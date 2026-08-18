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300ൽ നിന്ന് 130ലേക്ക്; കൊയിലാണ്ടി ഹാർബറിൽ മത്തിവില ഇടിഞ്ഞു, വാങ്ങാൻ വൻതിരക്ക്

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ട്രോളിങ് നിരോധനവും കാരണം കേരള തീരത്ത് മത്തിയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു

Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 8:32 AM IST

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കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി ഹാർബറിൽ വൻതോതിൽ മത്തി ലഭിച്ചതോടെ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ വരെ നൽകാൻ ആളുകൾ തയാറായിട്ടും കിട്ടാതിരുന്ന വലിയ മത്തിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് വള്ളങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയത്. ഇതോടെ ഹാർബറിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ വൻ ഒഴുക്കായി മാറുകയും ചെയ്തു.

മത്തി വാങ്ങാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ ഹാർബറിൽ എത്തുന്നവരുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമായിരുന്നു വില കുറയുമോ എന്നത്. എന്നാൽ സാധനം കിട്ടാനില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് പലപ്പോഴും ലഭിച്ചിരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞതോടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റംവന്നു.

Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)
Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)

ഒരു വഞ്ചി ഹാർബറിൽ അടുപ്പിച്ചപ്പോൾ നിറയെ പിടക്കുന്ന വലിയ മത്തിയായിരുന്നു. പ്രാദേശിക കച്ചവടക്കാർ ഓടിക്കൂടി കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് ഇത് സ്വന്തമാക്കി. അപ്പോഴും വില വിചാരിച്ചതുപോലെ കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചാകര വന്നാൽ കോരിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന അൻപതിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാർ ബഹളം കേട്ട് ഉണർന്നു. എല്ലാവരും ബ്രോക്കറായ മൊയ്‌തീനോടാണ് വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയത്. പേടിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സാധനം വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)
Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
മത്തി (ETV Bharat)
Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)

വിലയിടിഞ്ഞതോടെ ജനത്തിരക്ക്

മൊയ്‌തീൻ പറഞ്ഞുതീരും മുൻപ് തന്നെ പത്ത് വഞ്ചികൾ വരിവരിയായി ഹാർബറിലേക്ക് എത്തി. ഇതോടെ ഡിമാൻഡ് കാണിച്ചവരെല്ലാം പിന്മാറുകയും മത്തിവില കുത്തനെ താഴുകയും ചെയ്തു. കിലോയ്ക്ക് 150 രൂപയായി വില കുറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയല്ലാതെ തന്നെ ഈ വിവരം കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. ജനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ശൃംഖലകൾ എല്ലാ ഹാർബറുകളിലും സജീവമാണ്. കൊയിലാണ്ടിയുടെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ആളുകൾ കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഹാർബറിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. ഹാർബറിൽ മൊത്തം ലേലം വിളിയായി മാറി. പല നാടുകളിലേക്കും ബോക്സിലാക്കി മത്തി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിൻ്റെ തിരക്കായിരുന്നു പിന്നീട്.

Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
മത്തി (ETV Bharat)
Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)

നാട്ടുകാർ ഓരോ കിലോയും 130 മുതൽ 150 രൂപ വരെ വച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി. കൂട്ടമായി വന്ന ആളുകൾ കട്ടയിട്ട് കൊട്ടമീൻ ഒന്നിച്ചാണ് വാങ്ങുന്നത്. അതിനിടയിലും ഐസ് വച്ച് കാത്തിരുന്ന ലോറിക്കാർ ക്യൂവിലായിരുന്നു. പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് ലോഡ് കയറ്റുന്ന റാഷിദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. പിടക്കുന്ന വലിയ മത്തി കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷം അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ഇത് നാളെയും ഉണ്ടായാൽ വലിയ ലാഭമുണ്ടാകുമെന്നും എന്നാൽ അധികം തുടർന്നാൽ വിലയിടിഞ്ഞ് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും റാഷിദ് വ്യക്തമാക്കി.

Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)
Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)

മത്തിക്ക് മുന്നിൽ വഴിമാറി കാരച്ചെമ്മീൻ

തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏത് മത്സ്യത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്. അത് തുടരെത്തുടരെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വിലയുണ്ടാകില്ല എന്നത് വിപണിയിലെ യാഥാർഥ്യമാണ്. എന്നാൽ മത്തി മലയാളികൾക്ക് എക്കാലവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ട്രോളിങ് നിരോധനവും കാരണം കേരള തീരത്ത് മത്തിയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ ഈ ചാകര. മത്തി മുത്തല്ലേ എന്ന് ഈ കാഴ്ച കണ്ട ആരോ അവിടെനിന്ന് പറയുന്നതും കേൾക്കാമായിരുന്നു.

Kerala Fish Market Prices, Kozhikode Mathi Price Drop, Koyilandy Harbor News, Fresh Sardines In Kerala
കൊയിലാണ്ടിയിൽ മത്തി വാങ്ങാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇരച്ചുകയറ്റം (ETV Bharat)

ഇതിനൊപ്പം ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. മത്തി കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയതോടെ കിലോയ്ക്ക് 800 രൂപ വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്ന കാരച്ചെമ്മീൻ അടക്കമുള്ളവ പലകകളിൽ ആളില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഹാർബറിൽ കാണാമായിരുന്നു. ട്രോളിങ് നിരോധനം അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഇത്തരം ചാകരകൾ നൽകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി കടലിൽ പോകുന്ന വള്ളങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനച്ചെലവിനുള്ള തുക പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് വലിയൊരു പരിഹാരമായാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ മത്തിച്ചാകരയെ കാണുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ മത്സ്യം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തീരദേശം.
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