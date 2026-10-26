പൊലീസ് സേനയിൽ അഴിച്ചുപണി; ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം, അഞ്ചു പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച് സർക്കാർ
തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ്-IV സൂപ്രണ്ടായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അശ്വതി ജിജിയെ (IPS 2021) കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചതാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്.
Published : October 26, 2026 at 7:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി മുതിർന്ന ഒൻപത് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലംമാറ്റിയും പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നൽകിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. പൊതുഭരണ (എഐഎസ്-സി) വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി പേ മാട്രിക്സ് ലെവൽ 11-ൽ അഞ്ച് പുതിയ എക്സ്-കേഡർ തസ്തികകളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ്-IV സൂപ്രണ്ടായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അശ്വതി ജിജിയെ (IPS 2021) കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചതാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്. നിലവിൽ കൊല്ലം സിറ്റി കമ്മീഷണറായിരുന്ന എം. ഹേമലതയെ (IPS 2016) എറണാകുളം വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വി&എസിബി) സ്പെഷ്യൽ സെൽ എസ്പിയായി മാറ്റിനിയമിച്ചു. ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ 'ആടിയ ശിഷ്ടം നെയ്യ്' വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ തലവനായ എം. ജെ. സോജൻ (IPS 2018) വിജിലൻസ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ റേഞ്ച് എസ്പിയായി ചുമതലയേൽക്കും. വിജിലൻസിലെ പുതിയ ചുമതലയ്ക്കൊപ്പം നിലവിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ ചുമതലയും അദ്ദേഹം തുടർന്നും നിർവ്വഹിക്കും.
മറ്റു പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ വി. ജി. വിനോദ്കുമാറിനെ (IPS 2018) തിരുവനന്തപുരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് എസ്പിയായും, ഷാഹുൽ ഹമീദ് എ-യെ (IPS 2020) സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് എസ്പിയായും നിയമിച്ചു. ദീപക് ധൻകറാണ് (IPS 2020) സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് പൊലീസിന്റെ (എസ്എപി) പുതിയ കമാൻഡന്റ്. മലപ്പുറം സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) എസ്പിയായി പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിലിനെയും (IPS 2020), കോഴിക്കോട് സിറ്റി ക്രമസമാധാനവും ഗതാഗതവും-II ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായി ശക്തി സിംഗ് ആര്യയെയും (IPS 2021) തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായി (II) യോഗേഷ് മന്ദയ്യയെയും (IPS 2021) മാറ്റിനിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പോലീസ് സംവിധാനം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 67,700 മുതൽ 2,08,700 രൂപ വരെയുള്ള ശമ്പള സ്കെയിലിൽ അഞ്ച് പുതിയ പ്രധാന തസ്തികകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് എസ്പി, എറണാകുളം സെൻട്രൽ റേഞ്ച് വിജിലൻസ് എസ്പി, മലപ്പുറം സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എസ്പി, കോഴിക്കോട് സിറ്റി ക്രമസമാധാനവും ഗതാഗതവും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ (II), തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ക്രമസമാധാന വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ (II) എന്നിവയാണ് പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന എക്സ്-കേഡർ തസ്തികകൾ.
Also Read:70 വർഷത്തിനിടെ കേരളം മാറുന്നു, കാലാവസ്ഥയില് വൻ വ്യതിയാനം, മുന്നറിയിപ്പുമായി പുതിയ പഠനം