കബനി വറ്റിയതോടെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് വർധിക്കുന്നു; നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
വയനാട് പുല്പ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി മേഖലകളിൽ ലഹരി വിൽപ്പന വർധിച്ച് വരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
Published : May 5, 2026 at 8:31 PM IST
വയനാട്: കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിലെ കബനി നദി വറ്റിയതോടെ ലഹരിക്കടത്ത് വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. മച്ചൂർ, ബൈരക്കുപ്പ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി സംഘങ്ങൾ സജീവമാകുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. വയനാട് പുല്പ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി മേഖലകളിൽ ലഹരി വിൽപ്പന വർധിച്ച് വരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
കബനി നദിയിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞതോടെ അതിർത്തി കടക്കൽ ലളിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബൈരക്കുപ്പ, മച്ചൂർ മേഖലകളെ ആസ്ഥാനമാക്കി ലഹരി സംഘങ്ങൾ സജീവമാണ്. പുല്പ്പള്ളി, മുള്ളൻകൊല്ലി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ലഹരിവരവ് വർധിക്കുന്നതായാണ് സൂചന. പോലീസിൻ്റെയും എക്സൈസിൻ്റെയും പരിശോധനകൾക്കിടയിലും ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലൂടെ വിൽപ്പന തുടരുന്നു. യുവാക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ലഹരി ശൃംഖല വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായും പൊലീസും മറ്റ് അധികൃതരും പറയുന്നു.
ലഹരിക്കടത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. പുല്പ്പള്ളിയിൽ സ്ഥിരം എക്സൈസ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ്. നാട്ടുകാരുടെ ജാഗ്രതയും അധികൃതരുടെ ഏകോപനവും നിർണായകമാകുമെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
രണ്ടു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കുഴൽപണം കണ്ടുകെട്ടി
മുത്തങ്ങയിൽ കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന രണ്ടു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കുഴൽപണവുമായി രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ബത്തേരി മുള്ളൻകുന്ന് കണ്ടാക്കോൽ വീട്ടിൽ അർഷാദ് (44), കൊടുവള്ളി മദ്രസ ബസാർ പിലാത്തോട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ പിടി ഇസ്മായിൽ (40) എന്നിവരെയാണ് ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ബത്തേരി പൊലീസും നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ പിടികൂടിയത്.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുത്തങ്ങ തകരപ്പാടിയിലുള്ള പൊലീസ് ചേക്ക് പോസ്റ്റിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനക്കിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. കർണാടക ഭാഗത്തുനിന്നും വന്ന കെഎ 51 എംയു 5173 നമ്പർ കാറിലാണ് പണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഡിക്കിയുടെ ഇരു വശങ്ങളിലും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്നോട് ചേർന്ന് അനധികൃതമായി നിർമിച്ച പ്രത്യേകം അറകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച 2,27,43,000 രൂപയാണ് കണ്ടെടുത്തത്.
പിടിച്ചെടുത്ത തുകയും വാഹനവും മറ്റും ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം ഹാജരാക്കി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ബത്തേരി സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്എച്ച്ഒ ശ്രീകാന്ത് എസ് നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജയപ്രകാശ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ അനിത്ത്, അനിൽകുമാർ, വിനീഷ, പ്രദീപൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
