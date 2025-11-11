ETV Bharat / state

ഫോട്ടോ കണ്ടാല്‍ വോട്ട് ഇങ്ങ് പോരണം, ഫോട്ടോഷൂട്ട് തിരക്കില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളും ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാരും

കാലം മാറിയതിനനുസരിച്ച് കോലവും മാറണ്ടേ.. ഗ്ലാമറസ് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വോട്ട് ഇങ്ങ് പോരട്ടെയെന്ന മട്ടിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍.

election CANDIDATES PHOTOSHOOTS KERALA panchayat election 2025 Kerala local body election 2025 local body election kerala 2025
Kerala local body election 2025 Photoshoot (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
കോട്ടയം: തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഗ്ലാമറസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് സ്ഥാനാർഥികളും ക്യാമറമാൻമാരും. കാലം മാറിയതിനനുസരിച്ച് കോലവും മാറണ്ടേ.. ഗ്ലാമറസ് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വോട്ട് ഇങ്ങ് പോരട്ടെയെന്ന മട്ടിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍. ഇതിനോടകം തന്നെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ സ്റ്റുഡിയോകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്‌ത് തുടങ്ങി. നിന്ന് തിരിയാൻ നേരമില്ലാത്തത്രയും തിരക്കിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാരും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലം പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡിയോകൾക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെ കാലം കൂടിയാണ്. സ്വന്തമായി സ്റ്റുഡിയോയില്ലാത്തവര്‍ സ്ഥാനാർഥികളെ കുട്ടപ്പന്മാരാക്കാൻ വീടുകളിൽ താത്കാലിക സ്റ്റുഡിയോകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്ലാമറസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് സ്ഥാനാർഥികളും ക്യാമറമാൻമാരും (ETV Bharat)

ഇവരില്‍ പാക്കേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോട്ടോയും റീലും ഉൾപ്പെടെ ചെയ്‌തു കൊടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാനാർഥികൾ കളത്തിലിറങ്ങുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നല്ലൊരു തുക കൈയിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കായി സ്ഥിരമായി ഫോട്ടോയെടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോകളും ഇപ്പോള്‍ സജ്ജമാണ്. ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ വോട്ട് ഇങ്ങ് പോരണം എന്നാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ സുമ മുകുന്ദൻ്റെ അഭിപ്രായം.

"ഫോട്ടോ എപ്പോഴും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആകർഷണം തന്നെയാണ്. ഫോട്ടോകള്‍ പലപ്പോഴും വോട്ടര്‍മാരെ പല വിധത്തിലും സ്വാധീനിക്കും. ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനവുമുണ്ട്. വ്യക്തിയുടെ മനസിൻ്റെ ഭംഗി ഫോട്ടോയില്‍ കാണാന്‍ പറ്റും. ജനങ്ങളോട് വളരെ സന്തോഷത്തില്‍ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുഖം വോട്ടര്‍മാരുടെ മനസില്‍ പതിപ്പിക്കാന്‍ ഫോട്ടോകള്‍ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ജനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തും," സുമ മുകുന്ദന്‍ പറഞ്ഞു.

സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ത്രില്ലില്‍

ഇപ്പോള്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകള്‍ക്ക് പുറമെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സജീവമാകേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ അഭിപ്രായം. അതിനായി ട്രെന്‍ഡിങ് റീലുകളും ഫോട്ടോകളും എടുക്കണം. പാര്‍ട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം യുവത്വത്തിൻ്റെ വോട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

ഇതിനായുള്ള ആദ്യഘട്ട ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിലാണ് ചിലർ. ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്‌സാപ്പിലും മിന്നിത്തിളങ്ങാനുള്ള ത്രില്ലും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ മുഖത്ത് കാണാം. യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ കിടിലൻ പോസ്റ്റ് വേണമെന്നാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ പറയുന്നത്. പോസ്റ്റ്കളിലെ വ്യത്യസ്‌തത വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കുമെന്നും സ്ഥാനാർഥികൾ പറയുന്നു.

ഇന്‍ഡോറിലും ഔട്ട്ഡോറിലുമായാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനമായും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകൾ നടത്തുന്നത്. പ്രചരണത്തിരക്കില്‍ പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വ്യത്യസ്‌തമായ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളുമെടുത്ത് വൈബാക്കി മാറ്റാനാണ് ക്യാമറമാൻമാരുടെ ശ്രമം. ഇതിനായി ആമ്പൽ പാടങ്ങളും നെല്‍പ്പാടങ്ങളും ഫോട്ടോഷൂട്ടിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്.

ആളും ബഹളവും കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യത്യസ്‌തമായ പശ്ചാത്തലം കണ്ടെത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള മത്സരവും ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ കാണാം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരണത്തിനു വഴിയായതോടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനോട് സ്ഥാനാർഥികള്‍ക്ക് താത്പര്യം വർധിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകളെയും സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ പറയുന്നത്.

പോസ്‌റ്ററും ഫ്ളക്‌സും ഗ്ലാമറില്‍ ആയിക്കോട്ടെ

സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോസ്‌റ്റര്‍ ഫ്ളക്‌സ് ബോര്‍ഡുകളും തയാറാക്കാൻ ഓട്ടവും ഇതിനോടകം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്‌തമാർന്ന പോസ്‌റ്ററുകളിലൂടെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയണം.

പരമാവധി ഗ്ലാമറാക്കി വോട്ടറുടെ മനസിൽ മുഖം പതിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് കോട്ടയത്തെ സ്ഥാനാര്‍ഥി മനിഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം. നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടെ പോസ്റ്റർ, ബാനർ, അഭ്യർത്ഥന കാർഡ് എന്നിവയായി വിവിധ പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഫോട്ടോകള്‍ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലക്‌സ്‌കളും നല്ല ഗ്ലാമറില്‍ തന്നെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം. വ്യത്യസ്‌തമാര്‍ന്ന പോസ്റ്ററുകളിലൂടെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചില സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ അഭിപ്രായം. ഈ മേഖലയിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫർമാരെയാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ സമീപിക്കുന്നത്. ഇനി ഡിസംബര്‍ 13 ന് ഫലം വരുമ്പോള്‍ അറിയാം ഗ്ലാമറസ് ഫോട്ടെയെല്ലാം ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന്....

