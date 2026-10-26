നിയമസഭയിൽ എസ്എംഎ മരുന്നിൽ വാക്പോര്; സൗജന്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സർക്കാർ, പ്രതിപക്ഷ വോക്കൗട്ട്
പ്രതിപക്ഷം 6.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മരുന്ന് നൽകുന്ന റോഷ് എന്ന കുത്തക കോർപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ആരോപിച്ചു.
Published : October 26, 2026 at 1:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എസ്എംഎ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് വിലകുറഞ്ഞ ജെനറിക് മരുന്ന് നൽകാനുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന്മേൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാക്പോര്. പ്രതിപക്ഷം 6.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മരുന്ന് നൽകുന്ന റോഷ് എന്ന കുത്തക കോർപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ആരോപിച്ചു.
15,000 രൂപയ്ക്ക് ജെനറിക് മരുന്ന് നൽകുന്ന നാറ്റ്കോ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം തള്ളിയ കെ. മുരളീധരൻ, നാറ്റ്കോ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 1.5 കോടി രൂപ സിപിഎം സംഭാവനയായി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് ആരോപിച്ചു. എസ്എംഎ രോഗികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 15,000 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന മരുന്ന് ഭാവിയിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 15,000 രൂപയ്ക്ക് നൽകുന്ന മരുന്ന് 9,000 രൂപയ്ക്ക് ഉടൻ ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ മേഖലയിലും വിദഗ്ധരായ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വിദഗ്ധ പാനൽ രൂപീകരിക്കുക എന്ന സർക്കാർ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കരൾ രോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോ. ശിവകുമാർ സരിൻ, ഡോ. എം.വി. പിള്ള, ഫൈസൽ ഇട്ടിക്കോളൻ, ദേവദാസ് വാര്യർ, പത്മശ്രീ ഡോ. ഹർഷ് മഹാജൻ, ഡോ. പ്രതാപ് ചൗഹാൻ, ഡോ. കാഞ്ചീഗല രവീന്ദ്രനാഥ്, ഡോ. എസ്.എസ്. ലാൽ, ഡോ. പി.എം. വാര്യർ, ഡോ. നിഷാ നിഖിൽ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ദീപക് സിംഗാൾ എന്നീ വിദഗ്ധരാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ.
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ഇവരെ നിയമിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് കെപിസിസിയുമായി ആലോചിച്ചല്ല. കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ചൂഷണം വർധിക്കുന്നത് തടയാൻ സർക്കാർ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കോർപ്പറേറ്റ് മേഖല സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സൈലന്റ് സിൻഡിക്കേറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മരുന്ന് നൽകുന്ന റോഷ് കമ്പനിക്കു വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം വാദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. റോഷിന്റെ മരുന്ന് മാറ്റിയതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രശ്നം.
കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രതിപക്ഷമാണ്. ഈ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത് ബോധ്യങ്ങളാണ്. അത്തരം ഉത്തമ ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും. എൽഡിഎഫിന്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചത്. അതൊരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ജനാഭിലാഷം നിറവേറ്റി മുന്നോട്ടുപോകും. പറഞ്ഞു തേഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് പോലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തി സർക്കാരിനെ ഭയപ്പെടുത്താനൊന്നും പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല.
ആരോഗ്യ രംഗത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമായ നിലയിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജെനറിക് മരുന്ന് നൽകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് യോജിപ്പാണെന്ന് പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടിയ കെ. പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു. ജെനറിക് മരുന്നിനായി സർക്കാർ വിളിച്ച ടെൻഡറിൽ നാറ്റ്കോ കമ്പനി മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി പതിനേഴാമനായാണ് അറിയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും മന്ത്രി അറിയാതെയാണ്.
ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെട്ടതെങ്ങനെയെന്നും യുപിയിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളത്തിന് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നും പ്രേംകുമാർ ചോദിച്ചു. നാറ്റ്കോ ഫാർമയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് 12.25 കോടി രൂപ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് വഴി കോൺഗ്രസ് വാങ്ങിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും തമ്മിലുള്ള പാലമായാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പിണറായി ആരോപിച്ചു. പ്രശ്നം സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.
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