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ഐടി വകുപ്പ് പുനർനാമകരണം ചെയ്‌ത്‌ സർക്കാർ; എഐ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പേരുമാറ്റം

സർക്കാരിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ് ഇനി മുതൽ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും

KERALA GOVERNMENT IT DEPARTMENT INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMEN IT DEPARTMENT RENAMED AI PORTFOLIO
Representational Image (getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 7:19 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഐടി വകുപ്പിൻ്റെ പേര് മാറ്റി സർക്കാർ. എഐ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള പേരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. സർക്കാരിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ് ഇനി മുതൽ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ഇംഗ്ലീഷിൽ വകുപ്പിൻ്റെ പേര് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്‌നോളജീസ് എന്നാണ്.

സാങ്കേതിക ഭരണസംവിധാനത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ വേഗത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതിക മേഖലകളുമായി കൂടുതൽ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന നിർണായക ചുവടുവെയ്‌പാണ് പുനർനാമകരണം. 2026ലെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക ദിശാബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം. സെപ്റ്റംബർ 30 ലെ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിനാവശ്യമായ ചട്ടഭേദഗതി നടപടികൾ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കും.

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കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ ഐടി ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ ഒരുക്കുന്നതിൽ വകുപ്പ് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെക്‌നോപാർക്ക്, ഇൻഫോപാർക്ക്, സൈബർപാർക്ക് എന്നിവയുടെ വളർച്ചയിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചത്. ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഭൂപടം നിർമ്മിത ബുദ്ധി, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, സൈബർ സുരക്ഷ, ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ, ഇൻ്റർ നെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്‌സ്, റോബോട്ടിക്‌സ്, ഡ്രോണുകൾ, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗ്, എവിജിസി-എക്‌സ്ആർ, ഗ്രാഫീൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് തുടങ്ങിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഡീപ്-ടെക് സംരംഭങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്‌ഠിത നവീകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രോത്സാഹനവും വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലയാണ്.

നിർമ്മിതബുദ്ധിക്ക് പ്രത്യേക പോർട്ട് ഫോളിയോ രൂപീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം

നിർമ്മിതബുദ്ധിക്ക് പ്രത്യേക പോർട്ട് ഫോളിയോ രൂപീകരിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം ഇതിനകം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണ നിർവഹണം, വ്യവസായം, നവീകരണം, പൊതുസേവന വിതരണം എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെയും ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വ്യക്തമായ നയദിശയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്‌നോളജി മിഷൻ, ദി ഫ്യൂച്ചർ കോർപ്പറേഷൻ, സെമികോൺ കേരളം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനപരമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഭരണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ, ഭാവി സാങ്കേതിക ശേഷി, സെമികണ്ടക്‌ടർ പരിസ്ഥിതി, വിജ്ഞാന വ്യവസായ അടിത്തറ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

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