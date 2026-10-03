നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ഒരുങ്ങി സർക്കാർ; അവതരിപ്പിക്കുക 19 ബില്ലുകൾ
ഈ മാസം 12 മുതൽ 29 വരെയാണ് സഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. 12 മുതൽ 16 വരെയും 26 മുതൽ 29 വരെയുമായി ഒൻപത് ദിവസമാണ് സഭ സമ്മേളിക്കുക
Published : October 3, 2026 at 10:21 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന നിയമഭേദഗതികൾക്ക് ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലേറി നാല് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ നടക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ടാം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ 19 നിയമഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ഈ മാസം 12 മുതൽ 29 വരെയാണ് സഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. 12 മുതൽ 16 വരെയും 26 മുതൽ 29 വരെയുമായി ഒൻപത് ദിവസമാണ് സഭ സമ്മേളിക്കുക. സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ, ഭൂമി പുനർവിതരണ ബിൽ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേയാണ് സുപ്രധാന നിയമഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വയോജന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക നിയമനിർമാണവും ഈ സഭാ കാലയളവിൽ നടക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ കെയർ ഗിവർ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള അടിത്തറയും നിയമഭേദഗതികളിലും നിയമനിർമാണത്തിലും ഉൾപ്പെടും.
സഭാ സമ്മേളനം കലുഷിതമായേക്കും
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം നിയമസഭാ സമ്മേളനം പലവിധ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കലുഷിതമായേക്കും. നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നുള്ള പൊലീസ് നടപടി സഭയിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനാണ് എൽഡിഎഫ് തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് സിപിഎം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സിപിഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളും യുഡിഎഫിലെ പടലപിണക്കങ്ങളും എൽഡിഎഫും സിപിഎമ്മും സഭയിൽ ആയുധമാക്കാനാണ് സാധ്യത.
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എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ വിജയൻ, മരുമകനും എംഎൽഎയുമായ പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്ക് നേരെ ഉയർന്ന ഹവാല ഇടപാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത റെഡ് ബുക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകാൻ സിപിഎമ്മിനോ എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിനോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സിഎംആർഎൽ, എക്സാലോജിക് വിഷയത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇഡി ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണവും അതിലൂടെ പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും എൽഡിഎഫിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണ്.
നാല് മാസത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ
അധികാരത്തിലേറി നാല് മാസം പിന്നിടുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും. നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾ ഒരുവശത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുതിച്ചുചാട്ടം സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ നേട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയുടെ നടപ്പാക്കൽ, പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ വിതരണം, തുറമുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസനം, വയോജന ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ കാൽവയ്പ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപിടി ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിയാകും പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ സർക്കാർ പ്രതിരോധം തീർക്കുക.
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