ഇടതിനോട് ഇടഞ്ഞ് ഇടുക്കി; പൊന്നാപുരം കോട്ടയും തകർത്ത് യുഡിഎഫ് തേരോട്ടം, അജയ്യ ശക്തിയായി കോണ്‍ഗ്രസ്

രാജാക്കാട്ടിൽ ചരിത്ര വിജയം, നെടുംകണ്ടം ബ്ലോക്ക്‌ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരോയൊരു സീറ്റ് നിലനിർത്തി ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി. ഇടുക്കി ഒരവലോകനം.

idukki election result 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 6:51 PM IST

ഇടുക്കി: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അജയ്യ ശക്തിയായി യുഡിഎഫിൻ്റെ പടയോട്ടം. എം എം മണിയുടെ തട്ടകത്തിലും യുഡിഎഫ് തേരോട്ടമാണ് കാണാനായത്. യുഡിഎഫിനും എൽഡിഎഫിനും എൻഡിഎയ്ക്കും ശക്തമായ മേൽക്കൈയുള്ള ഇടമായതിനാൽ ഇത്തവണ നഗരസഭയിൽ നടന്നത് വാശിയേറിയ ത്രികോണ മത്സരമാണ്. മൂന്ന് സീറ്റുകളിലേയ്‌ക്ക് മാത്രമായി എൽഡിഎഫ് ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായി ബിജെപി ഉയർന്ന് വന്നു. 20 സീറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ കേവലഭൂരിപക്ഷമെത്തുമെങ്കിലും ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കുറവിൽ ആ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്‌ക്കാരത്തിന് മുൻപിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫിന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.

ഇടുക്കിയിൽ ഇടത് പക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കോട്ടയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഉടുമ്പഞ്ചോല. കഴിഞ്ഞ തവണ മണ്ഡലത്തിലെ 10 പഞ്ചായത്തുകളും നെടുംകണ്ടം ബ്ലോക്കും എൽഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഇത്തവണ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായതും അഞ്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും യുഡിഎഫ് പിടിച്ച് എടുത്തു. രാജകുമാരിയിൽ ഏഴ് വീതം വാർഡുകൾ നേടി ഒപ്പത്തിന് ഒപ്പം എത്തി. കഴിഞ്ഞ തവണ എംഎം മണി എംഎൽഎയുടെ മകൾ സതി കുഞ്ഞുമോൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫ് ചരിത്ര വിജയമാണ് കരസ്‌തമാക്കിയത്. യുഡിഎഫ് 10, എൽഡിഎഫ് 3, സ്വാതന്ത്രൻ 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് രാജാക്കാട്ടിലെ കക്ഷിനില.

നെടുംകണ്ടം, പാമ്പാടുംപാറ, ഇരട്ടയാർ, വണ്ടൻമേട് പഞ്ചായത്തുകളും യുഡിഎഫ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. തോട്ടം മേഖലകൾ ആയ ശാന്തൻപാറ, ഉടുമ്പഞ്ചോല, സേനാപതി പഞ്ചായത്തുകളും കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തുമാണ് എൽഡിഎഫിന് നിലനിർത്താനായത്. നെടുംകണ്ടം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ചിനെതിരെ ഒൻപത് വാർഡുകൾ നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് വിജയം കൊയ്‌തത്. മേഖലയിലെ മൂന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഡിവിഷനുകളിൽ പാമ്പാടുംപാറ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ നെടുംകണ്ടവും രാജാക്കാടും എൽഡിഎഫ് നിലനിർത്തി.

ഇടുക്കിയിൽ മിടുക്ക് കാട്ടി യുഡിഎഫ് (ETV Bharat)

രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിന് മിന്നും വിജയം

സിപിഎമ്മിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയായ രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫിന് തകർപ്പൻ വിജയം. ആകെയുള്ള 14 സീറ്റുകളിൽ 10 സീറ്റും നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണം നേടിയത്. ഒരു സീറ്റ് യുഡിഎഫ് വിമതനും നേടി. സിപിഎമ്മിന് 2 സീറ്റും സിപിഐക്ക് ഒരു സീറ്റും മാത്രമാണ് നേടാനായത്. പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം 27 വർഷം മുൻപാണ് ആദ്യമായി യുഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിച്ചത്. അതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി എൽഡിഎഫാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചത്.

2025 മുതൽ 2020 വരെയും 2020 മുതൽ 2024 വരെയും എംഎം മണിയുടെ മകൾ എംഎസ് സതിയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്. എംഎം മണിയുടെ മറ്റൊരു മകൾ സുമ സുരേന്ദ്രനാണ് സിപിഎം രാജാക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി. സുമ സുരേന്ദ്രൻ്റെ വാർഡിലുൾപ്പെടെ യുഡിഎഫാണ് വിജയിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സീറ്റ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഒൻപതാം വാർഡിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച മുസ്ലീംലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൂധീർ കോട്ടക്കുടി വിജയിച്ചു. യുഡിഎഫ് ഇവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. പഞ്ചായത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പ്, റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ, സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ, അഴിമതി എന്നിവ ഉയർത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്.

മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗവും റിട്ട. അധ്യാപികയുമായ കിങ്ങിണി രാജേന്ദ്രനെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗ‌ണിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. കോൺഗ്രസ് 8, കേരള കോൺഗ്രസ് 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ സീറ്റ് നില. സിപിഎം മത്സരിച്ച 10 ൽ 8 സീറ്റുകളിലും സിപിഐ മത്സരിച്ച 2 ൽ ഒരു സീറ്റിലും കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) മത്സരിച്ച 2 സീറ്റുകളിലും പരാജയപ്പെട്ടു. എംഎം മണി എംഎൽഎയുടെ പഞ്ചായത്തായ ബൈസൺവാലിയിൽ ഭരണം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും എൽഡിഎഫിന് സീറ്റും വോട്ടും കുറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോട്ടയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ബൈസൺവാലിയിൽ ഒരു സീറ്റിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചതും സിപിഎമ്മിന് തിരിച്ചടിയായി. സിപിഎമ്മിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റായിരുന്ന് എട്ടാം വാർഡാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അയ്യാസ്വാമി പിടിച്ചെടുത്തത്.

എംഎം മണിയുടെ വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ 8 വോട്ടുകൾക്കാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ലേഖ തങ്കച്ചനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. സിപിഎം പൊട്ടൻകാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗമായിരുന്ന ലേഖ തങ്കച്ചൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജി വച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായത്. 13-ാം വാർഡിൽ ഒരു വോട്ടിനും 11-ാം വാർഡിൽ 7 വോട്ടിനും 3-ാം വാർഡിൽ 17 വോട്ടുകൾക്കുമാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സിപിഎം ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ വാർഡാണിത്. കഴിഞ്ഞ തവണ 9 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന എൽഡിഎഫിന് ഇത്തവണ 8 ആയി കുറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് അധികം വർധിപ്പിച്ച് 14 ആയപ്പോഴാണിത് സംഭവിച്ചത്. 4 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ചു. യുഡിഎഫ് 5, ബിജെപി 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ നിലവിലെ സീറ്റ് നില.

ജില്ലയിൽ ഹൈ റേഞ്ചിലും ലോ റേഞ്ചിലും യുഡിഎഫ് കൊടുങ്കാറ്റ്

കഴിഞ്ഞ തവണ കൈവിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 17 ൽ 14 ഡിവിഷനുകളും വിജയിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് തിരിച്ചു പിടിച്ചത്. തൊടുപുഴ നഗരസഭയിൽ 38 വാർഡിൽ 21 വാർഡുകളിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചപ്പോൾ എൻഡിഎ നില വീണ്ടും മെച്ചപ്പെടുത്തി 9 വാർഡുകൾ ജയിച്ച് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായി. എല്‍ഡിഎഫ് നു 6 വാർഡുകൾ മാത്രമാണ് ജയിച്ചത്. കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ 35 വാർഡുകളിൽ 20 യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ 13 വാർഡുകൾ നേടി എല്‍ഡിഎഫ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. നഗരസഭകളിൽ ആധിപത്യം നേടി ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എഐസിസി അംഗം, മുൻ എംഎൽഎ ഇഎം അഗസ്റ്റി കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നീഷ സോമൻ എന്നിവർ നഗരസഭകളിൽ വിജയിച്ചു. എട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ദേവികുളം ഒഴികെ ഏഴെണ്ണത്തിലും യുഡിഎഫ് തകർപ്പൻ വിജയം കരസ്‌തമാക്കി. 52 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 36 എണ്ണത്തിലും യുഡിഎഫ് തേരോട്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. 11 ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫ് മേൽക്കൈ. സംസ്ഥാനത്തെ ഏക വാർഡ് ആം ആത്മി പാർട്ടി നിലനിർത്തി. കരിങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡിൽ ബീന കുര്യൻ ആണ് വിജയിച്ചത്. മണക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ 20-20 സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഏക ഗോത്രവർഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിൽ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിച്ചു.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിനിടയിലും മുൻ എംഎൽഎ ഇഎം അഗസ്‌തിയുടെ പരാജയം യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചടിയായി. കട്ടപ്പന നഗരസഭയിലെ 22-ാം വാർഡിൽ നിന്നും 59 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ജനവിധിക്ക് പിന്നാലെ, രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി ഇഎം അഗസ്‌തി ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഇടുക്കിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ പ്രധാനിയാണ് ഇ എം അഗസ്‌തി. 1978 ൽ കട്ടപ്പന പഞ്ചായത്തംഗം. 91 ലും 96 ലും ഉുടമ്പൻചോല എംഎൽഎ. 2001 ൽ പീരുമേട് എംഎൽഎ. നിലവിൽ എഐസിസി അംഗം. ഇത്രയും പാരമ്പര്യവുമായിട്ടാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർഥിയായി ഇഎം അഗസ്‌തി അങ്കത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. അയൽവാസികളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ വോട്ടർമാരെല്ലാം സഹായിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫലം വന്നപ്പോൾ 59 വോട്ടിന് എൽഡിഎഫിലെ സി ആർ മുരളിയോട് പരാജയപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംഎം മണിയോട് 38,000ത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോയി അഗസ്‌തി തല മൊട്ടയടിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തോൽവിയോടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അഗസ്‌തിയുടെ തീരുമാനം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

