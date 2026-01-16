ETV Bharat / state

'വർക്ക് ഫ്രം ഹോം' പഴങ്കഥ; ഇനി 'വർക്ക് നിയർ ഹോം', വീടിനടുത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ സർക്കാർ സംവിധാനം

ജനുവരി 19-ന് കൊട്ടാരക്കരയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വൻകിട കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും.

CM PINARAYI VIJAYAN INAUGURATION KN BALAGOPAL NEWS KERALA VILLAGE IT HUBS K DISC IT PROJECTS
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 7:54 PM IST

|

Updated : January 16, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് കാലത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ 'വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം' ആശയത്തിൻ്റെ പാത ഉള്‍ക്കൊണ്ട് 2024ലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 'വര്‍ക്ക് നിയര്‍ ഹോം' കമ്മ്യൂണ്‍ അഥവാ വീട്ടിനടുത്തുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലിരുന്ന് ആഗോള കമ്പനികളില്‍ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നു. നാട്ടിലെത്തേണ്ട ആവശ്യം കാരണം വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ഐടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയവര്‍ക്കും, കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെ വന്‍നഗരങ്ങളിലെയും ടെക്‌നോപാര്‍ക്ക്, ഐടി പാര്‍ക്ക്, സൈബര്‍പാര്‍ക്ക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പോയി താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാന്‍ അസൗകര്യമുള്ളവര്‍ക്കും പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വന്‍കിട കമ്പനികളില്‍ ജോലി നേടി വീടിനടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി ജോലിയിലേര്‍പ്പെടാനും അന്നന്ന് വീടുകളിലേക്കും മടങ്ങുവാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാണ് 'വര്‍ക്ക് നിയര്‍ ഹോം' കമ്മ്യൂണുകള്‍. 'വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമില്‍' നമുക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ലഭിക്കില്ലെന്ന പോരായ്മയുണ്ടെങ്കില്‍ 'വര്‍ക്ക് നിയര്‍ ഹോമില്‍' ഒരേ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാലോ എട്ടോ പന്ത്രണ്ടോ ആളുകള്‍ക്കൊപ്പം വീടിനടുത്തുള്ള കേന്ദ്രത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യാം. എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയും ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വര്‍ക്ക് നീയര്‍ ഹോം കമ്മ്യൂണ്‍ കേന്ദ്രം കൊട്ടാരക്കരയില്‍ ജനുവരി 19ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

കെഎൻ ബാലഗോപാൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)

ബിഎസ്എന്‍എലിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള 12,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്‍ണമുള്ള സ്ഥലം വാടകയ്‌ക്കെടുത്താണ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാല്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. സൈബര്‍ പാര്‍ക്കുകളിലും ഇന്‍ഫോ പാര്‍ക്കുകളിലും ടെക്‌നോപാര്‍ക്കുകളിലും പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്, ഇതു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലോ പോകാതെ തന്നെ വീടിനടുത്ത് വന്‍കിട സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യാനിടം എന്ന നിലയിലാണ് 'വര്‍ക്ക് നിയര്‍ ഹോം' അഥവാ വീടിനടുത്തു ജോലി എന്ന ആശയത്തിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ രൂപം നല്‍കിയത്.

കൊവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരത്തില്‍ വിദേശങ്ങളിലും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 5.5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ വീണ്ടും വിദേശങ്ങളിലേക്കോ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ തിരികെ പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു പല വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലും ഏറെ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്‍ഫോ പാര്‍ക്കുകളിലോ ടെക്‌നോ പാര്‍ക്കുകളിലോ സൈബര്‍പാര്‍ക്കുകളിലോ പോകാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്കും വീടിനടുത്ത് 10-17 കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെ ഇത്തരത്തില്‍ 'വര്‍ക്ക് നിയര്‍ ഹോം' കമ്മ്യൂണ്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഐടി മേഖലയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന തൊഴില്‍ മേഖലയെങ്കിലും ഐടി അനുബന്ധ മേഖലകളും ഇതില്‍ വരും.

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇതിനു തുടക്കമിടുകയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഇൻ്റല്‍ പോലുള്ള വന്‍കിട കമ്പനികളില്‍ ജോലിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ഇത്തരം ഗ്രാമീണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇരുന്ന് ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടാം. കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കു പിന്നാലെ കളമശേരി, രാമനാട്ടുകര, തളിപ്പറമ്പ്, പെരിന്തല്‍മണ്ണ തുടങ്ങിയ ഒമ്പത് സെൻ്ററുകൾ കൂടി ഉടന്‍ സജ്ജമാക്കും. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളുണ്ട്, വൈദ്യുതിയുണ്ട്, ഇൻ്റര്‍നെറ്റുണ്ട്, സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിലൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ജോലി നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മന്ത്രി ബാലഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും ടെക്‌നോപാര്‍ക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ പോയി ഹോസ്റ്റലുകളില്‍ താമസിക്കാന്‍ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അനുവദിക്കാത്തവരുണ്ട്. അച്ഛനമ്മമാരെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി ദൂരെ പോകാന്‍ കഴിയാത്തവരും വിദേശത്തു നിന്നു മടങ്ങിയെത്തുന്നവരും ഉണ്ട്. അത്തരക്കാര്‍ക്ക് ദിവസേന ഒരു 10-30 കിലോമീറ്ററിനുള്ളില്‍ പോയിട്ട് മടങ്ങി വീട്ടിലെത്താന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഇവിടെയാണ് 'വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമില്‍' നിന്ന് ഇത് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. വീടിനടുത്തുള്ള കേന്ദ്രത്തിലെത്തി എല്ലാവരുമായും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാവുന്ന സംവിധാനമാണിത്.

സൗകര്യങ്ങളും നടത്തിപ്പും

ഇവിടെ ഓരോ കമ്പനികള്‍ക്കുമായി നാലുമുതല്‍ എട്ട് സീറ്റുവരെ നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന 'പ്ലഗ് ആന്‍ഡ് പ്ലേ' സംവിധാനമാണിത്. ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ ലാപ്‌ടോപ്പുമായി വന്നാല്‍ ഇൻ്റര്‍നെറ്റ്, വൈദ്യുതി, എസി അടക്കം പൂര്‍ണമായി ഫര്‍ണീഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യമാണിത്. തൊഴിലെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തില്‍ ഇതൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായിരിക്കും. സോഹോ (Zoho) പോലുള്ള രാജ്യാന്തര ഐടി കമ്പനി വന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്നതാണ് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം. നാല്, എട്ട്, പന്ത്രണ്ട് സീറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായി കമ്പനികള്‍ മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ നഗരങ്ങളിലുമുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലുമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി കേരളത്തില്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിക്കുള്ള എസ്പിവി (SPV) ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ കെ-ഡിസ്‌ക് ആണ്. 4.87 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നത്. ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഈ ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിക്കും. അഞ്ച് ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ജോലിക്കു പുറമേ 50,000 പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

Also Read:- സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതി; ജെ സി ഡാനിയേൽ പുരസ്‌കാരം ശാരദയ്ക്ക്

Last Updated : January 16, 2026 at 8:14 PM IST

TAGGED:

CM PINARAYI VIJAYAN INAUGURATION
KN BALAGOPAL NEWS
KERALA VILLAGE IT HUBS
K DISC IT PROJECTS
KERALA WORK NEAR HOME SCHEME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.