പക്ഷാഘാത ചികിത്സയിൽ കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയെന്ന് ഡോ. സാക്കീർ ഹുസൈൻ

സ്‌ട്രോക്ക് ആൻഡ് ന്യൂറോ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആറാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലും പതിനാലാമത് കേരള ഇൻ്റർവെൻഷൻ ന്യൂറോളജി സമ്മേളനത്തിലും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഡോ. സാക്കീർ ഹുസൈൻ

Stroke
പക്ഷാഘാതം( പ്രതീകാത്മക ചിത്രം) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: പക്ഷാഘാത ചികിത്സാരംഗത്ത് കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് പ്രമുഖ ന്യൂറോ ഇൻ്റർവെൻഷനിസ്റ്റും സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡുമായിരുന്ന ഡോ. സാക്കീർ ഹുസൈൻ. കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്‌ട്രോക്ക് ആൻഡ് ന്യൂറോ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ (സ്നിഫ്) ആറാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലും പതിനാലാമത് കേരള ഇൻ്റർവെൻഷൻ ന്യൂറോളജി സമ്മേളനത്തിലും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടുകയോ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് പക്ഷാഘാതം. കൊവിഡ്-19 നെ തുടർന്ന് ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, മരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിച്ചതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊവിഡ്-19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട പക്ഷാഘാതങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിലും കേരളം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും ഡോ. സാക്കീർ ഹുസൈൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ 'FAST'

പക്ഷാഘാത ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. ഇതിനായി 'FAST' എന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം:

Face Drooping (മുഖം കോടിപ്പോവുക)

Arm Weakness (കൈക്ക് തളർച്ച)

Speech Difficulty (സംസാരത്തിന് കുഴച്ചിൽ)

Time to call emergency (ഉടൻ സഹായം തേടുക) ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചികിത്സ നൽകുന്നത് രോഗിക്ക് പൂർണമായ രോഗമുക്തി നേടാൻ വളരെ നിർണായകമാണ്.

'ശിരസ്' പദ്ധതിയും ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും

കേരളത്തിൽ പക്ഷാഘാത ചികിത്സയ്ക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 'ശിരസ്' (SHIRAS) പദ്ധതി പക്ഷാഘാതം വന്ന ഉടനെ അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് യൂണിറ്റുകളും സ്ട്രോക്ക് ഐസിയുകളും സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്.

രക്തം കട്ടപിടിച്ചതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷാഘാതത്തിന് നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നൽകുന്ന ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയാണ് ത്രോംബോലൈസിസ്. ടിഷ്യു പ്ലാസിമിനോജൻ ആക്റ്റിവേറ്റർ എന്ന വിലയേറിയ മരുന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.

വലിയ രക്തക്കുഴലുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന നൂതന ചികിത്സാ രീതിയായ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബെക്ടമി തിരഞ്ഞെടുത്ത മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ലഭ്യമാണ്.

പുനരധിവാസവും പ്രതിരോധവും

അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം തളർന്നുപോയ ശരീരഭാഗങ്ങളെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പി, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ പുനരധിവാസ ചികിത്സകൾ ആവശ്യമാണ്. ആയുർവേദത്തിലും തളർച്ചയും വേദനയും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പുനരധിവാസ ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പക്ഷാഘാതം വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ത്രോംബോലൈസിസ് സൗകര്യമുള്ള അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, പ്രമേഹം, കൊളസ്ട്രോൾ, പുകവലി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പക്ഷാഘാതം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ ഓർമിപ്പിച്ചു.

