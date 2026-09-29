വി.ഡി സതീശൻ സർക്കാരിന് ആദ്യ പരീക്ഷണം; തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇന്നറിയാം
വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി രാവിലെ പത്ത് മണി മുതലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ മികച്ച പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു
Published : September 29, 2026 at 6:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷം നടന്ന ആദ്യ തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. 38 തദ്ദേശ വാർഡുകളിലേക്ക് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഫലസൂചനകൾ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ പുറത്തുവരും. വി.ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനും പ്രതിപക്ഷമായ എൽഡിഎഫിനും എൻഡിഎയ്ക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ലൈവായി അറിയാം:- പരീക്ഷ പാസാകുമോ സതീശൻ സർക്കാര്? കേരളം കാതോർക്കുന്ന ജനവിധി ഉടൻ
സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്താൻ മുന്നണികൾ
വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി രാവിലെ പത്ത് മണി മുതലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ മികച്ച പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 38 വാർഡുകളിൽ 21 എണ്ണം യുഡിഎഫിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളാണ്. 13 ഇടത്ത് എൽഡിഎഫും നാലിടത്ത് സ്വതന്ത്രരുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പാർട്ടികളുമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ചത്.
ബിജെപിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ വാർഡുകളിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതൽ വാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓരോ വാർഡിലെയും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമകാലിക സംഭവവികാസങ്ങളും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ വിലയിരുത്തൽ
സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായി നാല് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ആദ്യ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിനുള്ളത്. വി.ഡി സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ജനകീയ വിലയിരുത്തലാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിയ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽഡിഎഫിന് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
തദ്ദേശ തലത്തിലും പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നേരിട്ട തിരിച്ചടി മറികടക്കാൻ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എൽഡിഎഫിന് നിർണായകമാകും. മറുവശത്ത്, മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ യുഡിഎഫ് തങ്ങളുടെ ജനകീയ അടിത്തറ കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വോട്ടായി മാറുമെന്ന തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ്.
അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ബിജെപി
ഇരു മുന്നണികൾക്കും പുറമെ ബിജെപിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അവർ ഇത്തവണ ശക്തമായ മത്സരമാണ് പല വാർഡുകളിലും കാഴ്ചവച്ചത്. തങ്ങളുടെ സ്വാധീന മേഖലകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇടത്, വലത് മുന്നണികളിൽ നിന്ന് വോട്ടുകൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതും വ്യക്തമാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാദേശിക വികസന മുരടിപ്പും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും പലയിടത്തും പ്രധാന ചർച്ചയായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഈ 38 വാർഡുകളിലെ ജനവിധി കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകും. ഉച്ചയോടെ തന്നെ എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും അന്തിമ ഫലം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Also Read:- ക്യൂബൻ വിപ്ലവ നായകൻ; ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം