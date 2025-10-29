ഐടി മേഖലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ 'വിഷൻ 2031': 50 ബില്യൺ ഡോളർ വളർച്ച, 5 ലക്ഷം ഹൈവാല്യൂ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലക്ഷ്യം
കേരളം ഐടി മേഖലയിൽ 'വിഷൻ 2031' കരട് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി. 2031ഓടെ 50 ബില്യൺ ഡോളർ വളർച്ചയും 5 ലക്ഷം പുതിയ ഹൈവാല്യൂ തൊഴിലവസരങ്ങളുമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
എറണാകുളം: കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഐടി മേഖലയിലെ 'വിഷൻ 2031' കരട് റിപ്പോർട്ട് എറണാകുളത്ത് പുറത്തിറക്കി. 50 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും അഞ്ച് ലക്ഷം ഹൈവാല്യൂ തൊഴിലവസരങ്ങളുമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സെമികണ്ടക്ടർ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'റീകോഡ് കേരള 2025' വികസന സെമിനാറിലാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
കരട് വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കരട് വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് പുറത്തിറക്കുകയും വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. 2031 ഓടെ കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന മറ്റ് പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ 20,000 കോടി രൂപയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിക്ഷേപം, 20,000 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, 30 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി പുതിയ ഐടി ഓഫിസ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി, കേരള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മിഷൻ (കെ-എഐഎം), കേരള സെമികോൺ മിഷൻ, കേരള ഫ്യൂച്ചർ ടെക് മിഷൻ (കെഎഫ്ടിഎം), ദി ഫ്യൂചർ കോർപറേഷൻ (ടിഎഫ്സി) എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്ട്രാറ്റജിക് മിഷനുകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപം നൽകി.
പ്രധാന മിഷനുകളും പദ്ധതികളും
നൈതികവും സുതാര്യവുമായ നിർമിതബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 2030ഓടെ കേരള നിർമിത ബുദ്ധി അവകാശ ബിൽ ('Kerala AI Bill of Rights') നടപ്പിലാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കെ-എഐഎംൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. സൈബർ സുരക്ഷയും ഗ്രീൻ കംപ്യൂട്ടിങ് പാർക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാവി ടെക് മേഖലയ്ക്ക് രൂപം നൽകാനാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക് മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 'Kerala: Global Talent. Ethical Tech. Sustainable Growth' എന്ന ബ്രാൻഡിനു കീഴിൽ ആഗോള നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്ന ഏജൻസിയായി ദ ഫ്യൂചർ കോർപറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കും.
മറ്റ് വികസന പരിപാടികളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ (എഫ്ഒഎസ്എസ്) ഉപയോഗം ശക്തിപ്പെടുത്തി സർക്കാർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെലവ് 30% കുറയ്ക്കുക, ഐസിടി അകാദമി വഴി 10 ലക്ഷം പേരെ എഐ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നിവയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടെക്നോസിറ്റി, ഇൻഫോപാർക് ഫേസ് 3, സൈബർ പാർക്കിൻ്റെ വിപുലീകരണം, കെ-സ്പേസ് ഏയ്റോസ്പേസ് ക്ലസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളും വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റിലുണ്ട്.
സ്ത്രീ സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്ക് ഐടി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനുമുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ 50 ലീപ് സെൻ്ററുകൾ, 250 ഏർലി ഇന്നോവേഷൻ സെൻ്ററുകൾ, 14 ജില്ലകളിലും ഫ്രീഡം സ്ക്വയറുകൾ തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. 2029 ഓടെ ആനിമേഷൻ, ഗെയിമിങ്, വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ്സ് മേഖലയിൽ 250 കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ച് 10% ദേശീയ കയറ്റുമതി പങ്കാളിത്തം, ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസിൽ കേരള മോഡൽ സൃഷ്ടിച്ച് 100% ഓൺലൈൻ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
ഗ്ലോബൽ കാപബിലിറ്റി സെൻ്ററുകളും അനുകൂല ഘടകങ്ങളും
പരമ്പരാഗത ഐടി സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ആധുനിക ഗവേഷണ-വികസന മേഖലകളിലും ഗ്ലോബൽ കാപബിലിറ്റി സെൻ്ററുകളിലും (ജിസിസികൾ) നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2031ൽ സംസ്ഥാനത്ത് 120 ജിസിസികൾ യാഥാർഥ്യമാക്കും. ഉയർന്ന മാനവ വിഭവശേഷി, കുറഞ്ഞ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കൽ നിരക്ക്, കെ-ഫോൺ വഴി ലഭ്യമായ ഹൈസ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ്, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമായ ഓഫിസ് സൗകര്യങ്ങൾ, മികച്ച ജീവിതനിലവാരം തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഘടകങ്ങളായി വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വിഷൻ 2031ൻ്റെ പ്രാധാന്യം
ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് കേരളം ഏറെ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെന്നും, വിഷൻ 2031ലൂടെ കൂടുതൽ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കുകയും സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും ഐടി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി സീറാം സാംബശിവ റാവു ഐഎഎസ് വ്യക്തമാക്കി. 'റീകോഡ് കേരള 2025' വികസന സെമിനാറിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന നിർദേശങ്ങളും, ഐടി മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അടക്കം പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഐടി മേഖലയിലെ അന്തിമ വിഷൻ 2031ന് രൂപം നൽകുക.
