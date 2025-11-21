21ാം വയസില് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്; വികസനങ്ങള് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ശാരുതി, ഇനി പോരാട്ടം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക്
അഞ്ച് വർഷത്തെ മികച്ച ഭരണത്തിലൂടെ ഒളവണ്ണയെ സംസ്ഥാനത്തെ മികവുറ്റ പഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റി ശാരുതി.
Published : November 21, 2025 at 1:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: 2020ൽ ഒരു നിയോഗം പോലെയാണ് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകയായ ഒളവണ്ണ ഇരിങ്ങല്ലൂരിലെ അഡ്വ. പി ശാരുതിക്ക് ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ നറുക്ക് വീണത്. അന്ന് പ്രായം വെറും 21. കുട്ടിത്തം മാറി വന്ന പ്രായത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെയാണ് ശാരുതി ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. കന്നിയങ്കത്തിൽ തന്നെ എതിർ സ്ഥാനാർഥിയെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ശാരുതി വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചു.
ഇതോടെ ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനായതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡൻ്റായി മാറി ശാരുതി. യാതൊരു മുൻ പരിചയവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അഞ്ച് വർഷം മികച്ച രീതിയിൽ ഒളവണ്ണയെ സംസ്ഥാനത്തെ മികവുറ്റ പഞ്ചായത്ത് ആക്കി മാറ്റാൻ ശാരുതിയുടെ നേതൃപാടവത്തിന് സാധിച്ചു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പദവി പൂർത്തിയാക്കി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയൊരു ദൗത്യമാണ് ഇടതുമുന്നണി ശാരുതിയെ ഏൽപ്പിച്ചത്. പന്തീരാങ്കാവ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് ഇടതുമുന്നണി മുന്നണിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കുക. ഒളവണ്ണ, പെരുമണ്ണ പെരുവയൽ, പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ വാർഡുകളാണ് പന്തീരാങ്കാവ് ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചിരുന്ന ഈ ഡിവിഷൻ വാർഡ് വിഭജനം വന്നതോടെ ശക്തമായ പോരാട്ട സാധ്യത നിലനിർത്തുന്നതായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ശാരുതി ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി ആയതോടെ പന്തീരങ്കാവ് ഡിവിഷൻ നിലനിർത്താൻ ആകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എൽഡിഎഫിന്. പന്തീരാങ്കാവ് ഡിവിഷനിലെ ഓരോ ഇടങ്ങളും കയറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചാണ് ശാരുതി വോട്ട് തേടുന്നത്.
ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇത്തവണ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ അതിന് സമാനമായ വിധത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ശാരുതിക്കുണ്ട്. ചിട്ടയായ പ്രചാരണത്തിലൂടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിൽ എത്തിയിരുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ശാരുതിയുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം.
