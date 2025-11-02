തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മേയറായി കെഎസ് ശബരീനാഥൻ മത്സരിക്കും, തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ച് കോൺഗ്രസ്
കോണ്ഗ്രസിന്റെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്ത്. ഇതാദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തർക്കങ്ങളില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക.
Published : November 2, 2025 at 6:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം : തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മേയർ സ്ഥാനാർഥിയായി കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ അരുവിക്കര എംഎൽഎയുമായിരുന്ന കെ എസ് ശബരീനാഥൻ മത്സരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ വാർഡിൽ നിന്നാകും ശബരിനാഥൻ ജനവിധി തേടുക. 101 വാർഡുകളുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ 50 വാർഡുകളിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളെ തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ മുരളീധരനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഇതാദ്യമായാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തർക്കങ്ങളില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തു വരുന്നത്. ശബരീനാഥൻ കോൺഗ്രസിന്റെ മേയർ സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് ഇടിവി ഭാരത് ആദ്യം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 50 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടികയാണ് കോൺഗ്രസ് പുറത്ത് വിട്ടത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപായി ബാക്കി സ്ഥാനാർഥികളെ കൂടി തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലേക്കുള്ള 48 വാർഡുകളിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ :
- കഴക്കൂട്ടം - എം എസ് അനിൽകുമാർ
- കാട്ടായിക്കോണം - സുചിത്ര എ
- പൗഡിക്കോണം - ഗാന്ധി സുരേഷ്
- ചെങ്കോട്ടുകോണം - സരിത വി ഐ
- കാര്യവട്ടം - ജയന്തി
- പാങ്ങപ്പാറ - നീതു രഘുവരൻ
- പാതിരിപ്പള്ളി - എസ് പി സജികുമാർ
- അമ്പലമുക്ക് - അഖില എ
- കുടപ്പനക്കുന്ന് - എസ് അനിത
- നെട്ടയം - ആശ മുരളി
- കാച്ചാണി - രാജി എസ് ബി
- വാഴോട്ടുകോണം - പി സദാനന്ദൻ
- കൊടുങ്ങാനൂർ - എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ
- വട്ടിയൂർക്കാവ് - ഉദയകുമാർ എസ്
- കാഞ്ഞിരംപാറ - എസ് രവീന്ദ്രൻ നായർ
- പേരൂർക്കട - ജി മോഹനൻ (പേരൂർക്കട മോഹനൻ)
- കവടിയാർ - കെ എസ് ശബരിനാഥൻ
- മുട്ടട - വൈഷ്ണ സുരേഷ്
- ചെട്ടിവിളാകം - ബി കൃഷ്ണകുമാർ
- കിണവൂർ - ബി സുഭാഷ്
- നാലാഞ്ചിറ - ത്രേസ്യാമ തോമസ്
- ഉള്ളൂർ - ജോൺസൺ ജോസഫ്
- മെഡിക്കൽ കോളജ് - ആശ വി എസ്
- പട്ടം - രേഷ്മ പി
- കേശവദാസപുരം- അനിത അലക്സ്
- ഗൗരീശപട്ടം - സുമ വർഗീസ്
- കുന്നുകുഴി - മേരി പുഷ്പം
- നന്തൻകോട് - എ ക്ലീറ്റസ്
- പാളയം - എസ് ഷേർലി
- വഴുതക്കാട് - നീതു വിജയൻ
- ശാസ്തമംഗലം - സരള റാണി എസ്
- പാങ്ങോട് - ആർ നാരായണൻ തമ്പി
- തിരുമല - മഞ്ജുള ദേവി
- തൃക്കണ്ണാപുരം - ജോയ് ജേക്കബ്
- പുന്നയ്ക്കാമുഗൾ - ശ്രീജിത്ത്
- പൂജപ്പുര - അംബിക കുമാരി അമ്മ
- എസ്റ്റേറ്റ് - ആർ എം ബൈജു
- പൊന്നൂമംഗലം - എസ് എസ് സുജി
- തിരുവല്ല - തിരുവല്ലം ബാബു
- വലിയതുറ - ഷീബ പാട്രിക്
- ആറ്റുകാൽ - അനിത കുമാരി
- മണക്കാട് - ലേഖ സുകുമാരൻ
- പേട്ട - ഡി അനിൽ കുമാർ
- അണമുഖം - ജയകുമാർ ടീച്ചർ
- ആക്കുളം - സുധാകുമാരി സുരേഷ്
- കുഴിവിള- അനിൽ അമ്പു
- കുളത്തൂർ - അംബിക ആർ
- പള്ളിത്തൂറ - ദീപ ഹിജിനസ്
