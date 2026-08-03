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ബിജെപി കൗൺസിലർക്ക് അവധി നൽകാൻ ചട്ടലംഘനം; അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണം

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രൂപീകരിച്ച കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ (കെഎഎസ്) ഒന്നാം ബാച്ചിലൂടെ തദ്ദേശ വകുപ്പിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി നിയമനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഡോ. ചിത്ര പി അരുണിമ

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ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 10:23 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പാ കേസിൽ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ വാഴോട്ടുകോണം വാർഡ് ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതൻ്റെ അവധി അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച. മന്ത്രിയുടെയും സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും നിർദേശങ്ങൾ മറികടന്ന് കൗൺസിലർക്ക് അനുകൂലമായി കുറിപ്പെഴുതിയ തദ്ദേശവകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ചിത്ര പി അരുണിമയ്‌ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു.

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രൂപീകരിച്ച കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ (കെഎഎസ്) ഒന്നാം ബാച്ചിലൂടെ തദ്ദേശ വകുപ്പിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി നിയമനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഡോ. ചിത്ര പി അരുണിമ. വിയ്യൂർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വഴി സുഗതൻ നൽകിയ അവധി അപേക്ഷ ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് അഭിപ്രായത്തിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലേക്ക് അയച്ചത്. ഫയൽ പരിശോധിച്ച തദ്ദേശ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, സംഭവത്തിൽ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കുറിപ്പെഴുതി. തുടർന്ന് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി വഴി ഫയൽ കണ്ട സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി ഷാനവാസും തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയും അപേക്ഷയ്ക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ, മന്ത്രിയുടെയും സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കെ, അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ചിത്ര അരുണിമ സുഗതൻ്റെ അപേക്ഷ കോർപറേഷൻ കൗൺസിലിൽ വോട്ടിനിടാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂലൈ 20ന് തദ്ദേശ വകുപ്പിൽ നിന്നു ലഭിച്ച കുറിപ്പ് അതേപടി പകർത്തി ആഭ്യന്തര അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തിരുവനന്തപുരം മേയർക്ക് കത്ത് നൽകി. തുടർന്ന് ജൂലൈ 31ന് ചേർന്ന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ സുഗതൻ്റെ ആറുമാസത്തെ അവധി അപേക്ഷ പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. മന്ത്രിയും സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിയും ഔദ്യോഗികമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ഫയലിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഇടപെട്ട് അനുകൂല തീരുമാനമെടുപ്പിച്ചത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനവും അച്ചടക്കലംഘനവുമായാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനമായത്.

സുഗതന് മേലുള്ള കേസും വിലക്കുകളും

നെടുമങ്ങാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് രണ്ടാം കോടതിയാണ് സുഗതന് നേരത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ജൂലൈ 13ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചുമുതൽ ജൂലൈ 14 രാത്രി ഒൻപതുവരെയാണ് ജാമ്യം നൽകിയത്. എന്നാൽ, ഈ ഉത്തരവ് കോടതിയുടെ പരിധിയിലുള്ള കേസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമെന്നും കാപ്പ തടങ്കലിന്മേൽ ഉത്തരവിടാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കാപ്പ നടപടികളിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രതിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനാകൂ എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 296(b), 118(1), 110, 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് സുഗതനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

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കാപ്പ ചുമത്തി വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ് ആർ സുഗതൻ. വധശ്രമക്കേസുകൾ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, വഴിതടയൽ, പൊലീസിനെതിരെ കൈയേറ്റം, വീടുകയറി വാഹനം അടിച്ചുതകർക്കൽ, ആയുധം കൊണ്ടു മാരകമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് ബിജെപി കൗൺസിലറായ സുഗതനെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് അവധി അനുവദിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ കൂട്ടുനിന്നതാണ് നിലവിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

BJP COUNCILLOR R SUGATHAN
R SUGATHAN CASE UPDATES
BJP COUNCILOR LEAVE APPLICATION
TRIVANDRUM CORPORATION
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