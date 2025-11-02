ETV Bharat / state

പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് 5 ലക്ഷം, 25 വയസിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് 13,411; നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ നീട്ടി

നോർക്ക (NRKs) കെയർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്‌കീമിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി നീട്ടി. വിശദവിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 2, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു അവസരം കൂടി. നോർക്ക (NRKs) കെയർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്‌കീമിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സമയപരിധി നവംബർ 30 വരെ നീട്ടി. നേരത്തെ ഒക്‌ടോബർ 31 വരെയായിരുന്നു എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മലയാളി പ്രവാസികളാണ് നോർക്ക സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്.

സാധുവായ പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ്, സ്‌റ്റുഡൻ്റ് ഐഡി കാർഡ്, എൻആർകെ ഐഡി കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് നവംബർ 30 വരെ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസിന് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ‘Norka Care insurance: How to register, check eligibility, coverage, and hospital list' എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നോര്‍ക്ക കെയര്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ മുഖേനയോ രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

എൻആർകെ ഐഡികാർഡുള്ള പ്രവാസി മലയാളി അംഗങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും 10 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തിഗത അപകട ഇൻഷുറൻസും ലഭിക്കുമെന്ന് പദ്ധതി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ

  • മരണസാഹചര്യങ്ങളിൽ 100 ശതമാനം കവറേജ് ഉണ്ടാകും.
  • റീപാട്രിയേഷൻ സഹായമായി ഇന്ത്യയിൽ 25,000 രൂപയും വിദേശത്ത് 50,000 രൂപ വരെയും ലഭിക്കും.
  • ഭാഗിക വൈകല്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്ഥിരമായി വൈകല്യമുള്ളവർക്കും സഹായം ലഭിക്കും.

നിലവിൽ കേരളത്തിലെ 500 ലധികം ആശുപത്രികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ 18,000 ത്തോളം ആശുപത്രികള്‍ വഴി പ്രവാസി കേരളീയര്‍ക്കായി ചികിത്സാ പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

മലയാളി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം

2025 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ആരംഭിച്ച നോർക്ക കെയർ ഗ്ലോബൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവിൽ വൻതോതിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായി. വെറും 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1,02,524 അംഗങ്ങളെ ചേർത്തു. ഇത് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളിലും പ്രവേശനക്ഷമതയിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വ്യക്തമായ അടയാളമാണ്.

പ്രീമിയം ഓപ്ഷനുകൾ

പദ്ധതിയിൽ ജിഎസ്‌ടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രീമിയം ഓപ്‌ഷനുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവയാണ്

  • ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാൻ: ഭാര്യയ്ക്കും 25 വയസിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും പരിരക്ഷയായി 13,411 രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.
  • വ്യക്തിഗത പ്ലാൻ: 18 നും 70 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 8,101 രൂപ.
  • അഡിഷണൽ ചൈൽഡ് കവർ: 25 വയസിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് 4,130 രൂപ. ഇത് വർഷം തോറും പുതുക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങളും നെറ്റ്‌വർക്ക് കവറേജും

നോർക്ക പദ്ധതികളനുസരിച്ച് അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിക്ക് 30 ദിവസത്തെ ചെലവുകള്‍ ആശുപത്രിയിലായശേഷം പിന്നീട് 60 ദിവസത്തെ ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള ക്ലെയിമുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. അംഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 14,000-ത്തിലധികം ആശുപത്രികളിൽ പണരഹിത മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളും ലഭിക്കും.

വിദേശത്തും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾക്ക് നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു പോളിസി മാത്രമല്ല. സുരക്ഷയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും വാഗ്‌ദാനമാണ്. അപേക്ഷയ്‌ക്കുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിയതിലൂടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും അപകട പരിരക്ഷയും ലഭ്യമാകുമെന്ന് സംസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കി.

