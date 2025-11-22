ETV Bharat / state

കണ്ണൂരിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞയിലെ പിഴവും ശിക്ഷാവിധിയും വിനയായി: 7 വാർഡുകളിൽ സിപിഎമ്മിന് എതിരില്ലാതെ ജയം

ആന്തൂർ, മലപ്പട്ടം, കണ്ണപുരം, തൃക്കോത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് എൽഡിഎഫ് നേട്ടം കൊയ്തത്. നേരിട്ട് ഹാജരാകാത്തതും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ ശിക്ഷയുമാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വിനയായത്.

കണ്ണൂർ: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏഴ് വാർഡുകളിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സിപിഎം ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ആന്തൂർ, കണ്ണപുരം, മലപ്പട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആറ് വാർഡുകളിലും തൃക്കോത്ത് പത്താം വാർഡിലുമാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് എതിരില്ലാത്തത്. അതേസമയം, സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലും മുൻകാല ശിക്ഷാവിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പത്രികകൾ തള്ളിയത് മുന്നണിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.

സത്യപ്രതിജ്ഞയിലെ പാളിച്ച

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ പത്രിക തള്ളിയതോടെ തൃക്കോത്ത് പത്താം വാർഡിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുനിലെ എൻഎ ഗ്രേസിയുടെ പത്രികയാണ് വരണാധികാരി തള്ളിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനായി നേരിട്ട് എത്തി വരണാധികാരിക്ക് മുന്നിലോ ഉപവരണാധികാരിക്ക് മുന്നിലോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാത്തതിനാലാണ് പത്രിക അസാധുവായത്.

മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 6 ാം വാർഡ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സി കെ ശ്രേയ (ETV Bharat)

നേരിട്ടെത്തി സത്യവാചകം ചൊല്ലിയ ശേഷം ഒപ്പിട്ട് നൽകണമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ നടപടിക്രമം. എന്നാൽ ഗ്രേസി മറ്റൊരാളുടെ കൈയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തയക്കുകയായിരുന്നു. സൂക്ഷ്മപരിശോധന സമയത്തും ഇവർ ഹാജരായില്ല. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് മുൻപ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകിയെങ്കിലും ഗ്രേസി ഹാജരാകാത്തതോടെയാണ് വരണാധികാരി പത്രിക തള്ളിയത്.

ശിക്ഷാവിധി തിരിച്ചടിയായി

ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡ് (മുണ്ടപ്രം) യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ കൃഷ്ണൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രികയും തള്ളി. കോൺഗ്രസ് നേതാവായ കൃഷ്ണൻ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ സർവീസിലിരിക്കെയുണ്ടായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ കേസിൽ തളിപ്പറമ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഒരു വർഷം തടവിനും 1000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. 1951ലെ ജനപ്രാതിനിത്യ നിയമത്തിലെ എട്ടാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കുറ്റത്തിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻമാർഗിക ദൂഷ്യം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റത്തിന് മൂന്നു മാസത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള കാലത്തേക്ക് തടവുശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ ആയ ഒരാൾക്ക് അയോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം ആറ് കൊല്ലം വരെ അയോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പത്രിക തള്ളിയത്.

ഇടക്കേപ്പുറം സെൻട്രലിൽ വിജയിച്ച പി വി രേഷ്‌മ (ETV Bharat)

കോട്ടകളിൽ വിള്ളലില്ലാതെ

തൃക്കോത്തിന് പുറമെ സിപിഎം ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ ആന്തൂരും കണ്ണപുരവും മലപ്പട്ടവും ഇത്തവണയും എൽഡിഎഫിനൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ രണ്ട് വാർഡുകളിലും മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാർഡുകളിലും കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടിടത്തുമാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

കെ രജിത (ETV Bharat)

ആന്തൂരിൽ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു

ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ രണ്ടാം വാർഡായ മൊറാഴയിലും 19-ാം വാർഡായ പൊടിക്കുണ്ടിലും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളും ഡമ്മികളും മാത്രമാണ് പത്രിക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മൊറാഴയിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ കെ രജിതയും പൊടിക്കുണ്ടിൽ കെ പ്രേമരാജനും എതിരില്ലാതെ ജയം ഉറപ്പിച്ചു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ വീട് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മൊറാഴ വാർഡ്. ഇവിടെ വിജയിച്ച രജിത നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളിയും മഹിള അസോസിയേഷൻ വില്ലേജ് പ്രസിഡൻ്റും മൊറാഴ വീവേഴ്‌സ് സൊസൈറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാണ്. മൊറാഴ കല്ലശ്ശേരി സർവീസ് ബാങ്കിലെ കളക്ഷൻ ഏജൻ്റും സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുമാണ് പൊടിക്കുണ്ട് വാർഡിലെ വിജയിയായ കെ പ്രേമരാജൻ.

ആന്തൂർ നഗരസഭ 19 ാം വാർഡ് പൊടിക്കുണ്ട് കെ പ്രേമരാജൻ (ETV Bharat)

ആന്തൂർ നഗരസഭ പിറവിയെടുത്ത 2015ലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 28 വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് എതിരില്ലാതെ വിജയം നേടിയിരുന്നു. 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് ആറിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയും നാമനിർദേശപത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള ദിവസവും കഴിഞ്ഞാലേ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.

മലപ്പട്ടത്തും കണ്ണപുരത്തും ആധിപത്യം

മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ചാം വാർഡായ ആടുവാപ്പുറം നോർത്തിലും ആറാം വാർഡ് സൗത്തിലുമാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് എതിരില്ലാതിരുന്നത്. ഇതോടെ അഞ്ചാം വാർഡിൽ ഐവി ഓതേനനും ആറാം വാർഡിൽ സികെ ശ്രെയയും എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു. നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെപി രമണിയും 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എതിരാളികൾ ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞതവണ മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫ് എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചിരുന്നു. നാലിടത്ത് സിപിഎമ്മും ഒരിടത്ത് സിപിഐയുമാണ് ജയിച്ചത്.

ഇടക്കേപ്പുറം സൗത്തിൽ വിജയിച്ച പി രതി (ETV Bharat)

കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടിടത്തും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു. സിപിഎമ്മിലെ ഇടക്കേപ്പുറം സൗത്തിൽ പി രതിയും ഇടക്കേപ്പുറം സെൻട്രലിൽ പിവി രേഷ്‌മയുമാണ് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. രണ്ടിടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ പത്രിക നൽകിയില്ല. കണ്ണപുരം ടൗണിലും ചമ്മരവയലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ പത്രിക നൽകിയെങ്കിലും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ പത്രിക നൽകി. കണ്ണപുരത്ത് ബിജെപി ആറിടത്താണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

മലപ്പട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 5 ാം വാർഡ് ഐവി ഒതേനൻ (ETV Bharat)

നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് 8290 പേർ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആകെ 8290 പേരാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ 3934 പുരുഷമാരും 4356 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ നവംബർ 21 വെള്ളിയാഴ്‌ച 2741 പേർ പത്രിക നൽകി. 1766 പേർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും 528 പേർ നഗരസഭകളിലും 101 പേർ കോർപ്പറേഷനിലും 39 പേർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും 307 പേർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുമാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. നവംബർ 24 ആണ് സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.

Also Read:- സ്ഥാനാർഥി നേരിട്ടെത്തിയിട്ടും ഒപ്പ് വ്യാജം! മലപ്പട്ടത്ത് പത്രിക തള്ളി; ഉദ്യോഗസ്ഥർ സിപിഎമ്മിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഡിസിസി

