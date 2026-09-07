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കോൺഗ്രസിൽ സമഗ്ര അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത; അധ്യക്ഷ നിയമനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യും

സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനടി പുനഃസംഘടന വേണ്ടെന്നും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നുമാണ് എഐസിസിയുടെ നിലപാട്

VD SATHEESAN RAHUL GANDHI KERALA CONGRESS POLITICS KPCC PRESIDENT APPOINTMENT UDF GOVERNMENT KERALA
ഇന്ദിരാ ഭവൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 9:07 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം/ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെ വിഷയം എഐസിസി നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ നീക്കം. കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനടി പുനഃസംഘടന വേണ്ടെന്നും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നുമാണ് എഐസിസിയുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ സംഘടനാതലത്തിൽ കൃത്യമായ അഴിച്ചുപണി നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന വികാരമാണ് സംസ്ഥാന പാർട്ടിയിലുള്ളത്. കെപിസിസി അഴിച്ചുപണി സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ഉയർന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഇതിന് ശേഷമാകും പുതിയ അധ്യക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സമവായത്തിലെത്തുക.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ പി.ജെ കുര്യൻ, കെ.സി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചു. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയുടെ ഈ വികാരം കൂടി കണക്കിലെടുത്താകും മുഖ്യമന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി വിഷയം സംസാരിക്കുക. ഇതിന് പുറമേ പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കും.

സംഘടനയെ ചലിപ്പിക്കാൻ അഴിച്ചുപണി
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി 100 ദിനം പിന്നിട്ടിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള വേദി പാർട്ടിതലത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. കെപിസിസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളംതെറ്റിയതോടെ സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. 10 വർഷത്തിന് ശേഷം അധികാരത്തിലേറിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലയളവിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ഇതിനോടകം ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു.

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കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ പാർട്ടിയിൽ സമഗ്ര പുനഃസംഘടന വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു. പലയിടത്തും പാർട്ടിയുടെ ബൂത്ത് തല കമ്മിറ്റികൾ നിർജീവമായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അന്ന് ഭാഗികമായി പുനഃസംഘടന നടന്നിരുന്നെങ്കിലും കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാരെ നിയമിക്കാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ടായി. നിലവിൽ നാല് ജില്ലകളിലെ ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്മാർ എംഎൽഎമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരിൽ രണ്ട് പേരും മന്ത്രിമാരായി ചുമതലയേറ്റു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷ നിയമനത്തോടൊപ്പം സംഘടനാതലത്തിൽ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ആവശ്യം.

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TAGGED:

VD SATHEESAN RAHUL GANDHI
KERALA CONGRESS POLITICS
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