വെള്ളിമൂങ്ങയിലെ മാമച്ചൻ കരുണാപുരത്തുണ്ട്, ഏഴാം വാർഡില് യുഡിഎഫ് സാരഥിയാണ്; വട്ടപ്പേരില് വോട്ട് തേടി സ്ഥാനാർഥി
സിനിമാ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരില് നാട്ടുകാർക്കിടയില് അറിയപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥാനാർഥി. വോട്ട് തേടുന്നതും അതേ പേരില് തന്നെ. ഇടുക്കി കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിശേഷമറിയാം.
Published : November 28, 2025 at 1:07 PM IST
ഇടുക്കി : വൃശ്ചികത്തിലെ മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പൊന്നും ഏശില്ല, നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ്. വോട്ട് തേടി വീടുകയറുന്ന സ്ഥനാർഥികളും, വോട്ടഭ്യർഥിച്ച് അനൗണ്സ്മെന്റുമായി എത്തുന്ന പാർട്ടി ചിഹ്നങ്ങള്കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വാഹനങ്ങളും, സ്ഥാനാർഥിക്കായി വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളുമൊക്കെ കളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
സ്ഥാനാർഥികളുടെ യഥാർഥ പേരുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് സർവസാധാരണമാണ്. എന്നാൽ സിനിമ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ അപൂർവ്വമാണെന്ന് പറയാം. 'വെള്ളിമൂങ്ങ' എന്ന സിനിമയിലെ നായക കഥാപാത്രമായ സിപി മാമച്ചൻ്റെ പേരിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം നടത്തുന്ന സ്ഥാനാർഥിയേയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ എതിരാളികളെയും പരിചയപ്പെടാം.
കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡ് ആണ് വേദി. ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയാണ് സിപി മാമച്ചൻ. മാമച്ചൻ എന്നത് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വട്ടപ്പേരാണ് കേട്ടോ. ജെയ്മോൻ നെടുവേലി എന്നാണ് യഥാർഥ പേര്. വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയതില് പിന്നെ ജെയ്മോന്റെ പേര് സിപി മാമച്ചൻ എന്നാണ്.
വെറുതെയങ്ങ് പേരു വീണതല്ല, പിന്നില് ഒരു കഥയുണ്ട്. വെള്ളിമൂങ്ങ സിനിമയിറങ്ങിയ കാലം. നാട്ടിൽ ഒരു സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. മരിച്ചത് പ്രദേശത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി. പാർട്ടിക്കാരെല്ലാം റീത്തുമായി വന്നു. ഇതിനിടെ ജയ്മോനും സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മരണ വീട്ടിലെത്തി.
ജയ്മോൻ പ്രതിനിധികരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവും റീത്തുമായെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ നേതാവിനു ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. നേതാവ് റീത്ത് ജയ്മോൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഫോണുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഫോൺ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നേതാവ് തിരികെയെത്തിയപ്പോൾ ജയ്മോൻ റീത്ത് മൃതദേഹത്തിൽ വച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതോടെ ജയ്മോന് സിപി മാമച്ചൻ എന്ന പേരും കിട്ടി. വെള്ളിമൂങ്ങയിലെ നായക കഥാപാത്രമായ സിപി മാമച്ചനും ഇതുപോലൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ജെയ്മോൻ നാട്ടുകാരുടെ മാമച്ചനാണ്. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എല്ലാം ജയ്മാേൻ എന്ന പേര് മാറ്റി മാമച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടുകാരുടെ മാമച്ചൻ വിളിയില് ജയ്മോനും ഡബിള് ഹാപ്പി.
ഏഴാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തോമസ് കാരയ്ക്കനാണ് ജെയ്മോന്റെ ഒരു എതിരാളി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി രജനി പിഒയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. മാമച്ചന് തികഞ്ഞ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി എതിർ സ്ഥാനാർഥികൾ രണ്ടും പ്രചരണവുമായി കളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാമച്ചന്റെ രണ്ടാം അങ്കത്തിൽ തറപറ്റിക്കുമെന്നാണ് എതിർ സ്ഥാനാർഥികൾ പറയുന്നത്.
