കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ അക്ഷരക്കടൽ; കെഎൽഎഫിന് ഇന്ന് തിരിതെളിയും, ശ്രദ്ധേയമായി സുനിത വില്യംസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം
കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഒമ്പതാമത് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. സുനിത വില്യംസ്, നൊബേൽ ജേതാക്കൾ തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറിലധികം പ്രഗത്ഭർ പങ്കെടുക്കുന്ന അക്ഷരോത്സവം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
Published : January 22, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : January 22, 2026 at 4:14 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ യുനെസ്കോ സാഹിത്യ നഗരമായ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കടൽത്തീരം ഇനി നാലുനാൾ ചിന്തകളുടെയും സംവാദങ്ങളുടെയും വേദിയാകും. ഡി സി കിഴക്കേമുറി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവല് (കെഎൽഎഫ്) ഒമ്പതാം പതിപ്പ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 25 വരെ ബീച്ചിലെ എട്ട് വേദികളിലാണ് സാഹിത്യോത്സവം അരങ്ങേറുക.
ബഹിരാകാശയാത്രിക സുനിത വില്യംസ്, ഒളിമ്പ്യൻ ബെൻ ജോൺസൺ, നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണ, അഭിജിത് ബാനർജി, ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാക്കളായ കിരൺ ദേശായി, ബാനു മുഷ്താഖ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാക്കളായ ദീപ ബസ്തി, ഡെയ്സി റോൽ, ജ്ഞാനപീഠജേതാവ് പ്രതിഭ റായ്, വിക്കിപീഡിയ സ്ഥാപകൻ ജിമ്മി വെയിത്സ്, ചിന്തകൻ പീക്കോ അയ്യർ, നടൻ പ്രകാശ് രാജ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭർ സംവാദത്തിൽ പങ്കാളികളാകും. അതിഥിരാജ്യമായ ജർമനിയിൽനിന്നുൾപ്പെടെ 18 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രഭാഷകരുമെത്തും.
കുട്ടികൾക്കായുള്ള സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ബഹിരാകാശയാത്രിക സുനിത വില്യംസും നടി റിമ കല്ലിങ്കലും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക സംവാദമുണ്ട്. 22ന് വൈകിട്ട് സുകന്യ രാംഗോപാലും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലയരാഗ സമർപ്പണം, 23ന് ജർമൻ സംഗീതവിരുന്ന്, 24ന് ഊരാളി ബാൻഡിൻ്റെ സംഗീതനിശ, 25ന് ജോബ് കുര്യൻ ലൈവ് കൺസേർട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളുമുണ്ടാകുമെന്ന് കെഎൽഎഫ് ചീഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ രവി ഡി സി പറഞ്ഞു.
ഫെസ്റ്റിവലില് ഏകദേശം ആറുലക്ഷം സന്ദര്ശകരുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഫൗണ്ടറും ചീഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്ററുമായ ഡി സി രവി പറഞ്ഞു. സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും തുറന്ന വേദിയായി മാറിയ കേരള ലിറ്ററേച്ചര് ഫെസ്റ്റിവല്, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായി വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. കെഎൽഎഫ് 2026-ലെ അതിഥി രാജ്യം ജർമനിയാണ്. കുട്ടികൾക്കായി 'ചിൽഡ്രൻസ് കെഎൽഎഫ്', രാത്രികാലങ്ങളിൽ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ മേളയുടെ ഭാഗമാണ്.
ആകര്ഷകമായി സുനിതയുടെ സാന്നിധ്യം
കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലില് പങ്കെടുക്കാനാണ് സുനിത വില്യംസ് കേരളത്തില് എത്തുന്നത്. 9 മാസത്തെ ബഹിരാകാശ വാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം സുനിത വില്യംസ് ഇന്ത്യയില് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയാണ് ഇത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം അറിയപ്പെടുന്ന ബഹിരാകാശ യാത്രികരിൽ ഒരാളാണ് അമേരിക്കന് പൗരത്വമുള്ള, ഇന്ത്യന് വംശജയായ സുനിത വില്യംസ്.
ഇന്ത്യക്കാരനായ പിതാവിനും സ്ലൊവേന്യൻ വംശജയായ മാതാവിനും ജനിച്ച സുനിത ഇരുസംസ്കാരങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യം അനുഭവിച്ചാണ് വളർന്നത്. നീന്തലിനെ സ്നേഹിച്ച സുനിത വില്യംസിനെ യുഎസ് നേവൽ അക്കാദമിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് സഹോദരൻ ജെയിനാണ്. അമേരിക്കൻ തീരങ്ങളിൽനിന്ന് മെഡിറ്ററേനിയനിലേക്കും ചെങ്കടലിലേക്കും പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലേക്കുമെല്ലാം സുനിത പലതവണ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടു. എൻജിനീയർ, ഡ്രൈവർ, ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ്, ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധിയായ വിശേഷണങ്ങൾക്കുശേഷം സ്വപ്നത്തിൽപോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ബഹിരാകാശയാത്രികയെന്ന സാധ്യതയിലേക്ക് സുനിതയുടെ കരിയർ വഴിമാറിയത് 31-ാം വയസിലാണ്.
Also Read: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്; ട്വൻ്റി 20 എൻഡിഎയ്ക്കൊപ്പം, കൈകോർത്ത് സാബു ജേക്കബ്