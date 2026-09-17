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കറൻ്റും പോയി, മണ്ണെണ്ണയുമില്ല! റേഷൻ വ്യാപാരികളെയും ജനങ്ങളെയും ദുരിതത്തിലാക്കി പുതിയ പ്രതിസന്ധി

എണ്ണൂറ് കാർഡുകൾ ഉള്ള ഒരു റേഷൻ കടയിൽ നാനൂറ് പേർക്ക് മാത്രമുള്ള മണ്ണെണ്ണയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

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Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 2:14 PM IST

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രജിത്ത് മാവൂര്‍

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. റേഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന മണ്ണെണ്ണയുടെ അളവ് വൻതോതിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലേക്ക് അനുവദിച്ച മണ്ണെണ്ണ കാർഡ് ഉടമകളിൽ പകുതിപ്പേർക്ക് പോലും നൽകാൻ തികയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ.

റേഷൻ വ്യാപാരികളും ഉപഭോക്താക്കളും പ്രതിസന്ധിയിൽ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ, മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ നീല, വെള്ള, ചുവപ്പ് കാർഡുകാർക്ക് 500 മില്ലി ലിറ്ററും, മഞ്ഞക്കാർഡുകാർക്ക് (AAY) ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയുമാണ് കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ വിഹിതം വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞു.

സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾ മണ്ണെണ്ണയ്ക്കായി റേഷൻ കടകളിൽ എത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരുന്നത് വ്യാപാരികളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൽ വന്ന കുറവാണോ അതോ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ വിതരണത്തിലെ പാകപ്പിഴയാണോ ഈ ക്ഷാമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് വ്യാപാരികളുടെ തീരുമാനം.

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റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താവ് (ETV Bharat)

മണ്ണെണ്ണ വെട്ടിക്കുറച്ചതിന് പുറമേ പതിനാറാം തീയതി മുതൽ മണ്ണെണ്ണക്ക് വിലവർധനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണക്ക് എഴുപത്തിയൊന്ന് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിയേഴ് രൂപയാണ് ഉള്ളത്. മണ്ണെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാവാതെ വന്നതോടെ ഓരോ റേഷൻ കടകളിലും സ്‌റ്റോക്ക് തീരുന്നതുവരെ മാത്രമേ മണ്ണെണ്ണ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ റേഷൻ കടകളിൽ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് എണ്ണൂറ് കാർഡുകൾ ഉള്ള ഒരു റേഷൻ കടയിൽ നാനൂറ് പേർക്ക് മാത്രമുള്ള മണ്ണെണ്ണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം റേഷൻകടകളിൽ എത്തുന്ന നാനൂറ് പേർക്ക് മാത്രമാകും റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ നൽകാൻ കഴിയുക. പിന്നീട് എത്തുന്നവർ മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാതെ മടങ്ങി പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് റേഷൻ വ്യാപാരികളും ഉപഭോക്താക്കളുമായി തർക്കത്തിനും വാക്കേറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്.

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റേഷൻ ഷോപ്പിലെ സ്‌റ്റോക്ക് (ETV Bharat)

വ്യാപാരികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ

"എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ മണ്ണെണ്ണ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം നൽകുന്നില്ല. മാർച്ചിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ, മെയ്‌ വരെ എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും നൽകാനുള്ള മണ്ണെണ്ണ ലഭിച്ചിരുന്നു. ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്‌റ്റ് മാസത്തിലേയ്‌ക്ക് വന്നപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും കൊടുക്കാനുള്ള മണ്ണെണ്ണ ലഭിച്ചിരുന്നു" എന്ന് ഓൾ കേരള റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ (എകെആർആർഡിഎ) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദലി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

വ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്. ഭീമമായ ചെലവുകളുമുണ്ട്. ഒരു ബാരൽ മണ്ണെണ്ണ കടയിൽ എത്തിക്കാൻ മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് രൂപ വരെ ചെലവാണ്. ലിറ്ററിന് 6 രൂപയാണ് വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മതിയാകില്ല. അരിയും ഗോതമ്പും ആട്ടയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കടകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെന്നും അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണയും കടകളിൽ എത്തിച്ചുതരണമെന്നും മുഹമ്മദലി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പക്ഷേ മുഴുവൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും കൊടുക്കാൻ തികയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ കാർഡുകാർക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുക. അതല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക. അല്ലാതെ റേഷൻകാർഡ് ഉടമകളെയും വ്യാപാരികളെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മുഴുവൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും നൽകാനുള്ള മണ്ണെണ്ണ തരാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ വ്യാപാരികൾക്ക് അത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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കുപ്പിയുമായി ആദ്യം എത്തുന്നവർക്ക് മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 800 കാർഡുള്ള റേഷൻ കടയിൽ കിട്ടുന്നത് പരമാവധി 200 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയാണ്. ഇത് നാനൂറ് ആളുകൾക്കേ കൊടുക്കാൻ തികയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നം. ആയതിനാൽ അത്യാവശ്യമായ മണ്ണെണ്ണ റേഷൻ കടയിൽ മുഴുവൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും കൊടുക്കാൻ ഉള്ള രൂപത്തിൽ റേഷൻ കടയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കിട്ടാക്കനിയായി മണ്ണെണ്ണ

പവർകട്ട് കൂടി ആരംഭിച്ചതോടെ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആവശ്യവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ റേഷൻ കടകളിൽ മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതി കുപ്പിയുമായി എത്തുന്നവർ വെറും കൈയ്യോടെ മടങ്ങി പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണെണ്ണ അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടാക്കനി ആയതോടെ ഉപഭോക്താക്കളും വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. മണ്ണെണ്ണയുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന്
അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ സംഘടന സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബിന് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിവേദനം സമർപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

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