങ്ങളില്ലാത്ത വോട്ടു തേടലിൻ്റെ ഒരു ദിനം പിന്നിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ജനങ്ങള് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തും. ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച(ഡിസംബര് 9 ) ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതാനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഡിസംബര് 13ന് വോട്ടെണ്ണല് നടക്കും.
സംസ്ഥാനത്തെ 1200 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഇതില് 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ആറ് കോര്പ്പറേഷനുകളും 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഉള്പ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്താകെ 75,644 സ്ഥാനാര്ഥികളാണ് വിവിധ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇതില് 39,609 സ്ത്രീകളും 36,034 പുരുഷന്മാരും ഒരു ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് സ്ഥാനാര്ഥിയും ജനവിധി തേടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പോത്തന്കോട് ഡിവിഷനില് നിന്നുമാണ് ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് സ്ഥാനാര്ഥി ജനവിധി തേടുന്നത്.
ആകെയുള്ള 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ആകെ മത്സരിക്കുന്നത് 55,430 സ്ഥാനാര്ഥികളാണ്. 152 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് 7,108 സ്ഥാനാര്ഥികളും 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്ക് 10,031 സ്ഥാനാര്ഥികളും ആറ് കോര്പ്പറേഷനുകളിലേക്ക് 18,00 സ്ഥാനാര്ഥികളും 14 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് 1274 സ്ഥാനാര്ഥികളുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറിന് പോളിങ് ബൂത്തുകളില് മോക് പോളിങ് നടത്തും. തുടർന്ന് 7 മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളില് വീഡിയോഗ്രാഫർമാരും വെബ് കാസ്റ്റിങ്ങ് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് 70,000 പൊലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
