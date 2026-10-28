വിഴിഞ്ഞം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ വരുന്നു; വിദേശ-പ്രവാസി നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ സർക്കാർ
തുറമുഖം, വ്യവസായം, ഗതാഗതം, സംഭരണം വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകും.
Published : October 28, 2026 at 6:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അനുദിനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ എല്ലാ വ്യവസായ-സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിപുലമായ പദ്ധതികളുമായി വ്യവസായ വകുപ്പ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങൾക്കും സംഭരണ-ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്കും ലോജിസ്റ്റിക് സേവനങ്ങൾക്കുമാണ് സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകുന്നതെന്ന് നിയമസഭയിൽ ചട്ടം 300 പ്രകാരം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിഴിഞ്ഞം മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. തുറമുഖം, വ്യവസായം, ഗതാഗതം, സംഭരണം വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകും. വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമി സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും വിഴിഞ്ഞത്തും അനുയോജ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്തി വ്യവസായ മേഖലകളായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റ് ജില്ലകളിലും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഈ മാതൃകയിൽ കണ്ടെത്തും.
സ്വകാര്യ ഭൂമിയും വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റെടുക്കൽ, പാട്ടം, ലാൻഡ് പൂളിംഗ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ സർക്കാർ പരിഗണിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകൾ, മിഷൻ സമുദ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുറമുഖ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ, ഗ്ലോബൽ കേപബിലിറ്റി സെന്ററുകൾ, സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭകർക്കായുള്ള പാർക്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തും.
കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപവും പ്രവാസി നിക്ഷേപവും ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയായി ദുബായ്, ലണ്ടൻ, ന്യൂയോർക്ക്, സിംഗപ്പൂർ, ടോക്കിയോ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ കേരള ഡെസ്ക്കുകൾ ആരംഭിക്കും. കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പനയിലൂടെ മൂലധനം സമാഹരിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയും പുതുക്കിയ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂലധനം സമാഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വളർന്നു വരുന്ന നിരവധി കമ്പനികൾക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പൊതു വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിമിതമാണ്. വ്യവസായ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി, ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതി ആസൂത്രണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ പുതിയ ഉണർവും കുതിപ്പും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നൈപുണ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നാട്ടിൽതന്നെ ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും വ്യവസായമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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